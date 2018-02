La razón por la que prefieres estar soltera, según tu signo del zodiaco

Tiendes a ser un tanto impaciente con tus relaciones, para ti es todo o nada. Te debes sentir totalmente enamorado o creerás que algo no está funcionando. Se te olvidan los puntos medios, tú solo quieres vivir la vida sin reglas. Debes respetas a las personas que tienen dificultades para comprender tu estilo de vida libre de espíritu. Por eso prefieres esperar a alguien que te ame por lo que eres y no pretender ser alguien que no eres.

Tienes muchas ambiciones, una mente insaciable y lo que menos importa en estos momentos es un compañero. No es que estés cerrada, pero eres demasiado inteligente para dejarte llevar por el estereotipo del galán de Hollywood. Sabes que alguien llegará y logrará robarte tu corazón al adaptarse a tus planes y tú a los suyos.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Tienes miedo que te vuelvan a dañar, y estas construyendo un muro para protegerte de cualquier persona que ose lastimarte. Lo único que tiene en mente es recoger tus pedazos rotos y sanar tu corazón. Tranquila, tómate tu tiempo, no se trata de una competencia ni que debas entrar a una relaciono si no te sientes lista. No importa que estés viendo a todos con pareja, deja de comparte con otros que cada quien tiene tiempos distintos.

CÁNCER (del 22 de junio al 22 de julio)

Su corazón sensible se lastima tan fácilmente y está cansado de recibir gente en su vida que solo quiere aprovechar su vulnerabilidad. En algún momento, se ha convencido a sí mismo de que nunca encontrará el adecuado para usted debido a todos los dolores de corazón que experimentó. Estás aceptando lentamente que tal vez vas a envejecer solo y no sentirás lo que es tener a alguien que se preocupe profundamente por ti. Pero una pequeña parte de ti todavía espera que algún día, también obtengas el amor que te mereces.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

No prudes tolerar los celos de otra persona. Eres alguien sociable, que disfruta de la atención de otras personas. No necesitas estar probando a nadie que eres una persona fiel, y ahora estas disfrutando el no tener que rendirle cuentas a nadie. Odias que alguien te intente decir qué hacer y no quieres tampoco imponer tu libertad. Estás viviendo el momento y eres feliz con ello.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Te cuesta trabajo no estar con alguien, estás acostumbrada a compartir tus planes, el análisis de tu vida con otra persona. Aunque sabes que por le momento es lo mejor, que te debes concentrar en ti y en tu crecimiento personal. Así que respira, eres uno de los signos con mayor inteligencia y sabrás salir de todos los obstáculos ilesa. Desde estar sola hasta estar con alguien. No te apresures, está bien tomarse un tiempo para sanar y estar bien contigo misma.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Das mucha importancia a tus amigos, tu espacio, y tu familia. No quieres desperdiciar los valiosos momentos que hoy en día estás viviendo con ellos por cualquier persona. Eres alguien sumamente emocional, y lo que más te importa son las conexiones que logres hacer. . En el camino, has aprendido a priorizarte a ti mismo, a cuidarte bien y a amarte antes que a los demás. No piensas dejar eso por cualquiera, porque sabes que sueles un poco inseguro dentro de las relaciones.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es difícil para ti confiar en las personas. Eres muy territorial, y ser así suele ser muy cansado. Necesitas mucho de las otras personas, y no siempre está bien eso. Sabes que en estos momentos necesitas trabajar en ti antes de estar junto a otra persona. Has tenido experiencias hermosas, pero también muy malas. Por eso sabes que las relaciones no son un juego y estás dispuesta a tomarlas con mayor madurez.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Eres la persona más libre que hay en el zodiaco, y te cuesta atarte por mucho tiempo. Tienes terror que afuera haya mejores opciones, personas que puedan llenarte más. No quieres tener esa preocupación por el momento, por lo tanto te sientes feliz de estar dedicando este tiempo para ti. Viajar, leer, estudiar, ver tus series, pasar tiempo con tus amigos.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero):

Sabes que el amor llegará a ti algún día, eres realista y sabes cuando una relación tiene futuro o no lo tiene. Nunca sientes presión, incluso si todos a tu alrededor parecen estar en una relación feliz. Tienes la capacidad de encontrar esa seguridad en tu interior para saber que las cosas no siempre resultan como en la teoría. Estar soltero es un estado que sabes muy bien que es temporal. Cuando sea el momento apropiado te podrás abrir a la persona adecuada.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero):

Eres una persona que hace su propia felicidad, y tiene miedo de darle el poder a otra persona. Has visto cómo han dañado a las personas que amas y tienes terror de ser el siguiente. Los errores que has cometido son porque te has apresurado a relaciones que sabías que no podían prosperar de ninguna forma. Deja de ver el amor como algo que se puede poseer, que se puede conseguir y adaptarse como tú lo necesitas. El amor llega cuando menos te lo esperas, en la presentación que menos imaginas.

Siempre te gusta ser la heroína de las historias, te gusta rescatar los casos perdidos y tienes una satisfacción por irte con el chico problemático. ¡Basta! Esto te ha hecho mucho daño porque no todos los galanes resultan ser como lo pintan las películas. Ahora estás un poco desgastada, y deseas concentrar tu excelente intuición en otras personas que amas y que llegaste a descuidar. Continúa así Piscis, alegrando a todos los que te conocen con tu risa y tus consejos. Pronto llegará una persona que lo sabrá apreciar.