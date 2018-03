Horóscopo de hoy: domingo 4 de marzo

Conoce lo que el horóscopo de hoy tiene deparado para ti en el primer fin de semana del año en el que los cambios planetarios traerán revoluciones internas.

Aries

Todo está servido para que triunfes, sólo es necesario que aprendas a diferencias el camino correcto. Encuentra el equilibrio y las cosas fluirán.

Tauro

Estarás un poco confundida, tendrás miedo de tomar decisiones importantes, es necesario que tomes el control y le hagas frente a los problemas.

Géminis

A veces sientes que estás estancado, que no puedes superar las adversidades, pero eso se debe a que no te has dado cuenta de tu potencial, el día que lo has comenzarán a cambiar las cosas que te incomoda.

Cáncer

Hay amor para ti, sólo necesitas deshacerte de los miedos que no te dejan avanzar. Abre los ojos pues podrías dejarlo pasar.

Leo

Estarás más vivo y receptivo que nunca, tendrás muy desarrollado tu sexto sentido en estos días, aprovéchalo para que las cosas fluyan mejor.

Virgo

Tienes en tus manos la capacidad de romper con la mala racha que crees que tienes, sólo es necesario que mantengas una buena actitud y no te dejes caer.

Libra

Escucha a los demás, hazle caso a los que te quieren. A veces crees tener la verdad absoluta y haces oídos sordos a quien en verdad te aprecia.

Escorpio

Toma las cosas con calma, vendrán cambios que transformarán tu vida para siempre. No te desesperes, todo pasa.

Sagitario

Eres un líder nato, pero a veces es necesario que lo aproveches para mejorar tu vida, no todo pasa por algo, deja de pensar que sí.

Capricornio

Si quieres que las cosas cambien deberás intentar nuevas cosas, quieres ver resultados rápidos pero no haces las cosas diferentes.

Acuario

Aprende a fluir, a veces eres muy terco y vives en el pasado, si no comienzas a cambiar las cosas, los errores y malos rato seguirán repitiéndose.

Piscis

Tienes que aprender a relajarte, a conectar con tus sentidos y a fluir en armonía con el universo, sólo así llegará la paz que tanto estás buscando.

