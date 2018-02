Los tres signos del zodiaco que son más propensos a sufrir una infidelidad

TAURO

Eres uno de los signos más fieles y eso hace que la gente quiera estar cerca de ti, quieren que los hagas felices y les des tanto amor como puedas, lo malo es que a veces no recibes lo mismo.

Tienes mucho que ofrecer a nivel emocional y material, aunque pareciera que eso es suficiente, tus inseguridades a veces te hacen malas jugadas y terminas siendo engañada. Lo bueno es que confías en ti y en el amor, nunca te cierras y eso a la larga se te recompensará.

GÉMINIS

Eres uno de los signos más coquetos del zodiaco, eso hace que a la gente le cueste trabajo confiar en ti. A veces las personas están dispuestas a pasar al siguiente nivel y eres tú el que se niega a comprometerse. No es tu culpa, pero eres un factor determinante para que las cosas no fluyan como debería. Deja de tener admiradores, pues eso hace que la gente no te tome con seriedad cuando intentas algo de verdad.

LEO

Eres uno de los signos más atractivos, generosos y comprensivos, pero a veces eres demasiado egocéntrico y eso hace que las personas a tu alrededor se aburran con facilidad, que no vean tu verdadera esencia. Sueles despertar celos, la gente te asume como alguien muy coqueto y poco fiel y responde de la misma forma.

