Horóscopo de hoy: miércoles 7 de marzo

Aries

Venus entró a tu signo lo cual despertará y avivará tu deseo, te sentirás más atractiva que nunca. Necesitas marcarte objetivos claros, es la única forma en la que verás avances en lo profesional.

Tauro

Es necesario que comiences a ponerte metas, es la única forma en la que podrás lograr los objetivos propuestos. Tienes que prepararte pues vienen semanas intensas en las que vivirás cosas que no imaginabas.

Géminis

Tienes que aprender a cerrar ciclos y dejar de lado el pasado. Mira hacia adelante, deja el miedo en el pasado pues el futuro se viene prometedor para ti siempre y cuando superes tus miedos.

Cáncer

Hazle caso a tu intuición, casi nunca te engaña pues te ayudará a decidir sobre un tema que parecía no tener solución. Días como hoy estarás rodeada de energía, recuerda no tomarte las cosas de manera personal.

Leo

Tu estado de ánimo podría comenzar a reflejar las inquietudes que llevas cargando desde hace varias semanas. Llegarán proyectos importantes que debes aprovechar. No tengas miedo, todo surgirá de una mejor forma.

Virgo

Debes aprender a ser un poco egoísta, a pensar más en ti y menos en los demás. Muchas veces te dejas influenciar por los otros, por lo que ellos quieren y dejas de lado tus necesidades.

Libra

Estarás muy seductora, pero puede haber conflictos con terceras personas, lo mejor será que evites dar explicaciones y que tomes tus decisiones sin tomar en cuenta a nadie más.

Escorpión

No te dejes influir por factores externos, lo importante es lo que tú quieres, no intentes cumplir expectativas que no te pertenecen.

Sagitario

Vienen cambios repentinos a nivel sentimental, habrá peleas por cosas sin importancia. Si quieres que todo surja es necesario que no te resistas y aprendas que las cosas se arreglan hablando.

Capricornio

Vienen muchos cambios repentinos, la suerte está de tu lado y podría darse un golpe sorpresa cuando menos lo esperas.

Acuario

Es necesario que aprendas a canalizar tus emociones y que no dejes que factores externos te hagan decir o hacer cosas que no sientes.

Piscis

Solucionarás situaciones que te inquietan y, de cierta forma, verás recompensas a situaciones y esfuerzos que vienes haciendo desde varios meses atrás.

