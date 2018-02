Los cinco signos del zodiaco con los que es más difícil tener una cita

No es que no sepan amar o que no posean habilidades para relacionarse con las personas, pero estos son los signos del zodiaco a los que definitivamente les es muy complicado relacionarse en un primer momento.

VIRGO

Este signo va por la vida diciendo que quiere amor en su vida, pero le cuesta mucho trabajo relacionarse, su espíritu perfeccionista hace que critique todo, que no disfrute de cualquier lugar porque si algo lo caracteriza es ser muy exigente.

En la primera cita suele ser distante y a veces, por miedo a que lo lastimen, se muestra un tanto distante.

ESCORPIÓN

Es uno de los signos del zodiaco que se muestra frío y cálido en un mismo día y eso puede volverse incómodo para su acompañante. Por momentos puede prestarte toda su atención y luego irse y hacerte sentir que se siente incómodo y deseoso de abandonarte.

SAGITARIO

Se trata de uno de los signos que al inicio no tiene esperanzas, no cree que las relaciones vayan a funcionar y eso lo hace actuar de una forma un tanto extraña. Por momentos puede darte confianza y hacerte creer que todo va bien, pero sus impulsos le ponen el pie.

CAPRICORNIO

Si no fuera uno de los signos más cautelosos sería la pareja perfecta Le cuesta trabajo hacerse responsable de lo que siente y eso lo lleva a romper corazones. Es muy cuidadoso, no le gusta sentirse vulnerable, recuerda que es el todo poderoso del zodiaco.

ACUARIO

Es uno de los signos más independientes del zodiaco y eso ha provocado que se cierre las puertas del amor por miedo a sentirse vulnerable. Le cuesta trabajo entender lo que siente, por eso, si la persona no le da la suficiente confianza se volverá un tanto extraño con ella.

