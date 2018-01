La razón por la que estás soltera según tu signo del zodiaco

ARIES

Tienes una forma muy extrema de vivir. Por momentos puedes ser apasionado y en otros pareces obstinado. Cuando tu energía se equilibre, cuando logres tomar mejores decisiones, entonces podrás comenzar a pensar en algo más serio.

TAURO

Tu problema es la comunicación, te cuesta trabajo expresar lo que necesitas, si quieres amor verdadero es necesario que empieces a abrirte y a trabajar tus inseguridades.

GÉMINIS

Eres una persona que a veces resulta desagradable en una relación, a veces eres inquietante, no sabes lo que quieres y eso te hace flaquear a la hora de elegir pareja.

CÁNCER

El problema es que la mayoría de las veces concentras tu atención en la persona equivocada, pasas tiempo llorando por quien no te quieres y dejas ir a quien sí está interesado en ti.

LEO

Eres muy egocéntrico, al principio es lindo, pero a la larga tu actitud altanera aburre, porque por muy irracional que sea el amor, estar con alguien tan inestable se vuelve una situación complicada.

VIRGO

Nadie es perfecto, debes aprenderlo, cuando alguien te gusta no te detienes hasta encontrarle todos los defectos posibles. Tus estándares son tan altos que nadie parece suficiente.

LIBRA

Eres un signo del zodiaco que se caracteriza por buscarle la lógica a todo, para triunfar en el amor debes estar preparado para ser impulsivo e irracional.

ESCORPIÓN

Eres uno de los signos del zodiaco que tiene a arruinar sus relaciones, te autosaboteas, cuando las cosas comienzan a tomar un mejor camino haces hasta lo imposible por arruinarlas.

SAGITARIO

Eres afortunado, la gente que quieres se enamora de ti con facilidad, el problema está en que tú no estás buscando eso y terminas por irte para después reprocharte tu soltería.

CAPRICORNIO

A veces eres muy aburrido, te dejas llevar por tu pareja, te olvidas de ti y de lo que te gusta con tal de estar con alguien más.

ACUARIO

Eres de los más indecisos del zodiaco. Si hay alguien en el radar es más fácil que se aburra que encuentre a alguien más a que tú te decidas.

PISCIS

Eres romántica a más no poder, a veces piensas que la vida es color de rosa y cuando tus expectativas no se cumplen te frustras porque las cosas no salieron como las habías planeado.

