Los cinco signos del horóscopo chino que son los mejores amantes

Horóscopo Chino del Sexo

¿Quieres saber quiénes son los mejores amantes en el Horóscopo Chino del sexo? Son cinco los animales que tienen una predilección al erotismo, y a la pasión. Son los que se dejan llevar y tienen los mejores resultados.

Perro

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,2018)

Son amantes pasionales, dedicados a sus parejas y con un poco miedo de amar. Para todo el ámbito erótico son expertos, la pasión es inherente para ellos. Sin embargo se asustan cuando se enfrentan a un amor verdadero, suelen tener sabotearse ellos mismos porque no saben cómo manejar los sentimientos románticos. Siempre se sienten a la defensiva, pero en el momento en el que se dejan llevar son los mejores amantes que pueden existir.

Mono

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Son románticos, protectores, personas que siempre están velando por los intereses de sus parejas. El horóscopo chino del sexo te dotó con una habilidad esencial para complacer a tu pareja. Te gusta que las personas que aman también lo disfruten, y esa es la razón por la que se vuelven tan buenos amantes. Siempre tienen amor para dar, en todos los sentidos.

Rata

(1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Les gusta tener relaciones íntimas con personas que aman, con aquellos que tienen una conexión sentimental. Pueden tener aventuras, pero valoran más terminar abrazados con esa persona que les robó el corazón. Cuando están enamorados son implacables en la cama, y tienen una pasión que pocas veces pueden controlar.

Tigre

(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 o el 2010)

Uno de los signos más pasionales que existen dentro del horóscopo chino. Tienen una energía, y suelen preferir ser los dominantes de la relación sexual. Entre más se dejan llevar por sus instintos naturales, mejor se vuelven en la cama. No tienen qué pensar si lo están haciendo bien o no. Simplemente su mejor truco es fluir, y mientras más enamorado esté, más cómodo se siente para liberar a ese tigre que tiene dentro de él.

Búfalo

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Son más conservadores, personas que prefieren ir a lo tradicional. No es que no se atrevan a experimentar con su sexualidad, solamente que prefieren la seguridad y la tranquilidad que la relación sexual les otorga. Son líderes, por lo que también son dominantes en la cama. Así que no necesitan experimentar más, con lo que saben ellos son una explosión de erotismo que pocos pueden controlar. Son unos expertos según el horóscopo chino del sexo.

