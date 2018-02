Los 4 signos que se verán afectados por la Luna Oscura de febrero

La Luna Oscura de febrero

Febrero es el único mes de este año que no tendrá luna llena, este fenómeno sólo se repite cada 20 años y sólo durante este mes. Cuando esto sucede, Enero y Marzo tienen dos lunas llenas en lugar de una. A esto se le conoce como luna oscura de febrero.

En la astrología esto significa que la luna oscura de Lilith entra en Sagitario el 14 de febrero, lo cual provoca un incremento del apetito sexual y las tentaciones se multiplican. Los signos que se verán afectados por este suceso serán cuatro.

Bajará totalmente tus ofensas. Si tienes problemas de salud asegúrate de ir al doctor antes de que sea fin de mes. Acude a un doctor para aquellos problemas que estás esperando que se resuelvan solos o que estás acostumbrada a curar con remedios caseros. La salud es lo más importante y tu umbral del dolor es bajísimo. Esto tiene sus beneficios porque siempre sabes cuando hay algo mal en tu cuerpo.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero):

Te beneficiará esta luna oscura de febrero. Aunque en ese momento estarás cuestionando todas tus relaciones, tendrás la oportunidad de tener mayor claridad sobre aquellas personas que te benefician y aquellas que son tóxicas. Estarás muy reflexivo, pero después podrás poner mayor empeño en las relaciones que sí valgan la pena. También por ser un mes en donde estarás más en contacto con tus sentimientos tu creatividad se verá aumentada. Aprovecha para escribir, dibujar, escribir una melodía.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Cáncer, últimamente no puedes estar más estrenado. Aprovecha este fin de mes de febrero para aliviar tu estrés. Tendrás dos caminos, si no canalizas tus preocupaciones en la luna oscura de febrero estarás peor que nunca y verás todo negativo. Si aprovechas estos días para canalizar tu estrés en una reunión de amigos, una actividad deportiva o alguna labor extra lo agradecerás. Pueden ser días de mucho crecimiento personal, todo depende del camino que elijas.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No dejes que ninguna energía negativa te deprima. Úsalo como combustible y haz algo bueno con eso. Este mes te costó trabajo, tuviste varios obstáculos y no sabes si tendrás la fortaleza para continuar. Tranquila Libra, este fenómeno astrológico te llenará de luz nuevamente. Te irá ese empujo que necesitas. Así que aprovecha a planear cómo resolver esos problemas que no te dejan en paz que la luna oscura de febrero te dará la claridad que necesitas.

Te recomendamos en video: