Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Fin de semana de mucho trabajo o de ordenar tu papelería de trabajo o escuela. Recuerda que siempre debes tener en orden todos tus documentos personales para cuando los vayas a necesitar. Viernes de suerte para ti, amigo de Aries, pues te llega la propuesta de un proyecto laboral nuevo, así que trata de analizarlo y tomar la mejor decisión. Tramitas papelería de impuestos o pagos atrasados de tarjeta de crédito. Te pones a dieta y empiezas un régimen de ejercicio, toma en cuenta que ya viene la primavera y hay que lucir la figura. Ya no busques tantas opiniones, trata de tomar la mejor decisión sobre tu vida y verás cómo te irá muy bien. Golpe de suerte con los números 00, 23 y 17. Mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Piscis y Libra, que pueden ser tus parejas ideales. Te regalan una mascota.

Tauro

Viernes de mucha prisa en cuestiones laborales o de juntas por cambios de puestos. Recuerda que tu signo siempre es muy fuerte, por eso te dan puestos de jefe o gerente. Este día 16 de febrero de 2018 te irá muy bien en todo lo relacionado con el trabajo. Ten cuidado con infecciones sexuales o de piel, trata de ir con tu médico. Tramitas tu pasaporte y decides salir de viaje para visitar a unos familiares. Si tienes pareja, amigo de Tauro, trata de no ser tan confiado y poner orden en tu relación sentimental. Te llega un dinero extra por los números 00, 45 y 87, trata de incluir tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Eres el más apasionado del Zodiaco, por eso siempre llegas al éxito en tu vida. Te compras ropa y zapatos para una fiesta, te invitan a trabajar en el negocio de unos amigos.

Géminis

Fin de semana de estar con muchas fiestas o encuentros familiares, recuerda que tú eres el alma de las reuniones y por eso siempre serás requerido. Te pones a dieta y empiezas un régimen estricto de ejercicio, recuerda que tu signo tiene tendencia a engordar muy fácil, así que a empezar desde hoy. Te llega una sorpresa por parte de un familiar por boda o bebé en puerta. Cuidado con las pérdidas o robos en la calle, muéstrate más precavido. Terminas con una relación amorosa para empezar con otra, recuerda que tu signo es cambiante de parejas por ser muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 43 y 19, el 17 de febrero, así que ese día trata de usar ropa de color claro para que atraigas la abundancia. Arreglas asuntos legales o le ayudas a un hermano a resolver un problema de tipo jurídico.

Cáncer

Viernes de juntas de trabajo o cambios de proyectos de la empresa. Recuerda que tu sensibilidad en todo lo que realizas te convierte en pieza clave de todo proyecto laboral, así que trata de concentrarte más y tomar decisiones para estar mejor económicamente y hacer un patrimonio. Toma en cuenta que estás en la búsqueda de una casa y por eso necesitas más ingresos. Te invitan a un concierto este sábado. Ya no busques a ese amor que se alejó de ti, trata de cerrar ese episodio en tu vida y conocer personas más compatibles que no te haga la vida imposible. Cuídate de problemas de riñón o procura tomar más agua. Realizas el cambio de propietario de un vehículo o de un inmueble. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de febrero con los números 07, 55 y 43, agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu buena fortuna.

Leo

Cuídate de los chismes o malos comentarios que están alrededor de ti, recuerda que a tu signo lo persiguen las envidias por ser uno de los más carismáticos y llenos de suerte. Te recomiendo protegerte con un listón rojo amarrado a tu tobillo izquierdo con tres nudos y allí dejártelo hasta que se caiga solo; eso te ayudará mucho. Trata de no alejarte mucho de tu familia, porque ellos son la base de tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de febrero con los números 99, 32 y 16, trata de usar mucho perfume para atraer la abundancia. Una de tus mascotas podría enfermarse. Recuerda que la decisión que tomes en tu vida sentimental en estos días será trascendental, así que trata de analizarlo muy bien. Sé más precavido al andar en la calle para evitar accidentes lamentables.

Virgo

Te viene un fin de semana de mucho trabajo y con la suerte a tu favor, recuerda, amigo Virgo, que eres el signo con más dedicación en todo lo que emprende. Cuídate de problemas de dolor de cabeza o cuello, tienes mucha tensión nerviosa. Trata de empezar una rutina de ejercicio o meditar para que esa energía negativa se vaya de tu vida. Tendrás una sorpresa muy agradable el día 17 de febrero, pues te llenarás de abundancia. Recuerda usar los números 08, 26 y 30 para jugar a la lotería. Arreglas tu casa o decides hacerle unos cambios de construcción. Te invitan a una fiesta este sábado en la que estarás muy divertido. Ya no trates de controlar a tu pareja, toma en cuenta que cada quien debe tener su espacio. El domingo participas en un curso de metafísica.

Libra

Viernes de meditar y empezar una nueva etapa en tu vida, recuerda que todo lo que te pasó en meses anteriores te sirvió para ser más fuerte y comprender quiénes son tus amigos y quiénes no. Te llega la invitación a salir de viaje para el mes de marzo. Te reúnes con amigos este sábado para cenar, recuerda que siempre necesitas el apoyo de tus amigos sinceros para sentirte mejor. Compras un regalo para un familiar. Cuídate de dolores de estómago, necesitas hacer una dieta más saludable. Arreglas asuntos este domingo sobre un crédito o papelería personal. Ya no te niegues al amor, recuerda que todos necesitamos de una pareja para ser feliz y tu mejor compatibilidad está con los signos Acuario, Géminis y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 89 o 71, trata de personalizarlo con tu día de nacimiento.

Escorpión

Fin de semana de mucha diversión y paseos con tu pareja o familia, recuerda que tu carácter y fuerza interior hacen que seas el pilar de tu casa, por eso siempre te buscan para un apoyo económico o consejo personal. Cuídate de problemas de tránsito o policías, trata de manejar con más prudencia. Una ex pareja te buscará para invitarte a salir otra vez. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de febrero con los números 09, 33 o 21. Trata de usar el color rojo para que la abundancia llegue más a tu vida. Te invitan a irte de antro este sábado, trata de controlar el alcohol o vicios, recuerda que después te metes en problemas con tus amigos. Un amor del signo Tauro, Virgo o Acuario llegará este fin de semana. Trata de ahorrar y no gastar por gastar, necesitas hacer pagos el lunes.

Sagitario

Viernes de estar con mucha fuerza espiritual para salir de todos los problemas que te rodean, recuerda que tu signo es fuego y tiene mucha comunicación con su ángel protector, por eso te recomiendo que lo invoques para que te ayude a salir adelante en todo. Cuídate de problemas de la garganta y trata de consumir más vitamina C. Te invitan a salir de viaje para el mes de marzo, no lo pienses y ve, que te ayudará a renovar energías. En el amor seguirás muy estable con tu pareja y ya hablarás de formar una familia. Ya no busques ese amor del pasado que sólo te trajo problemas, aprende a salir de ese tipo de personas tan tóxicas en tu vida y darle un cambio más positivo. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 14 o 55. Te invitan este domingo a visitar a unos familiares que viven un poco retirado de ti.

Capricornio

Este 16 de febrero será de buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en cuestiones de trabajo o cierre de contratos, sólo trata de no platicar de ello para que no te salen tus proyectos. Ten cuidado con problemas de infección de la piel, trata de ir con tu médico. En el amor tendrás suerte con los signos de Aries, Leo y Cáncer, que son muy compatibles contigo. Este fin de semana tendrás la oportunidad de empezar otra vez con el ejercicio y la dieta para verte de lo mejor en esta primavera. Trata de no hacerte ninguna cirugía plástica, sobre todo en estos días por las energías cruzadas. Recibes un dinero extra el día sábado y será con los números 30, 89 o 77. Trata de controlar más tu carácter porque te enojas sin razón, así que a tener más paciencia. Un amor más grande que tú seguirá muy fuerte en tu vida.

Acuario

‘Gracias a Dios es viernes’, éste será tu lema todo el día y sentirás que, por fin, podrás dejar todo lo negativo atrás. Te festejas este fin de semana, recuerda que siempre estarás rodeado de muchas amistades por tu forma de ser tan servicial. Un amor del pasado te busca para volver. Este fin de semana será de mucha diversión y entenderás que la vida se vive una sola vez, así que trata de dejar los malos recuerdos. Te buscan unos amigos para hacer un negocio de publicidad o ventas. Limpias bien tu casa para renovar tus energías. Alguien del trabajo se está enamorando de ti y es del signo de tierra, recuerda que tu signo es muy buena persona y eso hace que tus amigos se confundan con sentir amor en vez de amistad. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de febrero de 2018 con los números 03, 15 o 19.

Piscis

Recuerda, amigo de Piscis, que eres el signo consentido de Dios y más en este día 17 de febrero. Tendrás mucha comunicación con lo espiritual, así que trata de prender una veladora blanca y hacer tu petición. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 08, 90 y 13, recuerda combinarlo con tu fecha de nacimiento y verás que muy pronto obtendrás el premio grande. Recuerda que tu signo son dos pescados encontrados y eso significa que tienes la cualidad de entender a los dos sexos y siempre estar dando el mejor consejo. Te recomiendo estudiar psicología o relaciones publicas, pues eso te ayudará a estar mejor en lo laboral. Trata de vestirte con ropa nueva este fin de semana y en colores claros para atraer más la suerte. Tu compatibilidad en el amor nuevo será con Aries, Cáncer o Libra.

