Esto es lo que más te saca de quicio según tu signo del zodiaco

Quizá seas la persona más relajada del mundo y aparentas que siempre encuentras el lado positivo en todo, pero es probable que existan cientas cosas que te provocan repele, como esa manía que tiene la gente de hacer ruido al comer o morderse las uñas. Todos odiamos cosas diferentes y nuestro signo del zodíaco tiene mucho que ver.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries odia a las personas que todo lo que hacen van a paso leeeeeent; personas que explican o se excusan demasiado. No soportan que los taxis, trenes o aviones se demoren y mucho menos toleran que sus contactos no contesten los mensajes rápido.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro no soporta a la gente de Facebook que fanfarronea, la ropa desaliñada y manchada, el servicio deficiente ni las bromas pesadas. Enloquece cuando va a algún lugar y la comida no le gusta. Ah y por supuesto, no tolera que la gente no se ponga desodorante.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

A Géminis le saca de quicio que se le pida que "baje la voz", la gente sin sentido del humor o que la tecnología falle de último momento. Tampoco soporta la idea de zapatos que duelen tanto en sus pies que no puede bailar en ellos, y el vino que se ha dañado realmente irrita a Gemini.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El odio número uno de Cáncer es ser criticado, una habitación demasiado calurosa, perder sus gafas de sol, personas que se visten mal y personas a las que no les importa lo que estás sintiendo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo no puede soportar que le digan que desacelere. No puede con las personas que no muestran interés en lo que hacen o que son demasiado frías. Ah y ni se te ocurra empujarlos al agua si van a una piscina porque no soportan mojarse así.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los Virgos analíticos odian a las personas que están desorganizadas y que carecen de buena gramática. No soportan hacer escenas románticas en público ni tampoco a esos comediantes que se burlan de alguien del público-.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Detestan cualquier cosa que interrumpa el equilibrio en su mundo, como las personas groseras y conflictivas, las personas que ensucian, la crueldad hacia los animales en cualquier forma, las personas que no devuelven las llamadas, los autos desordenados y los horribles cortes de cabello.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Si hay algo que los Escorpio odian más que nada, son los mentirosos, las personas pasivas, que se ven obligadas a revelar secretos, la abstinencia, los ladrones de cartas, los hipsters y que se les hable de manera negativa.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El espíritu libre de Sagitario no será atado por personas que son demasiado pegajosas, que viajan con quejosos, que son acusados ​​de no ser financieramente responsables, que se los muerde por no ser puntuales y que se les pida que se "relajen".

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El Capricornio conservador odia a las personas que piden prestado dinero (especialmente a las personas que piden dinero prestado y no lo devuelven puntualmente), a las personas que dejan el tapón de la pasta de dientes, se les pide que dejen a sus hijos en casa y a las personas impertinentes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

¿Qué odia Acuario? Que les digan que no saben lo que están haciendo, que viven en el pasado, personas que son desleales, limitaciones, personas que no están de acuerdo con ellos y que son la tercera rueda para una pareja.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Al soñador Piscis no le molesta que el pasado los muerda en el culo, la gente que se aleja de una discusión, la gente que se ríe demasiado fuerte, la crueldad de cualquier tipo y los conductores lentos.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO