4 signos del zodiaco a los que nunca podrás ganarles en una discusión

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Si alguien va a ser desafiante con sus opiniones, ese es Tauro. Es un signo que se aferra a sus creencias y tienden a buscar que la gente se alinee con su forma de pensar. A veces esto puede significar forzar sus opiniones y creencias. Pero cuando escucha a los demás, es capaz de usar a su favor las diferentes perspectivas para sacar soluciones.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo podría enojarse fácilmente debido a su sensibilidad innata pero también pueden enojarse cuando las cosas no salen como quieren. Esto puede ser un poco más problemático ya que se pondrá a discutir sobre las cosas que lo afecta personalmente. Discuten cuando se frustra su voluntad. Como no toma en consideración los sentimientos de los demás,es difícil contraatacarlo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Cuando se trata de discutir, Libra es el primero en alzar la voz. No puede vivir sin debatir de aquello que le molesta, por eso siempre busca con quien hacerlo. Sus argumentos no son maliciosos, pero los usan como forma de relacionarse. Libra debe entender que no todo tiene que ser una competencia. Para argumentar menos pero seguir compitiendo, Libra puede querer canalizar su contraataque jugando una partida de tenis, escribiendo ensayos que argumentan su puntos o hasta solucionar la vida amorosa de su amiga, como si fuera un abogado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los Capricornio tienden a discutir porque piensan que son más sabios y más experimentados que los demás. Dado que esa puede no ser la mejor manera de relacionarse con otras personas, Capricornio debería considerar hacer algunos cambios en la forma en que ve a los demás.

