Horóscopo de hoy: predicciones de Mhoni Vidente para este viernes

Aries

Tu carta en el tarot es El Mundo, lo que significa que vas a pasar un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías, recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos con las personas que quieres, así que aprende a ser más tolerante con las personas y trata de entender que nadie será como tú quieres. El Mundo también es presagio de que te llegará un dinero extra si juegas a la lotería con los números 02, 18 y 90, trata de comprar un billete el viernes, pues tu suerte será más fuerte. Te viene la invitación de viaje en este mes con tu familia. En cuestiones de salud, debes cuidar mucho lo que comes, pues serás propenso a infecciones. En el amor seguirás muy bien con tu pareja actual. A los solteros les vendrá un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio.

Tauro

Tu carta en el tarot es La Luna, significa que este fin de semana debes tratar de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo siempre. Debes salir a caminar por las noches para hablar con la Luna y pedirle lo que tanto necesitas, verás cómo se te cumplirá de inmediato. Tu carta también te recomienda ya no discutir con tu pareja y salir este sábado a cenar o bailar para que los rayos de la Luna iluminen tu relación. Los Tauro que son solteros conocerán a alguien muy compatible en una fiesta, así que asiste a todas las que te inviten. En cuestiones de salud estarás muy bien, pero debes ir con tu médico para hacerte un chequeo completo. Tus números de la suerte son 23, 14 y 55, especialmente si juegas a la lotería el domingo.

Géminis

En el tarot te salió la carta de El Mago, que significa que te debes abrir a la suerte y dejar de sabotearte ti mismo con pensamientos negativos. Viernes, sábado y domingo serán de mucha abundancia y sorpresas agradables. El Mago augura también que vendrá un negocio nuevo los fines de semana que debes aceptar para que tengas más ingresos. En el amor se acercará una persona del signo Aries o Virgo con quien tendrás mucha compatibilidad y la oportunidad de entablar una relación que durará mucho tiempo. En todo lo relacionado con los juegos de azar debes apostar siempre al color rojo y a los números 08, 43 y 02. Trata de ser más discreto con tus planes a futuro, especialmente en la oficina, pues hay mucha energía negativa que puede afectar todos tus planes y proyectos nuevos.

Cáncer

El As de Oros es tu carta en el tarot, lo que augura que este 9 de marzo la suerte vendrá a ti con mucha fuerza y debes vestirte de colores claros para que esas buenas energías del dinero se queden contigo. Todo está perfecto para que puedas empezar un negocio o cambiarte de trabajo, pues el As de Oros te dará lo que necesites para estar mejor económicamente. En cuestiones del amor, el tarot recomienda que analices muy bien tus relaciones y trates de descubrir quiénes están a tu lado sólo por interés, trata de alejarte de esos amigos que sólo te roban tu buena suerte. Te invitan a salir de viaje en estos días, aprovecha para cargarte de las mejores energías. La suerte en cuestiones de lotería vendrá a ti con los números 89, 33 y 21, tendrás más éxitos si juegas en día viernes.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de el As de Copas, lo que significa que eres el pilar de tu casa y que tendrás este fin de semana una revelación divina sobre tu futuro. Debes estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita en estos tres días que serán místicos. Te invitan a salir de viaje con tus padres. El tarot también te indica que debes tener cuidado con problemas de infecciones, así que procura ir con tu médico para que te hagas una revisión completa. En cuestión del amor seguirás muy estable con tu pareja y a los solteros les llegará un amor del signo de Piscis o Aries que será muy importante en su vida. Tus números de la suerte serán 32, 11 y 89, recuerda jugar a la lotería este sábado. Procura dejar la bebida alcohólica y las drogas.

Virgo

La Estrella es la carta que te salió en el tarot, significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la suerte empezará a cambiar para bien el día 11 de marzo, por eso te recomiendo ponerte ropa de color amarillo o nueva para que las energías positivas te rodeen más tiempo. Ten cuidado de no prestar dinero para que no te roben la suerte. La Estrella también es señal de que tienes que hacer cambios en la distribución de tu casa, mover los espejos de lugar y tu cama para que renueves tu luz espiritual. Tendrás una sorpresa económica el día viernes con los números 09, 33 y 21. Tendrás una fiesta familiar este sábado, aprovecha para acercarte más a tus papás. Éste es un buen momento para no tener ningún compromiso y que te diviertas conociendo personas nuevas.

Libra

En el tarot te salió la carta de El Sol, lo que quiere decir que seguirás con esa suerte en todo lo relacionado con el amor, que es tu momento ideal de formar un hogar y tener una familia. Este 11 de marzo date un baño con pétalos rojos para que la suerte reine más tiempo en tu vida. El Sol también dice que debes quitarte los malos pensamientos acerca de tu pareja, pues muchas veces imaginas cosas que no son y tú mismo saboteas tu felicidad. Recibes una noticia en estos días que te dará mucha felicidad en lo laboral. Te vas de viaje con tus padres y familia. Es el momento ideal para ir al mar y asolearte para que esas energías negativas que te han causado algunos problemas los últimos meses se alejen por fin de tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 41 y 55.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta Los Enamorados y significa que serán unos días de mucha pasión y amor, lo que te hará pensar en vivir con tu pareja y empezar a formar una familia. Ten mucho cuidado con las traiciones por parte de quienes se dicen tus amigos o amores del pasado. Aprende a ser un poco más discreto y no platicar tanto tus asuntos personales, eso a veces genera energías negativas y envidias. Recibes un regalo que no esperabas de parte de alguien a quien hace tiempo no veías. Te invitarán a un viaje antes de que acabe el mes. Este día 11 de marzo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 55, 32 y 19, trata de vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia. La carta de Los Enamorados es presagio de que se aproxima a tu vida un bebé.

Sagitario

La Templanza es la carta que te salió esta semana en los horóscopos del tarot, esto significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo, así que debes ser prudente con tus palabras y acciones. Este día 11 de marzo te recomiendo darte baños en un río o mar para que la abundancia llegue a tu vida con mayor fuerza. Esta carta del tarot indica que eres una persona con habilidades naturales para estudiar leyes o cuestiones artísticas. Recuerda que tu signo es fuego y siempre busca el reconocimiento de los demás, deja de preocuparte tanto por eso. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 32, 17 y 66. Cuídate mucho de las traiciones amorosas, debes aprender a respetar a tu pareja y a ser fiel, recuerda que las mentiras te pueden causar muchos problemas.

Capricornio

El As de Bastos es la carta que te dominará en el tarot, esto significa que debes tomar una decisión laboral o personal que hará que cambie tu vida por completo. Recuerda que tu signo es de carácter muy fuerte y siempre busca problemas donde no los hay, por eso te recomiendo este día 11 de marzo salir a caminar con los rayos del Sol para que la energía positiva crezca a tu alrededor. Estarás envuelto en una disyuntiva amorosa entre dos personas, recuerda que no te debes martirizar y divertirte con personas nuevas, siempre y cuando no tengas un compromiso. Te llega un regalo que no esperabas. Cambias el celular por uno más reciente. Esta carta del As de Bastos también te dice que debes ejercitarte más y tener una buena alimentación. Tus números de la suerte son 23, 14 y 55.

Acuario

En el tarot te salió la carta El Emperador, esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. No tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu trabajo o vida amorosa, esta carta es augurio de que tendrás éxito en todo lo que te propongas. Cuida mucho lo que comes y trata de hacer una dieta más hogareña para ya no comer tanto en la calle. Te llega la oportunidad en tu trabajo para salir de viaje este mes, aprovéchalo para renovar tus energías. Este día 11 de marzo reinará en tu vida la suerte con los números 09, 33 y 21. En cuestiones amorosas debes tener mucho cuidado porque una persona del pasado regresará a tu vida para hablar mal de ti, evita malos entendidos. Comienzas a tramitar un crédito para comprar un casa o un coche, lee muy bien lo que firmas.

Piscis

Tu carta en el horóscopo del tarot es El Sumo Sacerdote, esto significa que tienes una protección divina muy fuerte y que este día 11 de marzo debes salir a caminar con los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden con las decisiones correctas en tu vida. Tendrás una sorpresa por parte de una persona muy cercana y que te llenará de felicidad. Comienzas a organizar un festejo grande con tus amigos, recuerda que los mejores recuerdos son los que formas con las personas que amas. Cuídate de problemas de chismes por parte de un amor del pasado, trata de hablar claro las cosas y cerrar de una vez ese círculo para seguir avanzando en tu vida personal. Tus números de la suerte son 23, 14 y 08. Decides cambiar tu carro por uno nuevo y también te invitan a salir de viaje en estos días.

