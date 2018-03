El signo del zodiaco con el que podrías formar una relación duradera

Si eres un Aries que está listo para entablar una relación seria la pareja ideal es Leo. Para ti un hombre de este signo siempre presentará un reto y jamás te podrás aburrir y será perfecto para una relación más tranquila. Pero eres un suertudo Aries, porque los astros no te quieren dejar solo. También tienes la oportunidad de estar con un Sagitario si lo que buscas es más aventura en tu vida. Con ellos jamás estarás quieta y tendrán que estimularse intelectualmente de manera constante.

Según los signos del amor si lo que buscas es una vida hogareña y acogedora necesitas a un Cáncer en tu vida. Aunque si quieres impulsar tu vida labora y profesional definitivamente necesitas a un Capricornio que sepa canalizar tus habilidades y talento. Todo depende de cómo te visualices n un futuro y qué es compatible con tus metas.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Si quieres a una persona que te estimule en todos los sentidos necesitas según los signos del amor, corre con un Sagitario. Pero si lo que necesitas en tu vida es divertirte, la alegría, la diversión, y todo lo que se parece. Un Acuario es tu pareja ideal. Con ellos siempre estarás riendo y vivirás el momento de tu vida.

CÁNCER (del 22 de junio al 22 de julio)

Cáncer suele ser muy emocional y cariñoso por lo que necesita muchas veces de alguien que sepa alzar la voz, que le enseñe la valía, y la fortaleza que tiene pero a veces olvida. Por ello no hay nadie mejor que un Virgo o un Capricornio. Ambos siguen el mismo camino y son opciones ideales para los nacidos de este signo.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si quieres conocer tu partido épico, con el que puedas vivir aventuras inimaginables: Géminis es tu opción. Ellos tendrán la seguridad y fortaleza para bajarte de las nubes cuando es necesario, pero el amor y cariño para ayudarte en tu crecimiento personal. Para un momento de mucha diversión y tranquilidad, es un Aries lo que estás buscando.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tauro, Tauro y Tauro son las opciones que necesitas. Al menos si quieres formar un compromiso formal y que sea duradero. Si te ves en una dirección más emprendedora, que logre llevarte al éxito profesional necesitas un Capricornio en tu vida que te ayude en la planeación de todo.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libras necesitan sentirse amados, sentirse especiales, y si lo admitirán o no, es necesario que los adoren. Son mucho más sensibles de lo que aparentan y tienden a necesitar muchísima atención. Por eso un Piscis o un Cáncer son tu mejor opción.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los Escorpio pueden ser muy reservados,un poco intensos y hasta obsesivos. Necesitan una pareja que entienda su intensidad y puedan ser pacientes cuando quieran esconderse. Por lo tanto necesitan la paciencia de un Virgo, no hay más. Con ellos podrán formar la vida que tanto desean.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su espíritu afín es un Acuario si lo que necesitas es libertad, abrir tu mente y conocer nuevas experiencias. Si quieres sentar cabeza, que te consientan y encontrar a la persona más leal de todo el zodiaco, Libra es tu opción. Todo depende de cuáles son los objetivos que tengas en la vida, según menciona el horóscopo del amor.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero):

Si lo que necesitas es un apoyo incondicional que no te límite en tus objetivos personales y laborales elige a un Escorpio. Ellos siempre están ahí para apoyar el trabajo duro, para hacerte crecer como persona y no limitarte en ningún aspecto.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero):

Siempre te estás sintiendo incomprendido en la vida, que nadie comparte tus ideales o tus pasiones. Así que no tienes muchas opciones por loe exigente que eres. Necesitas otro Acuario en tu vida que puede comprender que simplemente no van por el mismo camino que la sociedad ha trazado. ¡Eres un alma libre! También un Géminis podría llegar a llevarte al éxtasis que tanto has buscado.

Como Piscis, siempre tienes tu cabeza en las nubes proverbiales. A veces pueden sentir que viven en un mundo de ensueño o de fantasía. Un buen compañero para ellos sería alguien que pueda mantener los pies en el suelo y llevarlos suavemente a la Tierra cuando puedan haber perdido el rumbo. Entonces lo mejor para ellos es un Cáncer u otro Piscis que los impulse a seguir volando. Porque encerrar a un nacido de este signo, es matarlo lentamente.

