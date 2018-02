Zita Tarot nos trae sus predicciones para una semana de energías favorables para varios signos

Para Lectura Tarot puedes escribir a zitatarot@hotmail.cl

…Amigos esta es una semana en la que las energías están dispuestas para iluminar los caminos, abrir las mentes, motivar las mejores elecciones, y darnos una fuerza de empuje genial para emprender aquellos proyectos que nos interesen, por tanto aprovechemos de iniciar en búsqueda de la realización porque las vibras están con nosotros, y todo lo que queramos concretar se ve muy factible de concretarse, así que si además hacemos obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie pues tendremos más energías positivas en favor nuestro para llegar a alcanzar el éxito en lo que iniciemos, la Luna está hermosa creciendo noche a noche frente a nuestros ojos, con un Año Chino que dio inicio hace unos días, un enigmático Año del Perro Marrón de Madera, año de mucho esfuerzo, en el que será ambivalente energéticamente, es decir, dependerá de forma individual como haya sido su año anterior para determinar este, por tanto es importante que analicen que sucedió para proyectar que puede venir, en general el símbolo del Perro para los Chinos nos presenta energías instintivas, con necesidad de mucho apego, con una gran búsqueda de afectos, con la iniciativa de aventurarse, el elemento Madera provee energéticamente calidez, reminiscencia de querer tener y/o proteger nuestro hogar y a los que amamos, con ganas de apegarnos a lo tradicional más que a los grandes cambios, mientras que el color Marrón energéticamente nos provee una visión aterrizada de las cosas, con buenas posibilidades de sembrar e iniciar proyectos con buen pie, y motivándonos a hacer con detalle y como se debe, este será un maravilloso Año Chino del Perro Marrón de Madera si así lo Decretamos en voz alta y eso estoy haciendo, siembro este año para cosechar solo lo bueno, y logro estar en abundancia positiva en todo sentido en todos los aspectos de mi vida alcanzo el éxito en aquello que quiero, asíseráasísea, muchos cariños para todos y Buen Año del Perro Marrón de Madera…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, buenas vibraciones para emprender en todo aquello donde deban ser quienes dirijan y determinen por los demás…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner su mejor empeño para no desperdiciar este periodo con mucha energía…su Vibración Numerológica predice que se manifestará de alguna forma el respeto por lo que ustedes hacen…y sus Números para este período son (2, 5, 11) y predicen que será una semana variable, deberán moverse con los acontecimientos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para iluminar sus pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Respetabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana que sigue en las vibraciones de cambios, cambios que dependerán de ustedes porque están en sus manos y decisiones a tomar…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana seguir por el camino que más les indique protección…su Vibración Numerológica predice que si quieren renovar es bueno limpiar…y sus Números para este período son (4, 9, 13) y predicen que si se encaminan por el buen sendero todo fluirá más rápido esta semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para aterrizarlos en lo correcto, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, vienen con un periodo que ha ido de a pocos creciendo energéticamente hacia lo positivo, y si aún no lega lo anhelado pues esta semana debe llegar…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir aunque sientan que es empezar de cero…su Vibración Numerológica predice que la recompensa llega, y es más valorada cuando ha costado tanto…y sus Números para este período son (1, 10, 19) y predicen que se viene sorpresas muy buenas…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles calma, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás que son la Elección Correcta, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana en la que es importante entender que nada de lo que queremos alcanzar llega si no descartamos lo que no sirve…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tener mano fuerte y hacer lo que deben…su Vibración Numerológica predice que nada bueno llega sin un remezón previo…y sus Números para este período son (4, 7, 16) y predicen que aunque sea una semana compleja rendirá buenos frutos si hacen lo que deben…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, siguen los esfuerzos diarios que a momentos nos alteran y/o nos agotan, es inevitable porque están con energías retrogradas, sigan que al final está la luz…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana entender que es inevitable la tormenta antes de la calma…su Vibración Numerológica predice que parte del destino es enfrentar lo que llega…y sus Números para este período son (2, 6, 15, 20) y predicen que verán aparecer instancias novedosas que hay que evaluar y proyectar mentalmente…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para animarlos, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Positivismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, nada positivo se mantiene con facilidad, los triunfos son agradables, pero vienen con una etapa de esfuerzo inevitable…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana asumir no más, y seguir aunque estén cansados, que es parte de las buenas cosechas…su Vibración Numerológica predice que será importante la iniciativa personal para avanzar…y sus Números para este período son (2, 5, 11) y predicen que no será fácil semana, pero termina con interesantes situaciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para motivarlos, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Alegría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, nuevamente las energías volátiles están con ustedes, es verdad que no hay equilibrio, pero siguen las novedades apareciendo y hay que aprovecharlas…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana no descartar nada, analizar todo, y esperar a tomar la mejor decisión…su Vibración Numerológica predice que la fortuna sigue rondando, si aún no fue pues se viene lo bueno…y sus Números para este período son (1, 4, 10, 13) y predicen que se sentirán muy energéticos, si lo controlan pueden encausar mucha energía favorablemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Atractivo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, será un período en el que verán se resuelven instancias que estaban pendientes, no hay que dejar nada sin concluir si tienen la oportunidad de hacerlo…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana cerrar etapas y/o culminar aquello que no tiene buen fin…su Vibración Numerológica predice que será un nuevo comienzo cuando dejen aquello que no les deja avanzar…y sus Números para este período son (2, 3, 20, 21) y predicen que para dar inicio a cosas brillantes debemos despejar y limpiar para renacer…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para animarlos a seguir, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, toda búsqueda bien hecha siempre trae buenos frutos, y este período es etapa de realizaciones, más espirituales que materiales…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana dejar que su alma y corazón sean alagados…su Vibración Numerológica predice que los premios siempre llegan si somos buenas personas, disfruten los regalos y agradézcanlos…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que será una semana emocionante, ojalá valoren que no siempre lo material es el regalo, hay otros premios…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles sabiduría, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es bueno esta semana seguir manteniendo el equilibrio y la tranquilidad porque eso les permitirá avanzar, paso a paso, pero seguros…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana entender que cada paso que damos nos aleja de lo negativo y nos acerca al éxito…su Vibración Numerológica predice que de a pocos verán los frutos de su esfuerzo y perseverancia…y sus Números para este período son (5, 7, 14, 16) y predicen que sería bueno detenerse y analizar si hay documentos de por medio, leer la letra chica…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para animarlos, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Perseverancia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando uno determina cosas en la vida debe asumir las consecuencias de aquello, nada pasa porque si, siempre uno colaboró en algo…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana paciencia con uno mismo, no se culpen, pero aprendan del error…su Vibración Numerológica predice que si mantienen la calma salen airosos del impasse…y sus Números para este período son (5, 6, 14) y predicen que aunque tengan ganas de hacer cambios, y volverse un pocos locos, manténganse en lo que saben ustedes manejan…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles seguridad, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, ya están saliendo del período complejo, y llegan las energías que los empujan a voltear la página y seguir adelante, aprovechen el empujón…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana pensar en resolver rápidamente y liberarse de aquello que no funcionaba para respirar con tranquilidad…su Vibración Numerológica predice que lo que no tiene vuelta es mejor soltarlo y ver si toma un mejor cause…y sus Números para este período son (1, 2) y predicen que es semana para hacer lo que no se ha hecho aun…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas más convenientes, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

