Horóscopo de hoy: miércoles 21 de febrero de 2018

Esto el lo que el horóscopo de hoy tiene deparado para cada uno de los signos del zodiaco, con la entrada de la Luna a Tauro, habrá varios alteraciones que no debes pasar por alto.

ARIES

Prepárate para una buena racha a nivel emocional, si pensabas que el amor no estaba hecho para ti, llegó el momento de tomar las riendas de tu vida sentimental, puede que inicies algo que tome tintes muy serios en el mediano plazo.

TAURO

La Luna entra a tu signo lo que sacará tu lado más sensual, estarás más dispuesta a evaluar los proyectos por los que atraviesas, dejarás el miedo a tomar retos personales y todo lo que venga será para bien.

GÉMINIS

Será un día lleno de emociones, debes canalizar la energía que tendrás, pues necesitarás poner en orden lo que sientes, sólo así las soluciones que tomes serán las más acertadas.

CÁNCER

Es momento de cambiar las cosas que te atan y liberarte de lo malo. Hoy puedes hacer un pequeño ritual en el que tires el pasado, a veces arrastrar cosas te impide avanzar, vive el presente es lo único que tienes.

LEO

Eres uno de los signos más seguros del zodiaco y eso te lleva a creer que siempre tienes la razón, eso este día podría traerte algunos conflictos pues tiendes a defender tus opiniones con capa y espada, toma las cosas con calma, al menos este día.

VIRGO

A veces te niegas a sacar tu lado tierno y este día estarás más sensible respecto a este tema. Has trabajado mucho todo este tiempo, llegó el momento de ver los beneficios, disfrútalo, el momento de brillar está aquí.

LIBRA

Tienes dudas respecto al futuro, no sabes bien hacia dónde te diriges y eso hará que dudes respecto al lugar en el que estás parado. Sigue los consejos de las personas que te quieren sin perder de vista lo que quieres.

ESCORPIÓN

Puede que estés atravesando por una encrucijada, pero el tránsito lunar te ayudará a tomar la mejor decisión. Harás lo correcto aunque en este momento estés dudándolo.

SAGITARIO

No esperes que las cosas sucedan, si quieres cambiar algo que te está molestando es necesario que apuestes y des el primer paso, recuerda que el que no arriesga no gana.

CAPRICORNIO

Llevas mucho tiempo deseando cosas y hasta ahora estabas renuente a intentar cambiar la fórmula. Hay relaciones que no funcionan y es muy necesario que las cortes antes de que terminen contigo.

ACUARIO

Las oportunidades profesionales están ahí, sé un poco atrevido y ve por ellas. Disfruta del amor, de las conquistas y las sorpresas que se visualizan en los emocional.

PISCIS

Estás que ardes, nada de lo que desees se te negará y eso será muy bueno pues la suerte te va a sonreír, estarás más alegre y feliz que nunca, no opaques eso con pensamientos al pasado.