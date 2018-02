Las cuatro mujeres del zodiaco que resultan ser las peores amigas

No es una regla, tampoco quiere decir que no puedas confiar en ellas, pero a veces estas mujeres suelen ser un poco rudas con sus comentarios y con la forma de expresarte lo que sienten.

PISCIS

Son soñadoras y eso las lleva a ver sólo lo que quieren, es el signo que ve lo que le conviene y eso a veces las puede llevar a no tener opiniones objetivas. Pasan por alto muchas cosas y eso las lleva a guardar rencores. Idealizan a las personas y cuando las cosas no resultan como ellas piensan entran en un verdadero conflicto.

ARIES

Son audaces e imparables, pero también son egocéntricas y orgullosas, combinación nada ganadora para una amistad. Son muy impulsivas, tienden a actuar de manera instintiva. Si sientes que puede haber conexión no descansarán hasta que te conviertas en su amiga y créeme, querrán ser la única.

LIBRA

Son las amigas más encantadoras y sinceras, el problema surge cuando se vuelven dependientes, cuando piensan que sólo eres para ellas, cuando intentan acaparar tu atención, volverse tu prioridad. Se aferran y pueden resultar muy melosas.

VIRGO

Son los más críticos del zodiaco y eso no deja fuera a sus amigos. Aunque no lo hagan con maldad o dolo, puede pecar de sincero, te dirá lo que siente y cómo se siente. Además, es el típico signo que puede hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno para ser su amigo.

