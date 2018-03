Horóscopo de hoy: Mhoni Vidente te da las predicciones del 5 de marzo

Aries

Semana de mucha tensión en tu vida laboral, serán días de energías encontradas, así que te recomiendo ser discreto con todos tus planes y proyectos para que se te cumplan. Celebras el cumpleaños de tu pareja o un familiar muy querido. Procura liquidar tus deudas de tarjetas de crédito. Te haces una operación dental y todo saldrá de lo mejor. Si tu pareja ya no te tiene confianza es mejor darse un tiempo, recuerda que tu signo es muy independiente, así que trata de ser fuerte y decirle lo que piensas y tomar la mejor decisión. Ten más cuidado al manejar. Planeas las vacaciones de Semana Santa con tus amigos. Ya no esperes lo que no va a llegar, mejor salte a buscar tu destino y tener éxito. Cuídate de problemas de estómago. Tendrás un golpe de suerte el 5 de marzo con los números 09, 33 y 21.

Tauro

Tu signo es muy responsable y eso te hace ser el mejor en cuestiones de negocios, y en estos días te llegará el ofrecimiento de un trabajo nuevo con una mejor paga. Ten mucho cuidado con los vicios, especialmente el alcohol, recuerda que tu mente es muy fuerte, así que trata de dominar los impulsos. Piensas en salir de vacaciones con tus padres. Arreglas asuntos de tesis o titulación de tu carrera, recuerda que debes seguir estudiando porque tu signo es uno de los más inteligentes y siempre necesita tener su mente ocupada. Los días 6 y 8 de marzo serán de suerte, así que trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para atraer abundancia. Tus números mágicos son 32, 18 y 66. Eres muy entregado y pasional, pero no debes darlo todo por tu pareja si no eres correspondido.

Géminis

Semana de buena energía para realizar todo lo que tienes planeado, sólo trata de ser tú mismo, no te sabotees con pensamientos negativos. Sigues con el ejercicio y la dieta. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Tramitas tu licencia de conducir o papeles de identificación. Trata de no gastar en cosas que no vayas a utilizar, procura que este 2018 sea de ahorro y progreso en tu vida. Cuídate de dolores de espalda o estómago, trata de ir con tu médico. No confíes tanto en compañeros de trabajo, recuerda que ellos están de paso y es mejor manejar discretamente tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el 9 de marzo con los números 00, 32 y 18, trata de usar el color azul fuerte para que la abundancia esté contigo. No te metas en problemas que no son tuyos.

Cáncer

Semana de muy buenas noticias alrededor de tu vida laboral, recuerda que estás en el camino del progreso y estos días te llegará una propuesta para empezar un nuevo negocio. Tramitas tu visa o permiso de migración. Actualizas tu crédito bancario. Deja de darle tantas vueltas a tus problemas de pareja, tu signo es muy dramático y siempre ve problemas donde no los hay, así que trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Te buscan de una campaña política para invitarte a participar. No lo pienses más y estudia ese diplomado o maestría, recuerda que la educación no tiene precio. Te cambias de casa más cerca de tu trabajo. Te busca un amigo para invitarte de viaje en Semana Santa. Tu mejor día será el 7 de marzo y tendrás un golpe de suerte con los números 00, 33 y 21. Tu Ángel te cuidará mucho.

Leo

Semana de retos en tu vida, recuerda que eres el signo más fuerte del Zodiaco y eso hace que siempre tengas éxito en lo laboral, sólo trata de organizar más tu tiempo para que no te veas presionado. Te busca tu mamá para pedirte ayuda económica. Recibes la invitación de salir en Semana Santa a un viaje con tus amigos. Te compras ropa o decides cambiar de look, no dejes la dieta y mentalízate para lograr tu objetivo de verte mejor. Tramitas un crédito para carro o casa. Cuídate de problemas hormonales o de presión arterial, trata de ir con tu médico. Recibes un dinero extra por comisiones. Tendrás un golpe de suerte el 6 de marzo con los números 09, 77 y 21. Trata de usar mucho perfume para que cortes las envidias. En el amor seguirás solo por un tiempo, aprovecha para salir más con tus amigos.

Virgo

Semana para cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus proyectos para el futuro, tu signo se suele preocupar de más por cuestiones económicas, así que mejor canaliza tus fuerzas en sacar adelante un nuevo negocio. Tendrás un golpe de suerte el 6 de marzo con los números 01, 09 y 77. Son tiempos de aprendizaje, recuerda que todo lo que te pasa es para que no vuelvas a repetir los mismos errores. En cuestión amorosa ya te decides a ser feliz y limpias tu alma de rencores. Terminas de hacer pagos de tarjeta de crédito y te cambias de casa. Te invitan a una fiesta familiar. Empiezas con las clases de inglés o francés. Arreglas papeles de tu carro. Cuídate de problemas de intestino o estómago, recuerda llevar una alimentación más saludable. Serás muy compatible con Aries, Géminis o Cáncer.

Libra

Semana de cambios en tu vida sentimental, piensas en estar un tiempo sin pareja. Serán días de estar con prisa por sacar esos problemas familiares que te quitan mucha concentración y energía. Te llega un dinero por unas comisiones o venta de un inmueble. Trata de no pelear en tu trabajo, sobre todo el día 7 de marzo, pues las energías estarán muy revueltas. Ponte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga, eso te ayudará a protegerte. Sacas adelante tu tesis o proyecto de titulación de la carrera. Te dan vacaciones y por fin decides salirte unos días a finales de mes. Arreglas varias cosas de tu casa. Vas con el médico para un chequeo general. Te buscan familiares para pedirte prestado. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de marzo con los números 05, 44 y 87.

Escorpión

Esta semana tendrás mucha suerte en cuestiones de trabajo y vendrán varios ofrecimientos de nuevos puestos mejor pagados. Además tendrás una sorpresa económica. Será una muy buena semana en tu vida amorosa, tu mejor compatibilidad será con los signos Piscis, Leo y Acuario. Ya no te preocupes tanto por lo que dicen o piensan los demás de ti, recuerda que tienes luz propia y siempre estarás en la mira de los demás por envidia. Te llega en estos días una propuesta de negocio, trata de analizarlo bien y si decides aceptar debes poner todas tus energías. Te compras ropa y zapatos para un evento importante. Ten más cuidado con tu celular para que no se te pierda. Sabrás de un embarazo familiar. Trata de no pelear con tu mamá. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de marzo con los números 07, 88 y 61.

Sagitario

Semana de terminar con viejos rencores, estás en una etapa de renovación personal y a tu signo siempre le afecta mucho todo lo relacionado con el amor, así que trata de tomar terapia o platicar con alguien para que te dé un buen consejo. Te ofrecen trabajo de maestro o servicio público en gobierno. Vuelves a estudiar un curso de idiomas. Estás en momento de empezar a construir tu patrimonio, así que tramitas un crédito para comprar una casa. Te llega una sorpresa económica para el día 09 de marzo con los números 34, 22 y 91, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate del estómago o trata de no comer tanto picante o excederte con el alcohol. Serán días de reuniones en el trabajo o juntas de último momento para cambios. Limpia tu clóset para renovar energías.

Capricornio

Semana de mucho ánimo en todo lo relacionado con el trabajo, tendrás toda la buena suerte de tu lado. Te llega un regalo que no esperabas, sólo trata de cuidarte de las envidias de compañeros o amigos, te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa y traerlo toda la semana para protección. Cuídate de dolores de nuca y trata de dejar un poco la tensión nerviosa. Eres el más sensible del Zodiaco y por eso siempre tienes el consejo ideal para ayudar a los demás. Te busca un amor del signo de Piscis o Libra para hablar de compromiso. Ten cuidado con lo que firmas y evita sacar créditos en estos días. Sigue con el ejercicio, ya se notan los resultados. Te compras ropa para un viaje en Semana Santa. Tu mejor día será el 8 de marzo en cuestiones económicas con los números 06, 55 y 43.

Acuario

Semana de tomar decisiones para cambiar de trabajo o buscar nuevos proyectos que te traigan abundancia. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de marzo con los números 20, 09 y 88. Un amigo de tu trabajo se está enamorando de ti, trata de no confundir el amor con la amistad y hablar claro con esa persona. Arreglas tu clóset y sacas todo lo que no sirve, eso te ayudará a renovar energías. Eres muy bueno para las relaciones públicas u organización de eventos, trata de tomar un curso para desarrollar esas aptitudes. Te invitan a salir de viaje a finales de este mes. En el amor, esta semana tomarás la decisión de estar un tiempo sin compromisos. Cuídate de dolores de estómago o intestino, recuerda que tu signo no tolera el picante o demasiado alcohol. Ayudas a tu papá en cuestiones de trabajo.

Piscis

Semana de algunas preocupaciones en cuestiones familiares, pero no te exaltes, pues todo se resolverá favorablemente. Ten mucho cuidado en cuestiones amorosas y procura que no se junten las personas que te gustan en las mismas reuniones. Te vuelves a poner a dieta y a hacer ejercicio, sólo no recurras a las pastillas para adelgazar. En el amor decides darte un tiempo con tu pareja porque sientes que la relación se enfría. En el trabajo habrá muchos problemas o discusiones en juntas por reajuste o cambios. Sabrás de un embarazo familiar. Tramitas un crédito personal para arreglar tu casa. Ten cuidado con problemas legales y trata de pagar todo a tiempo. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de marzo en cuestiones de juegos de azar con los números 34, 22 y 81. Recuerda mantener tus pensamientos positivos.

Te recomendamos en video: