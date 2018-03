Horóscopo del amor para este viernes 9 de marzo

Aries

Llegó el momento de que pienses en qué amor quieres, sólo así, visualizándolo, comenzarás a llamar a la energía del amor.

Tauro

Termina lo que comenzaste, a veces te cuesta trabajo comprometerte por miedo y falta de interés. Si haces promesas, cúmplelas.

Géminis

Aprende a dejar el pasado, a veces te envuelves en relaciones destinadas al fracaso cuando puedes encontrar a alguien que te quiera más.

Cáncer

No te centres en una relación, es mejor que estés dispuesto a vivir algo pasajero. En este momento no necesitas compromisos, no dañes a quien sí los quiere.

Leo

Es el momento de abrir nuevos capítulos, de estar dispuesto a contar más historias. Confía, no todas las persona van a dañarte.

Virgo

Cree en ti mismo y en que eres capaz de despertar amor. No intentes encontrar a esa persona perfecta porque no existe.

Libra

Eres uno de los signos que tiene mucho amor por dar, no temes sentirte vulnerable y eso te lleva a darle apoyo y amor incondicional a quien te lo pide.

Escorpión

Exprésale tu amor a tu familia. A veces, para tener relaciones sanas es necesario comenzar por amar incondicionalmente a los tuyos.

Sagitario

No veas ni hagas conflictos donde no los hay. Todo funciona bien como está, deja de preocuparte por asuntos que existen sólo en tu imaginación.

Capricornio

Aprende a superar los obstáculos que conlleva tener una pareja, deja que las personas estén cerca de ti, deja de alejarlas.

Acuario

Los deseos sí se hacen realidad, pero la mayoría de las veces requieren que pongas manos a la obra. Nada sucede por arte de magia y menos en lo sentimental.

Piscis

Será un fin de semana de cama caliente, disfrútalo, déjate llevar de la buena cara del amor.

