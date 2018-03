Los tres signos más traicioneros del zodiaco

Hay signos del zodiaco a los que no se les puede confiar muchas cosas, no quiere decir que sean malos, simplemente no saben guardar secretos o antepondrán su integridad antes que la de los demás.

GÉMINIS

A este signo se le conoce como el camaleón del zodiaco, es uno de los que siempre está cambiando y actúa de acuerdo a sus intereses. Tienen una mentalidad muy lógica y en su proceso analizan si la situación podría meterlos en un aprieto, si al respuesta es sí, entonces antepondrán su integridad y sin dudarlo te traicionarán.

LEO

Ama ser el centro de atención, tener historias que contar, no es que sea traicionero, su naturaleza protagonista lo lleva a cometer indiscreciones. Es uno de los más propensos a cometer infidelidades porque siempre suele ser el protagonista, el que todo el mundo voltea a ver.

SAGITARIO

Podría clasificarse como uno de los signos más independientes del zodiaco, más aventureros y menos dado a formar relaciones sólidas. A este signo nada lo detiene, siempre está dispuesto a más sin importar si en su paso arrasa con alguien más.

