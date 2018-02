4 signos del zodiaco que serán niños por siempre

Ser adulto es difícil. Tienes que tomar decisiones difíciles, hacer cosas que no quieres hacer y sobre todo, debes crecer y dejar atrás los juegos y bromas que hacías de niño. Por suerte para algunas personas, sólo sus cuerpos maduran pero sus emociones no y como Peter Pan, pueden seguir creyendo en cuentos de hadas y sirenas (o en lo que dicen los signos del zodiaco). No malinterpretes, entendemos que crecer es parte de la vida, pero un poco de imaginación no hace daño. Claro, hay que saber controlar al niño interior y no caer en pataletas sin sentido.

Aries

Muestra su inmadurez con su agresión. Sí, es genial tener un punto de vista definido, pero no cuando sólo quieres ver tu lado de las cosas y cuando usas medios agresivos para expresar tu punto. Puedes ser de mente muy cerrada cuando otra persona llega con el suyo. Debes entender que la empatía y la compasión no son signos de debilidad, muestran madurez. Querido Aries, necesitas meditar un poco más las cosas antes de explotar contra los demás. Respira profundo 3 o 4 veces antes de responder, no todo debe ser instantáneo.

Géminis

A Géminis todo le divierte; disfruta transformando todo en un juego. Es por esto que algunos le consideran inmaduro. Tiende a llegar tarde o cancelar planes en el último minuto si no tiene ganas de hacer algo. Si realmente no quieres salir o ver a cierta persona, entonces di la verdad; no inventea una excusa poco convincente que al final te hará quedar mal. Sé más responsable de tus acciones.

Cáncer

Cáncer es el rey de los caprichos. Cuando no obtiene lo que quiere o se le contraría es capaz de molestarse, de chantajear, de hacer todo por lograr lo que desea. Es por todo esto que quienes conviven con personas Cáncer les consideran inmaduros. Cuando no tienes control sobre tus emociones, eso es un signo de inmadurez. Es bueno expresarse, pero sin importar cuán grandes o pequeñas debes aprender a canalizarlas. No puedes tener la atención de todos todo el tiempo.

Piscis

Piscis vive en su mundo aparte y eso hace que a menudo parezca estar lejos de la realidad. Si algo no sale como quiere, Piscis tiende a reaccionar infantil y caprichosa. Muestra su inmadurez en la forma en que se desmorona cuando cree que está siendo rechazado o dejado atrás. Eres muy sensible y eso es bueno siempre y cuando no afecte tu forma de actuar. Debe aceptar el hecho de que no a todos les gustará o priorizarán tus intereses..

