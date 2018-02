Horóscopo de hoy: martes 20 de febrero de 2018

Conoce lo que el horóscopo de hoy tiene deparado para ti y cómo los astros influirán en tu rutina este día. Recuerda que lo mejor es hacerle frente a las adversidades con una buena cara.

ARIES

Hay un tránsito lunar pasando por tu signo, es momento de aprender cosas nuevas, de desarrollarte más en lo profesional, de tomar ese curso que has estado postergando. Llegó el momento de arriesgar, si no te atreves las cosas no cambiarán.

TAURO

Por momentos puedes estar a la defensiva y eso no traerá nada bueno, lo ideal es que concretes las cosas y termines los proyectos que dejaste inconclusos, aprende a cerrar ciclos, eso te hará crecer.

GÉMINIS

La Luna creciente trae energía positiva para ti, te ayudará a liberarte de cosas. Debes aprender a actuar sin miedo cuando se trata de asuntos del corazón. No temas, pues el amor que siempre has deseado podría venir de un signo del elemento Tierra.

CÁNCER

Estarás con un ánimo seductor bastante acentuado. Te sentirás más sensible que de costumbre, tal vez eso te ayude a corregir viejas tensiones y problemas, tu nivel de comunicación será mejor, resolverás cosas del pasado que no te dejan avanzar.

LEO

Debes aprender a tomarte en respiro, estás trabajando de más, te hundes en rutinas en las que le das demasiado peso a cosas o situaciones que no son importantes. Hazle saber a los que amas que son importantes, te necesitarán más que nunca.

VIRGO

En estos días sentirás que nada tiene sentido, pero no es así, a veces tu mente te traiciona y te hace malas jugadas. Es momento de dialogar y de no tomar decisiones de las que después podrías arrepentirte.

LIBRA

Se vienen cambios a nivel profesional. Por fin definirás qué es lo que quieres y tendrás a mente clara para lograrlo, recuerda que no tienes porqué darle cuentas a terceros, sólo tú tienes el poder y rumbo de tu vida.

ESCORPIÓN

En estos días se activará su autoestima y eso te hará salir de situaciones tóxicas a nivel emocional y laboral; no le tengas miedo a lo desconocido, todo lo que viene es para tu crecimiento.

SAGITARIO

Este día andarás con miles de cosas por hacer y eso podría hacerte sentir perdida. No te lamentes o quejes, en su lugar actúa y coloca las cosas en su lugar, así sentirás un poco de paz.

CAPRICORNIO

No dejes que la indecisión te impida tomar decisiones importantes. Debes estar dispuesta a dejarte querer, sé que a veces te cuesta trabajo, pero si aprender a fluir y a pedir las cosas, todo mejorará.

ACUARIO

Llegó el momento de que decidas, que pongas las cartas sobre la mesa y hagas cosas que te hagan crecer, sólo a´si podrás tener una visión más amplia de tu futuro en el mediano plazo.

PISCIS

Comenzó tu temporada de cumpleaños lo que significa que estarás en un periodo en el que todo lo que desees se te dará, sólo es necesario que mantengas la cabeza fría para las decisiones que se vienen.

Te recomendamos en video: