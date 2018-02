Horóscopo de hoy: martes 27 de febrero

Conoce lo que el horóscopo de hoy tiene deparado para ti en los últimos días de febrero. Muchos movimientos se darán y te favorecerán.

Aries

Es un día favorable para aclarar situaciones que pudieron ser confusas. Es un buen momento para darle impulso a tus proyectos. Te sentirás más atractivo y sensual.

Tauro

A veces te olvidas de las cosas pequeñas que tanto disfrutas, una de ellas es estar enamorada. Date la oportunidad de sentir, de recordar que estás viva y que el amor es parte de ti.

Geminis

No dejes ir oportunidades. A veces tienes las cosas frente a ti. Decídete, busca a esa persona que tanto te atrae, no lo pienses, el amor se presenta de formas inesperadas, rompe con trus patrones.

Cáncer

La vida te sonríe, es necesario que te prepares para los cambios en la rutina. Vienen cambios a nivel sentimental. Por fin tendrás una recompensa en este ámbito.

Leo

Estarás más receptivo y dispuesto a ayudar a quien lo necesite. La Luna despertará tu lado receptivo, sensual y creativo, no lo desperdicies con celos.

Virgo

Estás ilusionado, vives un momento pleno en el que podrás conseguir lo que quieres Prepárate para días intensos a nivel sentimental.

Libra

Eres uno de los signos más optimistas, pero estarás un poco melancólico y triste, sentirás que llegó el momento de un cambio radical. Respira, todo se acomodará.

Escorpio

Deja de pensar que tu felicidad no importa, quieres ayudar a todos, pero a veces sueles olvidar que tú también necesitas amor y cuidados.

Sagitario

No vayas contra la corriente, deja que las cosas fluyan, no pienses negativo, a veces sueles complicarte con cosas que no puedes remediar. Aprende que no todo en la vida es personal.

Capricornio

Toma el control de tu economía, a veces gastas más de lo que tienes y eso lastima tu bolsillo. Será un día en el que necesitarás el amor de tu pareja, no temas pedir lo que quieres.

Acuario

Estarás muy inspirada, será un día en el que todo lo que hagas tanto en lo personal como en lo profesional, tendrá repercusiones positivas en tu futuro inmediato.

Piscis

Estarás vital, llena de energía y con ganas de cristalizar tus planes y proyectos, no dejes que nada ni nadie te impida avanzar, la clave está en creer en ti y lo que eres capaz.

Te recomendamos en video: