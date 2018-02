Descubre qué te deparan los astros en el horóscopo de Mhoni Vidente

ARIES

Serán días de reflexionar de todo lo que estás viviendo en este momento, necesitas pensar en tu futuro y hacer algo para estar mejor económicamente. Trata de buscar un mejor trabajo o poner un negocio, recuerda que sentado no te va llegar nada así que necesitas salir a buscar nuevos rumbos para tu bienestar. Acabas de pasar un fin de semana de lo mejor y en compañía de tu pareja y eso hace que tu energía esté más fuerte y con más ánimo para realizar tus metas. Tu signo es fuego y lo domina la pasión y el amor y si tú tienes pareja estable hace que fluya todo. Te llega una propuesta de viaje con un amigo que acabas de conocer y va ser para el mes de marzo. Te busca tu mamá para pedirte prestado o que ayudes con un problema familiar. Le ayudas a un amiga para un trámite de divorcio o problema legal, eres el mejor amigo leal y eso hace que todo mundo este considere para un consejo. En el amor estarás conociendo personas muy compatibles contigo del signo de ACUARIO O GEMINIS y te sentirás muy enamorado. Trata de copiar lo bueno de lo demás y dejar a un lado lo negativo, tu mejor día va ser el 07 de febrero de 2018 ese día tendrás muchas sorpresas agradables, tus número de la suerte son 05,44,81.

TAURO

Días de estar con mucho trabajo y estar contratando personal para un proyecto nuevo en tu empresa , recuerda que tu signo siempre tiene puestos de gerente o jefe y eso hace que tengas más responsabilidades. Arreglas varias cosas de tu casa o mandas a hacer un techo en tu patio, a tu signo le gusta mucho la familia y estás en una etapa de tu vida para tener hijos o ya formar un hogar. Guarda dinero o empieza a ahorrar para los trámites legales que vas arreglar. Te encuentras a un amor del pasado o revives un amor muy apasionado que va a ser prohibido, o sea casado. Sales de viaje cerca de tu casa; ten cuidado con problemas de garganta o pulmones, trata de dejar de fumar. Tu actitud es lo más importante en tu vida así trata de estar de buen humor, ten cuidado con alguien del trabajo porque te están haciendo una brujería para que te vaya mal, trata de protegerte. Tu mejor día va ser el 08 de febrero de 2018 y será con amores nuevos, tus números de la suerte son 04,33,21 .

GÉMINIS

Semana de estar con mucha tensión en cuestiones de trabajo o juntas con tus jefes, trata de calmarte antes de tomar decisiones y de salirte de allí, recuerda que tu forma de ser es muy impulsiva y eso a veces te causa muchos problemas sin razón, te llega una sorpresa amorosa en estos días y será alguien del signo de Aries o Piscis que te sentirás de lo mejor, cuídate de problema del cuello o espalda trata de seguir con el ejercicio. Te compras una mascota o decides poner algo para ayudar a los animales, sigues estudiando inglés y eso te va dar como resultado un mejor nivel de vida en tu trabajo, arreglas tu carro o le mandas arreglar una llanta , te llega un dinero extra por la venta de una maquinaria o muebles y eso te va ayudar a tener más ingresos, estás en tu tiempo de reinventarse en toda tu forma de ser y ya no preocuparte de más por cualquier cosa, ya no esperes pon tu negocio recuerda que a ti se te da mucho las ventas , tu mejor día va ser el 05 de febrero de 2018, tus números de la suerte son 09,33,27.

CÁNCER

Semana de seguir avanzando en tus proyectos recuerda que estás en tu mejor época de cambiar totalmente de todo lo que te hacía daño en tu vida y volver a empezar de nuevo en tu vida amorosa. Estás de suerte y el amor verdadero vendrá a ti en estos días recuerda que tu signo siempre busca la pareja ideal y casarse porque eres el signo más sentimental del zodiaco y el amor es tu complemento de vida, ten cuidado con problemas de infección de hígado o riñón o trata de ir con tu médico, te vas de viaje por cuestiones de placer o visitas a tu familia. Te busca un hermana para pedirte prestado o le ayudes a pagar una deuda; tramites de contratos nuevos o de un nuevo puesto, haces un negocio en estos días de diseño o ventas que te va ir de lo mejor, ya deja un poco la comida y empieza la dieta que necesitas verte de lo mejor, compras muebles para tu casa , te busca un amor del pasado pero será solo para incomodarte así trata de poner en claro todo esa relación amorosa, tu mejor día va ser el 06 de febrero de 2018 en ese día recibes muchas sorpresas agradables , tu números de la suerte son 05,44,71, serán unos días de reacomodar personal o despedir recuerda que tus superiores o directivos son muy exigentes así trata de tener todo en orden.

LEO

Semana de estar con muchos pendientes atrasados de tu trabajo o vida diaria necesitas organizarte más y ser más responsable con tus deberes del día; recuerda amigo de Leo que eres muy bueno en lo que haces pero tienes un defecto te aburres muy rápido y eso hace que pierdas interés así que trata de ponerte metas y alcanzarlas, tramites de un seguro de carro o seguro médico, te buscan para pedirte un proyecto nuevo de trabajo o ser tu jefe de la obra de ingeniería, recuerda que tu cerebro te sabotea constantemente en cuestiones de no tener el ánimo que necesitas para estar de lo mejor así trata de tomar clases de autoayuda o ve con un psicólogo para que puedas salir adelante, recuerda que tu signo es muy afortunado en juegos de azar o que le llegue dinero con solo pensarlo, trata de tener tu mente en puras cosas positivas, tomas un curso de leyes o fiscal, te juntas con tus amigos del pasado o te invitan a muchas fiestas en estos días, te llega una invitación a vivir en otro país de vacaciones en el mes de abril , resuelves problemas legales o tramites de un divorcio, tomas clases de natación o baile, tus números de la suerte son 09,44,31

VIRGO

Días de estar con muy buena suerte en todo lo relacionado a cuestiones de trabajo o puestos nuevos así trata de tomar la decisión de cambiarte o decirles a tus superiores que te den la oportunidad de un nuevo puesto recuerda que tu signo es muy responsable y ya es tiempo de tener más ingresos. Tramitas un crédito para un carro, te haces una cirugía plástica que te va ir de lo mejor así no tengas miedo. son tiempos de estar analizando los planes con tu pareja que si sigues o no con la relación recuerda que tu signo es muy determinante en su forma de actuar pero si ya lo tienes decido haz lo mejor para ti, tendrás a resolver problemas con gobierno o hablas con un abogado, eres muy bueno para las ventas pero necesitas convencerte que lo eres y aplicarlo , te compras un celular o cambias ser plan, te busca una expareja para pedirte un consejo , te compras una mascota , tendrá un golpe de suerte el día 08 de febrero de 2018 y será con el número 05,43,17 así aprovecha la racha de buena suerte y más en los sorteos grandes

LIBRA

Semana de mucho trabajo o tareas pendientes recuerda amigo de LIBRA que necesitas ya organizarte más para que no tengas problemas de ningún índole , haces pagos de tu tarjeta de crédito y ten cuidado con los fraudes o te la quieran clonar , piensas en salir de viaje o visitas a tu familia, trata de no alterarte por cualquier cosa y ser más tranquilo en tu decisiones de juntas de trabajo, te compras ropa para un evento muy importante, trata de dormir de más o hacer yoga que eso te ayudar a relajar tu mente , recuerda que tu signo es tan fuerte que siempre pasa lo que piensas así a pensar puras cosas positivas, arreglas tramites de credencial de identificación o pasaporte , vendes tu carro o lo cambias por otro más nuevo recuerda que tu signo es como me ven me tratan, tendrás un golpe de suerte el día 08 de febrero de 2018 en ese día vendrá a ti el amor y será muy duradero y eso te va ayudar a sentirte más estable, tomas un curso de sistemas o inglés y eso te ayudar a estar más preparado, te buscan para trabajar en una revista o agencia de publicidad, tus números de la suerte son 04,33,21 , trata de prender una veladora de color morada o azul el día martes para que tu energía fluya más fuerte y así quitarte los enemigos ocultos y más de tu trabajo

ESCORPIÓN

Semana de estar ya empezando ahorrar para tu futuro y organizar mejor todos tus gastos , recuerda que a tu signo le gusta mucho lo bueno y vivir de lo mejor por eso a veces tiene problemas de deudas así que son tiempos de ahorrar y tener un ingreso extra en tu vida por eso trata de tener dos trabajos o un negocio para que no te veas tan apretado de dinero, ten cuidado con los chismes del trabajo andan diciendo que andas con alguien de allí y está casado así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos, te llega una propuesta de trabajar en el extranjero, tomas un curso de leyes o ingeniería, te pones a dieta otra vez pero ahora si trata de seguirla y no dejarla por nervios recuerda que tu signo lo domina mucho la gula, si eres escorpión mujer ve con el médico para que te cheque todos los problemas hormonales o emocionales, te busca tu expareja para proponerte volver otra vez, Te llega un dinero extra por un bono o finiquito , tu mejor día va ser el 07 de febrero de 2018 en ese día te va llegar muchas sorpresas agradables, te compras ropa y cambias de look, los que tienes paraje seguirán de lo mejor con su pareja y teniendo planes de casarse, vendes tu carro y pagas deudas, cuídate de dolores de huesos o espalda, tus números de la suerte son 90,77,21

SAGITARIO

Semana de estar con mucho ánimo en todo lo relacionado en tu trabajo o negocios, tendrás que estar con toda la buena suerte y eso te va ayudar a pensar en cambiar en varios aspectos de tu vida. Solo trata de cuidarte de las envidias o malas energías de personas que están en tu trabajo. Tienes una luz muy fuerte y eso hace que todo mundo esté envidiándote, así que tú discreta en tus planes; cuídate de dolores de cabeza o trata de dejar un poco la tensión nerviosa, eres el mejor comunicólogo y sociable del zodiaco por eso siempre tienes el consejo ideal para ayudar a los demás, te busca un amor de fueras de tu región y te hablara de invitarte a salir. Te llega auditoria o supervisión de tus jefes intenta tener todo en orden, ten cuidado con lo que firmas o trata de no sacar en estos días ningún crédito. Sigue con el ejercicio que ya estás de lo mejor, en el amor ya no emociones a tu pareja si no te vas quedar con esa persona es mejor hablara claro y dejar que todo fluya. Te busca un amor prohibido en el trabajo y será mayor que tú recuerda que tu signo es fuego y eso hace que te sigan mucho los amores prohibidos, te compras ropa para un viaje , mandas arreglar tu carro de la batería, tramites de tu título o maestría, tu mejor día va ser el 06 de febrero de 2018 ese día podrás hacer los cambios necesarios para estar mejor en tu economía , tus números de la suerte son 04,33,21.

CAPRICORNIO

Semana de recibir varias felicitaciones por tu desempeño en tu trabajo o escuela y eso te va llenar de motivación para seguir adelante, también te van invitar a tomar un curso en el extranjero para especializarte en tu profesión, recuerda que tu signo siempre necesita el apoyo de los demás y sentirse útil para ser más exitoso. Serán días muy buenos en cuestiones de cambios de puesto o un trabajo mejor pagado, así que trata de meter solicitudes de empleo. Arreglas papeles de una deuda o tarjeta de crédito de un fraude,tramitas el crédito de casa o departamento recuerda que es tu época de hacer un patrimonio. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado, si eres casado trata de no pelear tanto con tu pareja y ser un más tolerante porque si sigues así será inevitable el divorcio. Compras de boletos de avión para el mes de agosto irte de vacaciones, compras una mascota, tendrás en estos días problemas de estómago o intestino, tus números de la suerte son 00,43,18, embarazo en puerta para las de Capricornio que están solteras, a veces piensas que tu vida es muy complicada y no progresas es normal pensar así y más en tu signo pero recuerda que sin sacrificio no hay recompensa así ya en estos días va llegar la tuya.

ACUARIO

Días de seguir con el ejercicio, trata de no llenarte de nervios o sentimientos negativos que eso hace que te dé por comer. Trata de salir a distraerte, recuerda que tu signo es muy intenso y cuando no le salen los planes como deseas le viene depresión o estrés. Vas con el medico por problemas de la piel o cabello, recibes una ayuda económica o por fin tramitas la pensión alimenticia, yo sé que tu signo es muy autosuficiente y no te gusta rogarle o pedirle a nadie nada pero recuerda que tu expareja también tiene obligación con tu hijos y contigo. Eres muy coqueto por naturaleza y eso hace que siempre tengas problemas con tu pareja, necesitas mejor darte un tiempo solo y así disfrutar de todos los amores. Te invitan a una negocio de una escuela trata de decirles que si para tu economía crezca; en tu trabajo sabrás de varios despidos o cambios radicales, preparas la fiesta de un familiar, cambias de celular o de computadora, arreglas papeles de visa o residencia. Tus mejores días van ser 06,55,31, te festejas con unos amigos o sales de viaje para disfrutar de tu cumpleaños recuerda que eres el más sociable y eso hace que siempre estés en compañía. Trata de ahorrar mas y comprar lo que no necesitas.

PISCIS

Semana de estar con juntas de superiores o estar analizando los cambios de puesto en tu trabajo, as que trata de vestirte con colores claros y ponerte agua bendita en la nuca para que toda tu energía positiva fluya más fácil, donde laboras están en un época de reestructuración trata de hablar con tu jefe para que te ofrezca un puesto mejor. Cambias el celular o decides pagar menos en tu plan. Sabrás de problemas familiares, tu mami que se quiere divorciar, trata de hablar con ellos para que llegue a un arreglo mejor. Eres muy buen líder natural amigo de piscis así trata de tomar un curso de relaciones públicas o políticas. Te vas de viaje en esta semana y será por cuestiones de trabajo o te invitan a una boda en otro lugar. Sigue con el tratamiento hormonal amiga de Piscis que ya pronto te vendrá un embarazo. No te desveles tanto viendo televisión, recuerda que tu signo entre mejor duerma se verá más joven. Tu mejor día va ser el 09 de febrero de 2018, en ese día te buscan para proponerte algo muy bueno en cuestiones de negocios. Tus números de la suerte son 06,55,81.

