Lo que tu mes de nacimiento dice de tu vida sexual

Enero

Las personas nacidas en enero son un poco más conservadoras cuando se trata de conectar con alguien. Pero una vez que les atrae, serán muy persistentes en hacerlo realidad. Los nacidos en enero tienen uno de los signos más perversos: Acuario, sin embargo, suelen sentirse extraños con estos encuentros.

Febrero

Las personas nacidas en febrero son aventureras. Tienen mucha pasión, pero tienen que trabajar para ello. Sus cabezas están enfocadas en las causas pero deben tratar de conectar emocionalmente con el otro.

Marzo

A las personas nacidas en marzo les encanta la intimidad. El sexo para ellos es muy intenso, además de que logran una conexión emocional única pues le dan a su pareja todo lo que tienen. A menudo llevan el sexo a nuevas alturas de espiritualidad.

Abril

Las personas nacidas en abril son muy independientes pero cuando llegan a involucrarse con otro, lo dan todo. El sexo con una persona nacida en abril es candente, intenso y muy apasionado porque están regidos por Marte, el planeta fuego. Su pasión es enorme, pero a menudo se aburren de una misma persona muy rápido.

Mayo

Las personas nacidas en mayo quieren que el sexo sea cómodo, sensual y cálido. Aman el acto del sexo en sí mismo. Quieren hacer el amor en sábanas de satén en una habitación magníficamente decorada o no hacer nada.

Junio

Las personas nacidas en junio querrán probar cada posición bajo el sol porque quieren saber todo sobre todo. No son tan intensos como las personas nacidas en febrero, pero siguen siendo intensos. Si quieres que alguien te hable sucio, te tienen cubierto. Si intentas tener sexo telefónico con ellos, te amarán por siempre.

Julio

El sexo con personas nacidas en julio tiene que tener un componente emocional profundo. Deben sentirse seguros con alguien y una vez que lo hagan, harán cualquier cosa para complacer a su compañero. Les encanta nutrir a las personas y asegurarse de que estén satisfechos y tengan todo lo que necesitan.

Agosto

Las personas nacidas en agosto pueden ser extremadamente egoístas o extremadamente generosas. Querrán asegurarse de que su pareja lo tenga todo o se acostarán con alguien y se irán de inmediato. Odian que les digan qué hacer en la cama, y ​​sus egos se magullan fácilmente.

Septiembre

Son apasionados pero siempre tienen el control de sus emociones, así que cuando se trata de sexo, les tomará mucho conseguir que se liberen y tengan un gran orgasmo. No se lanzarán de inmediato al sexo, pero si tienen un componente emocional allí, no hay nada que no hagan.

Octubre

Quieren pintar una imagen romántica y apasionada, y decirte cómo será y cómo te sentirás. Luego, una vez que te dicen, quieren ir muy lento y hacer que la experiencia dure. Realmente se tomarán su tiempo y se demorarán y se enamorarán de alguien. Las personas nacidas en octubre pueden carecer de pasión, pero compensan eso con una corte local que conduce al sexo romántico.

Noviembre

Las personas nacidas en noviembre son el epítome de lo que es el sexo apasionado. Necesitan poseer a sus socios y desean que sus socios los posean y harán que eso suceda. Intentarán todos los actos sexuales imaginables solo para decir que lo han hecho.

Diciembre

Las personas nacidas en diciembre son muy creativas en la cama. Les encanta crear historias y juegos de rol con los socios. A menudo es difícil conectarse con ellos de una manera más profunda, pero harán que el sexo sea divertido cada vez.

