Descubre cómo te irá en el amor según el horóscopo Azteca

Horóscopo Azteca

El horóscopo azteca cuenta con 12 signos. Pero sus predicciones no se basan por los meses, es una conducción de días y meses. Los resultados también han sido muy acertados, y es una sabiduría milenaria que ha guiado a millones de personas.

Ciervo

(08 de Enero / 20 de Enero / 01 de Febrero / 06 de Febrero / 18 de Febrero / 02 de Marzo / 14 de Marzo / 26 de Marzo / 07 de Abril / 09 de Abril / 19 de Abril / 01 de Mayo / 13 de Mayo / 25 de Mayo / 06 de Junio / 18 de Junio / 30 de Junio / 12 de Julio / 24 de Julio / 05 de Agosto / 17 de Agosto / 29 de Agosto / 10 de Septiembre / 22 de Septiembre / 04 de Octubre / 16 de Octubre / 28 de Octubre / 09 de Noviembre / 21 de Noviembre / 03 de Diciembre / 15 de Diciembre / 27 de Diciembre ).

En el momento en el que encuentres a una persona que haga saltar tu corazón tu personalidad no te permitirá darte por vencido. Luchas por aquellos que amas, y nada podrá cambiar eso. Ésta es una de tus cualidades principales.

Todavia no encuentras pareja porque sueles ser un poco tímido, y hasta cierto punto solitario. No te dan ganas de lidiar con personas si éstas no te van a aportar algo a tu vida. Algo que también te limita mucho es tu exigencia para permitir que otros entren a tu corazón. Tienes estandartes muy altos.

En ocasiones pueden llegar a ser demasiado analíticos y les da terror sentirse vulnerables por miedo a salir lastimados. Por ello si ven cualquier signo de error en la relación, corren sin voltear atrás.

Caimán

(04 de Enero / 16 de Enero / 18 de Enero / 02 de Febrero / 10 de Marzo / 10 de Marzo / 22 de Marzo / 03 de Abril / 15 de Abril / 27 de Abril / 09 de Mayo / 21 de Mayo / 02 de Junio / 14 de Junio / 26 de Junio / 08 de Julio / 20 de Julio / 01 de Agosto / 13 de Agosto / 25 de Agosto / 06 de Septiembre / 18 de Septiembre / 30 de Septiembre / 12 de Octubre / 24 de Octubre / 05 de Noviembre / 17 de Noviembre / 29 de Noviembre / 11 de Diciembre / 23 de Diciembre ).

Representa el origen del mundo y del tiempo. Si están solteros es meramente por que quieren. Tienen muchísima confianza en ellos mismos. También una férrea fuerza de voluntad que los vuelve muy atrayentes.

Tal vez lo único que está sucediendo es que pueden intimidar o hasta hostigar a otras personas por caer un poco en la arrogancia. Tienen un fuerte carácter, demuéstralo en lugar de querer gritarlo a los cuatro vientos.

Si cultures tus cualidades y trabajas en esas pequeñas áreas de oportunidad nadie podrá decirte que no.

Casa

(05 de Enero / 17 de Enero / 29 de Enero / 03 de Febrero / 15 de Febrero / 27 de Febrero / 11 de Marzo / 23 de Marzo / 04 de Abril / 16 de Abril / 28 de Abril / 10 de Mayo / 22 de Mayo / 03 de Junio / 15 de Junio / 27 de Junio / 09 de Julio / 21 de Julio / 02 de Agosto / 14 de Agosto / 26 de Agosto / 07 de Septiembre / 19 de Septiembre / 01 de Octubre / 13 de Octubre / 25 de Octubre / 06 de Noviembre / 18 de Noviembre / 30 de Noviembre / 12 de Diciembre / 24 de Diciembre ).

Te encanta mimar y proteger a tu pareja. Eres del signo que representan la tradición, la cultura y el saber que todos respetan. Pueden llegar a asfixiar a sus parejas entre tantos mimos. Tampoco pueden tener una relación adecuada si no se sienten enamorados.

Son personas muy inteligentes, y buscan personas con los mismos talentos. Trata de ser un poco menos aprensivo para que tus relaciones amorosas y de amistad puedan fluir con mayor facilidad. Recuerda que a nadie le gusta sentirse atado, está bien que te preocupes por otras personas pero debes aprender a no sobrepasar. ¡Sigue con ese corazón tan grande que te caracteriza!

Flor

(06 de Enero / 18 de Enero / 30 de Enero / 04 de Febrero / 16 de Febrero / 28 de Febrero / 12 de Marzo / 24 de Marzo / 05 de Abril / 17 de Abril / 29 de Abril / 11 de Mayo / 23 de Mayo / 04 de Junio / 16 de Junio / 28 de Junio / 10 de Julio / 22 de Julio / 03 de Agosto / 15 de Agosto / 27 de Agosto / 08 de Septiembre / 20 de Septiembre / 02 de Octubre / 14 de Octubre / 26 de Octubre / 07 de Noviembre / 19 de Noviembre / 01 de Diciembre / 13 de Diciembre / 25 de Diciembre).

Son aquellas personas que se distinguen por lo juguetonas y lo divertidas. Tienen una forma de amar más libre, sin prisas, y eso mismo provoca que huya de los compromisos. Necesita que la relación sea muy entretenida y no caiga en la rutina para que pueda quedarse sin problemas.

Se aburre fácilmente, por eso le cuesta trabajo encontrar a una pareja estable. Sin embargo, cuando lo consigue se vuelve la persona más estable y enamoradiza que hay. También son personas alegres que terminan alegrando cualquier lugar.

Serpiente

(07 de Enero / 19 de Enero / 31 de Enero / 05 de Febrero / 17 de Febrero / 01 de Marzo / 13 de Marzo / 25 de Marzo / 06 de Abril / 18 de Abril / 30 de Abril / 12 de Mayo / 24 de Mayo / 05 de Junio / 17 de Junio / 29 de Junio / 11 de Julio / 23 de Julio / 04 de Agosto / 16 de Agosto / 28 de Agosto / 09 de Septiembre / 21 de Septiembre / 03 de Octubre / 15 de Octubre / 27 de Octubre / 08 de Noviembre / 20 de Noviembre / 02 de Diciembre / 14 de Diciembre / 26 de Diciembre).

Al contrario de los mayas, y otras culturas la serpiente para los aztecas jamás fue considerada maligna. Al contrario, para ellos las personas nacidas en estas fechas son de gran fortaleza, y un carácter indomable.

Tienen mucho éxito las Serpientes, son sensuales, atrayentes y no tienen problema con conseguir pretendientes. El único problema es que ellos nos se enamoran con tanta facilidad. Si llegas a robarte el corazón de los nacidos en este signo debes ser muy especial. Su principal defecto como pareja es que puedo caer en la egolatría y no pone atención a las necesidades de su pareja.

Jaguar

(09 de Enero / 21 de Enero / 07 de Febrero / 19 de Febrero / 03 de Marzo / 15 de Marzo / 27 de Marzo / 08 de Abril / 20 de Abril / 02 de Mayo / 14 de Mayo / 26 de Mayo / 07 de Junio / 19 de Junio / 01 de Julio / 13 de Julio / 25 de Julio / 06 de Agosto / 18 de Agosto / 30 de Agosto / 11 de Septiembre / 23 de Septiembre / 05 de Octubre / 17 de Octubre / 29 de Octubre / 10 de Noviembre / 22 de Noviembre / 04 de Diciembre / 16 de Diciembre / 28 de Diciembre).

Los nacidos bajo este signo son personas fuertes, y razonables. También aman las aventuras, y su valentía siempre es férrea. Nacen para destacar, convertirse en líderes, y les gusta la atención que otros les brindan.

Estas personas necesitan una pareja sincera que no sea envidiosa, pero que sepa bajarles los humos cuando sea necesario. Pueden llegar a ser muy exigentes para conseguir pareja, y esa es también una de sus mayores debilidades.

Recuerda que no existe la persona perfecta. Todos tienen sus defectos, sus manías y debes aceptarlos tal y cómo son mientras embonen con tus propios defectos.

Caña

(10 de Enero / 22 de Enero / 08 de Febrero / 20 de Febrero / 04 de Marzo / 16 de Marzo / 28 de Marzo / 09 de Abril / 21 de Abril / 03 de Mayo / 15 de Mayo / 27 de Mayo / 08 de Junio / 20 de Junio / 02 de Julio / 14 de Julio / 26 de Julio / 07 de Agosto / 19 de Agosto / 31 de Agosto / 12 de Septiembre / 24 de Septiembre / 06 de Octubre / 18 de Octubre / 30 de Octubre / 11 de Noviembre / 23 de Noviembre / 05 de Diciembre / 17 de Diciembre / 29 de Diciembre).

Son personas que no dependen de nada ni de nadie. A veces pueden ser tomados como personas frías o demasiado desprendidas de los lazos emocionales. Simplemente no les gusta sentirse aprisionado, requiere de su libertad para sentirse feliz.

Les cuesta trabajo conseguir pareja por esto mismo, porque las personas a su alrededor creen que no toman nada en serio. Pero sí lo hacen, les gusta la armonía, son de pensamiento abierto y encantadores. Solo tendrás conflictos fuertes con las personas nacidas en esta fechas si intentas coartar su libertad.

También las personas que son Caña deben aprender a explicar sus necesidades, no todos tienen la misma mentalidad. Está bien ser así, pero deben ser más pacientes.

Conejo

(11 de Enero / 23 de Enero / 09 de Febrero / 21 de Febrero / 05 de Marzo / 17 de Marzo / 29 de Marzo / 10 de Abril / 22 de Abril / 04 de Mayo / 16 de Mayo / 28 de Mayo / 09 de Junio / 21 de Junio / 03 de Julio / 15 de Julio / 27 de Julio / 08 de Agosto / 20 de Agosto / 01 de Septiembre / 13 de Septiembre / 25 de Septiembre / 07 de Octubre / 18 de Octubre / 19 de Octubre / 31 de Octubre / 12 de Noviembre / 24 de Noviembre / 06 de Diciembre / 18 de Diciembre / 30 de Diciembre).

Son personas a quienes les gusta colaborar con otros, trabajadores, y no les gusta las personas perezosas. Son muy productivos en todas las labores que hacen. Así que si eres de aquellos que no se despega de Netflix, tendrás una serio problema con los nacidos de este signo.

Les cuesta trabajo el amor porque se toman todo muy en serio. Pueden llegar a ser en extremo susceptibles a otros comentarios, y se sienten heridos con facilidad. Ellos requieren de armonía, delicadeza, y romanticismo.

Águila

(12 de Enero / 24 de Enero / 10 de Febrero / 22 de Febrero / 06 de Marzo / 18 de Marzo / 30 de Marzo / 11 de Abril / 23 de Abril / 05 de Mayo / 17 de Mayo / 29 de Mayo / 10 de Junio / 22 de Junio / 04 de Julio / 16 de Julio / 28 de Julio / 09 de Agosto / 21 de Agosto / 02 de Septiembre / 14 de Septiembre / 26 de Septiembre / 08 de Octubre / 20 de Octubre / 01 de Noviembre / 13 de Noviembre / 25 de Noviembre / 07 de Diciembre / 19 de Diciembre / 31 de Diciembre).

Es el signo preferido del la cultura Azteca. Son personas con fuertes temperamentos, arriesgados, y fácil de ser admirados.

Pueden llegar a a arruinar relaciones porque son demasiado impulsivos y pasionales. Odian las órdenes, pero son sociales y leales. Todo lo vive muy intensamente, por ello para conseguir pareja necesitan personas que los ayuden a suavizar su carácter.

No pueden tener un complemento con una personalidad igual que ellos, porque todo terminaría en un campo de guerra. Las personas nacidas bajo estas fechas son competitivos y temerarios.

Mono

(01 de Enero / 13 de Enero / 25 de Enero / 11 de Febrero / 23 de Febrero / 07 de Marzo / 19 de Marzo / 31 de Marzo / 12 de Abril / 24 de Abril / 06 de Mayo / 18 de Mayo / 30 de Mayo / 11 de Junio / 23 de Junio / 05 de Julio / 17 de Julio / 29 de Julio / 10 de Agosto / 22 de Agosto / 03 de Septiembre / 15 de Septiembre / 27 de Septiembre / 09 de Octubre / 21 de Octubre / 02 de Noviembre / 14 de Noviembre / 26 de Noviembre / 08 de Diciembre / 20 de Diciembre).

Son personas alegres, inventivas, con mucho ingenio y amantes de la improvisación. Son personas que también valoran su libertad, pero también les gusta crear hábitos con sus parejas. Simplemente odian sentir que pertenecen a otra persona, pero son francos siempre en lo que sienten.

A veces demasiados sinceros para los gustos de otros. A veces, habla sin pensar y genera situaciones incómodas porque generalmente no tiene el don de la diplomacia. Esto puede afectarles en sus relaciones, más si se juntan con aquellos que son demasiado sensibles.

Sílex

(02 de Enero / 14 de Enero / 26 de Enero / 12 de Febrero / 24 de Febrero / 08 de Marzo / 20 de Marzo / 01 de Abril / 13 de Abril / 25 de Abril / 07 de Mayo / 19 de Mayo / 31 de Mayo / 12 de Junio / 24 de Junio / 06 de Julio / 18 de Julio / 30 de Julio / 11 de Agosto / 23 de Agosto / 04 de Septiembre / 16 de Septiembre / 28 de Septiembre / 10 de Octubre / 22 de Octubre / 03 de Noviembre / 15 de Noviembre / 27 de Noviembre / 09 de Diciembre / 21 de Diciembre).

El cuchillo, pedernal o silex es un arma que representa la lucha por los ideales. Son personas francas y directas. Tienen un gran sentido de la realidad, y no se hacen ilusiones con facilidad. También son personas sociales, divertidas pero con mucho coraje y valentía que les permite vencer todo obstáculo.

Su problema en el amor es que son muy inteligentes, han definido mucho su carácter y por ello suelen ser muy selectivos sobre lo que quieren. Les gusta estar rodeados de muchas personas, pero no confían en casi nadie ni todos son dignos de su confianza.

Perro

(03 de Enero / 15 de Enero / 27 de Enero / 13 de Febrero / 25 de Febrero / 09 de Marzo / 21 de Marzo / 02 de Abril / 14 de Abril / 26 de Abril / 08 de Mayo / 20 de Mayo / 01 de Junio / 13 de Junio / 25 de Junio / 07 de Julio / 19 de Julio / 31 de Julio / 12 de Agosto / 24 de Agosto / 05 de Septiembre / 17 de Septiembre / 29 de Septiembre / 11 de Octubre / 23 de Octubre / 04 de Noviembre / 16 de Noviembre / 28 de Noviembre / 10 de Diciembre / 22 de Diciembre).

Para los aztecas, el Perro representaba la bondad y la mansedumbre. Son personas muy fieles, y que dan todo por aquellos que aman. En amor deben ser más duros, menos serviciales, y con los pies más en la tierra.

Suelen ser demasiado sensibles, y se toman todo muy personal. Pueden salir my lastimados si continúan con esta ruta porque la gente no siempre suele ser tan noble. Tampoco es que en todos confíen, al contrario, suelen ser en in inicio reservados. Son personas inestables y con un humor fluctuante.

