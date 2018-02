Horóscopo de hoy: sábado 24 de febrero de 2018

Disfruta del horóscopo de hoy y conoce si eres uno de los signos a los que el amor les sonreirá.

Aries

Sé cuidadosa con tus palabras, puede que este día digas cosas de las que después te podrías arrepentir, piensa antes de abrir la boca. Tu sexualidad estará muy despierta, aprovecha para disfrutar en pareja.

Tauro

Que las cosas no salgan como tú quieres no significa que no vayan a pasar. Aprende de tus errores pues sólo de esta forma podrás avanzar y cambiar las cosas que en este día te estarán molestando.

Geminis

Tienes que aprovechar este día para aclarar lo que sientes, eso te ayudará a avanzar a nivel emocional. Muchas veces te niegas a aceptar que sientes cosas por la persona menos esperada.

Cáncer

Tendrás noticias gratas en el amor, si tienes pareja aprovecha para fortalecer tu relación, si no la tienes llegó el momento de dejar los miedos atrás y aventurarte a conocer a alguien especial.

Leo

No es un buen día para tomar decisiones, cuida tus comentarios, a veces sueles decir las cosas tal y como las sientes y eso te trae problemas la mayoría de las veces.

Virgo

Necesitas salir y distraerte un poco, relaja la mente, intenta relacionarte y vivir momentos geniales en compañía de las personas que te aman.

Libra

Este día estarás muy generoso y solidario, sentirás deseos de darle tiempo de calidad a las personas que amas, hazlo pues eso agradará tu espíritu.

Escorpio

Será un fin de semana muy especial con muchas sorpresas en el ámbito del corazón. Si quieres que haya una relación pon de tu parte y deja de ser tan exigente.

Sagitario

Por un momento te sentirás con mucha energía, estarás muy agitado y te sentirás único. Canaliza tus emociones para que no te sientas agitado.

Capricornio

Puede que hoy veas a personas de las que hace mucho no sabías. Olvidarás problemas y pasarás momentos de diversión y calidad.

Acuario

Estarás más emocional que nunca y puedes interpretar cualquier comentario de manera negativa, sabrás reponerte, pero procura no tomarte nada personal.

Piscis

Este fin de semana estarás más sensual que nunca, estarás carismático y te será muy sencillo relacionarte y conseguir lo que te propongas.

