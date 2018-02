Así será tu novio como marido, según su signo del zodiaco

Si alguna vez has soñado con casarte con tu actual novio pero las dudas te invaden sobre como sería como marido, te sorprenderá saber que su signo del zodiaco puede revelar más de lo que crees.

sta interrogante es la que hace que muchas mujeres se planteen si realmente merece la pena o no avanzar en la relación hasta este punto. Para evitar desastres mayores os dejamos una pequeña guía basada en el horóscopo para que podáis adelantaros a los hechos.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Los Aries son personas muy activas, llenas de energía y listas para la aventura. Jamás rechazarán un reto y todo lo que empiezan, lo terminan triunfantes . Si decides dar el siguiente paso con tu pareja ARIES, piensa que será un mundo de posibilidades y aquellas actividades que antes te parecían una locura ahora serán parte de tu vida cotidiana gracias a la espontaneidad de Aries.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Un Tauro te dará garantía de estabilidad como pareja. Son muy curiosos y tienen la habilidad para mantener el control en casa casi todo el tiempo. Como les gusta tener las cosas en orden, ten por seguro que te ayudará con las labores de la casa para que todo sea parejo. Además tienden a llevarse bien con los niños por lo que seguramente será un padre presente que se ofrezca para cuidar a los hijos o recogerlos del colegio.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los Géminis son muy emocionales por lo que no dudará en transmitirte sus sentimiento y pensamientos a la primera. Como marido, siempre intentará sorprendente con cenas o actividades románticas de pareja. Esa será la mejor demostración de amor pues quieren que sepas que eres lo más importante en su vida. Ten por seguro que un Géminis piensa en todos sus proyectos futuros a tu lado.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer es uno de los signos más solicitados como parejas estables, ya que suelen ser un apoyo incondicional para las personas que aman en todo momento. Desde un hombro sobre el que llorar hasta unos oídos atentos con los que hablar, el mejor complemento para un ser tan atento es una sabiduría para aconsejar con bastante certeza. Sin duda si has logrado enamorar a uno no deberías dejarlo escapar bajo ningún motivo, ya que te arrepentirías el resto de tu vida.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los Leo son valientes por naturaleza por lo que no desisten ante las adversidades. Tienen una gran confianza en sí mismos por lo que si te casas con uno, ten por seguro que te sentirás amada y protegida todos los días. Gracias a su personalidad, lograrás que el panorama más caótico se calme.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo siempre busca estabilidad por lo que no dudará en cumplir con sus labores del hogar. Siempre suelen esforzarse con tal de hacerte sentir que todo está bien y darte la seguridad de un futuro prometedor. Siempre compartirá sus logros contigo y se alegrará de los tuyos. Su principal objetivo será darte siempre lo mejor.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Los Libra son auténticos seres de luz que no te dejaran caerte nunca. Su positivismo hará que tu vida sea mejor a cada momento. Buscará la estabilidad y la justicia en el hogar de modo que siempre tendrán una repartición de tareas equitativas y un beneficio mutuo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Un Escorpio es protector por naturaleza por lo que no dudará en contraatacar cada vez que sienta que estás en problemas o que estás por caer. Aunque a veces puedan parecer rudos, siempre buscan darte lo mejor y evitarte lo peor que venga en la vida. Eso sí, aunque no es sencillo llegar a su corazón, ten por seguro que te ofrecerá pasión al por mayor.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Los Sagitario tienden a tener una obsesión con la cuestión de independencia pero esto no significa que te abandonará o se alejará de la nada sino que tratará de mostrarte su apoyo incondicional, teniendo cada quien sus objetivos. Ten por seguro que nunca te juzgará y que ante todo, estará contigo en tus éxitos y fracasos.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Son padres responsables, maridos sensatos y compañeros frente a la adversidad. Aunque son seres muy ansiosos, tu presencia se convertirá en su mejor aliado, de manera que cada vez que se sientan abrumado, recurrirá a tu sabiduría. Son personas suficientemente justas como para no ponerte en una situación incómoda y siempre estará para amarte e idolatrarte.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Son personas muy intelectuales que disfrutan de las conversaciones inteligentes contigo. Como les gusta aprender, constantemente estarán aplicando sus nuevos conocimientos para hacer crecer la relación. aunque claro, al ser intelectuales, discutirán por todo, buscando argumentos y refutando lo que digas.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los piscis son personas muy generosas en cuanto a sus relaciones de pareja. Buscan por encima de todo hacer sentir bien a su chica y no van a perder esa costumbre cuando se casen. Es por ello común la aparición de regalos sorpresa, la búsqueda de la felicidad ajena y el sentirse bien con ella y, lo mejor de todo, no van a pedirte absolutamente nada a cambio. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa, solo que te has enamorado del tipo correcto.

