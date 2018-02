Horóscopo de hoy: domingo 25 de febrero de 2018

Descubre lo que el horóscopo de hoy tiene preparado para ti, lograrás arrancar la semana de una forma espectacular.

Aries

Tienes que dejar atrás el pasado. Deja de lamentarte por lo que pasó, a veces tiendes a vivir en cosas que ya sucedieron. Estarás más intuitiva y dispuesta a escuchar tu voz interior.

Tauro

Puede que haya mucha pasión, pero también muchos celos por el tránsito de los planetas. Si quieres que las cosas mejoren es necesario que pienses antes de actuar.

Geminis

Te sentirás más segura de ti misma, sentirás que nadie puede detenerte. Descansa, organízate y pon en orden los asuntos personales para que estés más tranquilo.

Cáncer

No des nada por hecho este día. Aprende a ponerte en el lugar del otro tanto en tus relaciones personales como sociales y profesionales.

Leo

Tenderás a sentirte un poco nostálgica o triste, necesitas sacudirte los pensamientos negativos. Encontrarás una solución feliz que te dará tranquilidad mental y económica.

Virgo

Tus palabras son la medida y podrás usarlas para conquistar cualquier cosa que se ponga frente a ti. Verás nuevas posibilidades a nivel sentimental.

Libra

Estarás más intuitivo de lo normal. Llegó el momento de dejar de perder tu tiempo con quien no vale la pena. Estás lleno de amor, no lo desperdicies con quien no lo quiere.

Escorpio

No gastes tu tiempo en energías negativas o en pensamientos pesimistas, esos te hacen retroceder. Es necesario que actúes con determinación para que las cosas se den mejor.

Sagitario

Tenderás a estar muy nostálgica Tienes que aprender que el momento es ahora y que tu capacidad de amar es inmensa, sé optimista y positiva.

Capricornio

Puede que por ahora estés lejos de alguien que amas, pero no te preocupes, el panorama se aclarará y se pondrán en su lugar. Mantente positiva y enérgica.

Acuario

Debes tener más confianza en ti mismo, deja el miedo y la inseguridad de lado pues una vez que lo logres verás todo lo que puedes conseguir. Acéptate tal y como eres.

Piscis

Puede que vengas de una relación que llegó a su fin por motivos ajenos a ustedes, deja de lado el orgullo pues sólo así podrás darle una visión más objetiva a lo que sientes.

