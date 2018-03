Los 3 signos del zodiaco que te harán sentir un placer inexplicable en la cama

No es que el resto de los signos del zodiaco sean malos amantes en la cama, pero estos tres definitivamente te harán volar de placer. Su destreza sexual, su romanticismo salvaje y su carisma los hace inigualables así que si tu pareja pertenece a alguno de estos signos, ten por seguro que siempre disfrutarás al máximo y si aún no has conocido a alguien regido por estos planetas, será mejor que empieces tu búsqueda.

Escorpio: el rey de los orgasmos

Los Escorpio son famosos por sus habilidades en la cama y probablemente ni siquiera tenga que decirte que son el signo más sexual de todo el zodíaco. No importa si al final la relación no resultó, el recuerdo del encuentro se quedará por siempre en tu memoria. Los de este signo contienen tanta emoción como ambición y vierten ambas cualidades en su experiencia sexual, haciendo que el viaje sea el más intenso de tu vida. Son expertos en cumplir tus necesidades, pues saben de tus deseos secretos para no decepcionarte. Te proporcionarán exactamente lo que has estado anhelando (y más).

Aries: el animal salvaje

Cuando Aries quiere algo, lo consigue. Así que si se enamoran de ti, te perseguirán como si fueras la persona más sexy que haya vivido. Te sentirás tan deseada, que no podrás decir que no a sus encantos. Aries son conocidos por su intensidad y pasión así que la habitación seguro terminará de cabeza con tanta acción salvaje. Lo único en lo que piensan es ti y la satisfacción mutua. aunque les gusta todo rápido, la forma en la que se entregan te hará sentir en una montaña rusa a la que querrás montarte una y otra vez.

Tauro: de fantasía

A diferencia de Aries, Tauro adora el juego previo. Este signo logra ponerse en sintonía perfecta con los cinco sentidos así que asegurará de excitarte en todas las áreas posibles. Te acariciarán la piel hasta que arda, te besará hasta que tus labios se cansen y te hablarán sucio hasta que tu imaginación se vuelva loca. Para ellos lo más importante es tratarte como si fueras la criatura más magnífica que alguna vez hayan visto, convirtiéndose en la experiencia más maravillosa de todas.

