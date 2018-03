Esto es lo que está arruinando tu vida, según tu signo del zodiaco

Aries (Del 21 de marzo al 19 de abril)

Arruinas tu vida con negatividad y permitiéndote perderte en ella. Tu temperamento explosivo y tu naturaleza obstinada te meten en muchos problemas. A veces vives en un mundo negativo del que las personas no quieren ser parte.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Tu problema es que no vives tu vida al máximo. Sientes la necesidad de controlar a todos y todo en tu vida. Te cuesta trabajo entender que no puedes controlar a las personas y las situaciones.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tiendes a estancarte por no estar segura de lo que quieres y temes el cambio. Sin embargo, eso provoca que te apegues aa algo que no te hace feliz. Lo peor es que tiendes a arrastrar a otros a tu confusión hasta lastimar a las personas realmente buenas en tu camino.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Arruinas tu vida poniendo a otros antes que a ti. Eres una montaña rusa emocional y te pierdes fácilmente en cómo te sientes con respecto a las personas. Ten cuidado con eso porque podrían romperte en pedazos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tiendes a encerrarte y ocultar tus emociones. Arruinas tu vida pensando que la vulnerabilidad es un signo de debilidad. Eres muy buena persona pero pretendes ser cruel y que nada te importa. Eso provocará que las personas no se acerquen a ti. Negar tus emociones te convertirá en una persona odiosa.

Virgo (23 de agosto a 22 de septiembre)

Eres demasiado dura contigo misma. Tiendes a poner a los demás delante de ti y no te conviertes en una prioridad. Si bien eres desinteresada y la gente te admira por tu corazón amable, en realidad tiendes a autosabotearte. Eres tu peor enemigo y la solución para eso es dejar de criticarte.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Te portas tan amable para que todos te amen que las personas se aprovechan de ti y caminan sobre ti. Acumulas tus emociones para no explotar frente a otros pero a la larga te hará sentir fatal. A veces lastimas a las personas que amas y reprimes tus emociones ya que no quieres enfrentar tus problemas.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Arruinas tu vida pensando que no mereces el amor y que estás mejor solo. Eres el signo más duro del zodiaco y es difícil lidiar contigo por ser obstinada y no perdonar a las personas fácilmente. Tu corazón no es algo fácil de conquistar, pero una vez que alguien lo hace, tienen tu amor y tu lealtad por la vida. Tu mayor defecto es que eres un poco egoísta y lastimas a las personas que se preocupan por ti en un intento de simplemente buscar el número 1.

Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu arruinas tu vida teniendo miedo. Tienes tanto miedo de fallar que no haces nada y te quedas congelado en el mismo lugar. Si bien tienes muchas ideas geniales, a veces te pierdes en la nada. No pareces concentrarte o hacer mucho en absoluto. Concéntrese en una tarea a mano e ir desde allí.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Arruinas tu vida pensando que estás compitiendo con otros para llegar a algún lado. Arruinas tu vida presionándote a ti mismo en lugar de disfrutar el viaje. Eres alguien que es increíblemente duro contigo mismo y un poco demasiado centrado a veces. Usted es la persona que siempre está en movimiento y haciendo algo pero no se olvide de reducir la velocidad y vivir un poco la vida o se perderá las cosas que son más importantes que los objetivos.

Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

Tiendes a guardar todo para ti y eso te hace tu peor enemigo. No perdonas tu pasado y permites que dicte tu futuro llevando una carga innecesaria a lo largo del camino. Tiendes a alejar a las personas realmente buenas porque piensa que está mejor solo que con alguien que podría ser bueno para usted.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Arruinas tu u vida al elegir a las personas equivocadas y hábitos tóxicos. Tiendes a atraer a las personas equivocadas que atenúan tu luz un poco y te drenan. Cuando se trata de hábitos, lidias con el dolor en tu vida al elegir todas las cosas incorrectas para sobrellevar. Te lastimas más cada vez porque piensas que mereces dolor.

Te recomendamos en video