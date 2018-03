Los signos del zodiaco que aman discutir con su pareja

Todos los signos del zodiaco pueden variar su humor dependiendo de la situación en la que se encuentran, pero existen signos a los que no les importa involucrarse en una confrontación e incluso disfrutan argumentando y ganando una discusión.

Aries

A Aries no le importa si tienen la razón o no, su orgullo no les permitirá perder una discusión ni admitir que se equivocaron, así que lo mejor es no prolongar la pelea y buscar la paz para que algo pequeño no se convierta en un verdadero problema.

Libra

Aunque no es alguien que peleará de manera directa puede llegar a comportarse de manera pasiva agresiva si se siente ofendido, probablemente sonría y asienta mientras por dentro arde en ira.

Leo

A Leo no le gusta equivocarse y es demasiado orgulloso para aceptar una derrota, incluso pueden llegar a manipular a su pareja para demostrar que están en lo correcto.

Géminis

Géminis es incapaz de ver sus errores por lo que es imposible ganar una discusión con ellos por que volverán loco a su oponente antes de reconocer que se han equivocado.

