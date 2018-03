Horóscopo celta de los árboles para el fin de semana

ÁLAMO

(Del 4 al 8 de febrero/ del 1 al 14 de mayo / del 05 al 13 agosto)

Es un fin de semana en el que necesitará entrar en contacto con tu lado espiritual. Volver a cargar energías para encaminar tu vida hacia donde quieres y no hacia donde te lleva la corriente.

ABEDUL

(24 de Junio)

Eres una persona muy atractiva y con una personalidad que enamora pero la mayoría de las veces te cierras, no quieres que las cosas cambien, por muy mal que marchen y eso terminará contigo.

ABETO

(Del 02 al 11 de Enero / del 5 al 14 de Julio)

Una de tus c características es tu amor por la naturaleza, llegó el momento en el que te desconectes del celular y entres en armonía con el universo, escucha los mensajes que tiene preparados para ti.

ARCE

(Del 11 al 20 de abril / Del 14 al 23 de octubre)

Tienes una sed insaciable de que te pasen cosas buenas. Recientemente atravesaste por una crisis emocional que te llevó a cuestionarte varias situaciones que marchan mal.

AVELLANO

(Del 23 al 31 de Marzo / Del 29 de septiembre al 3 de octubre)

Te gusta la justicia y eso hace que quieras ayudar a los demás, que siempre estés dispuesto a tenderle la mano a quien lo necesita; deja de hacer tuyos problemas ajenos.

CASTAÑO

(Del 15 al 24 de Mayo / Del 12 al 21 de noviembre )

Eres uno de los signos que odia el conflicto y muchas veces la gente se aprovecha de eso. Este fin de semana piensa en las cosas que debes cambiar para que tu vida mejore.

CEREZO

(Del 25 de Mayo al 3 de junio / Del 22 de noviembre al 1 de diciembre)

A veces sueles ser egoísta y eso te ha traído algunos problemas pues la gente piensa que eres muy individualista.

HAYA

(22 de diciembre)

Tienes que aprender a tomar riesgos, a salir de tu zona de confort. Muchas veces te conformas con lo que los otros están dispuestos a darte.

CARPE

(Del 4 al 13 de junio / Del 02 al 11 de diciembre)

Eres muy disciplinada en cada etapa de tu vida, pero a veces te falta esa consistencia en las relaciones amorosas pues tu miedo a ser herido te detiene.

LIMA

(Del 11 al 20 de marzo / Del 13 al 22 de septiembre)

Han pasado semanas en las que el trabajo te ha sometido a jornadas estresantes de las que piensas que no hay salida. Tranquila, todo pasará muy pronto.

MANZANO

(Del 25 de junio al 04 de julio / Del 23 de diciembre al 01 de enero)

Tu personalidad siempre te ha sentir bien porque te adaptas a diferentes entornos, pero a veces te resistes a fluir y eso te causa conflictos.

OLMO

(Del 12 al 24 de Enero / Del 15 al 25 de Julio)

Es momento de que dejes atrás los rencores, a veces te concentras tanto en lo malo que impides disfrutar lo bueno.

SERBAL

(Del 01 al 10 de Abril / Del 04 al 13 de octubre)

Aman la vida y las emociones, pero detestan lo mal que los hace sentir su fragilidad. Llegó el momento de tomar decisiones.

CEDRO

(Del 09 al 18 de Febrero / Del 14 al 23 de agosto)

A veces sueles ser una persona un tanto tóxica, aunque luchas por no ser tan negativo e impaciente, a veces te sientes presionada por las situaciones externas.

CIPRÉS

(Del 25 de enero al 03 de febrero / Del 26 de julio al 04 de agosto)

Eres uno de los signos a los que su fortaleza los vuelve únicos. Tienes una gran capacidad de adaptación, misma que se pondrá a prueba en los próximos días.

NOGAL

(Del 21 al 30 de abril / Del 24 de octubre al 11 de noviembre)

Eres muy cambiante, a veces tienes reacciones inesperadas que sacan de órbita a la gente que está cerca de ti. Intenta ser más prudente.

OLIVO

( Del 23 al 28 de septiembre )

La gente siempre va a ti en busca de un consejo, debes aprender a no hacer tuyos sus problemas, pues a veces te tomas a pecho situaciones en las que no estás implicada.

PINO

(19 de Febrero / Del 24 de agosto al 02 de septiembre)

Eres uno de los románticos del horóscopo celta. Este fin de semana te sentirás más sensual que nunca y querrás estar con tu pareja.

ROBLE

(21 y 22 de marzo)

Siempre eres valiente y fuerte, te has convertido en el sostén de tu familia. Nunca dejarás de apoyarlos pero a veces es momento de pensar en ti.

SAUCE LLORÓN

(Del 01 al 10 de Marzo / Del 3 al 12 de septiembre)

Eres la viajera y querrás planear algo que te saque d ela rutina. por otro lado, tu sentir hogareño hará que quieras un momento para ti.

HIGUERA

(Del 14 al 23 de Junio / Del 02 al 21 de diciembre)

Estarás más enamorada que nunca y no, no de una persona. Amas tu vida, tu carrera y las cosas en las que te estás desempeñando, No desaproveches esta buena racha.

