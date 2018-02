Así afectará la 'Superluna de Sangre' a tu relación, según tu signo del zodiaco

La Luna representa nuestra vida interior, nuestros sentimientos y emociones, los hábitos más primitivos, ritmos, recuerdos y estados de ánimo y especialmente la forma en que buscamos ese lugar donde nos sentimos seguros. También se asocia con el pasado, la madre, con el instinto maternal o la necesidad de cuidarnos o de cuidar a otros. Es por ello que la llamada Superluna trae consigo una serie de situaciones cargadas de magia.

Debido a la energía que desprende este fenómeno astronómico, se cree que puede tener ciertas afecciones sobre las personas, haciéndolos especialmente sensibles y receptivos ante los cambios. Si quieres saber cómo afectará tu relación en pareja o tu situación amorosa, ¡sigue leyendo!

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Estás en conflicto sobre tu relación, no porque no estés segura sino porque tienes miedo de lo que eres sin ella. Está bien alejarse de algo que alguna vez fue bueno. Está bien dejarlo atrás. Disfruta los últimos momentos que tienes. Aprecia las pequeñas cosas como la luna y toma tus decisiones cuando tengas confianza.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu relación es sólida gracias a que tienes un compañero muy tolerante. Van a tener una conversación bastante difícil sobre su relación en algún momento después de la Superluna y necesitarán tiempo para reflexionar sobre los cambios que deben hacer para salvar su relación.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Después de la Superluna, desconfíarás de quienes crees que son tus amigos y sé aún más prudente con los que has abandonado. Crees que sabes quién es leal y bueno, pero no todos tienen motivos puros y buenas intenciones. Es ahora cuando verás los colores reales de alguien.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Poco después de la Superluna tu estado de relación va a cambiar pues si estás soltera, en busca del amor de tu vida, es probable que lo encuentres o al menos que tengas una pista de dónde encontrarlo (o si siempre ha estado cerca de ti)

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo tiende a huir de las relaciones pues cree que está mejor por su cuenta. La magia de la luna hará que quieras tener a alguien con quien compartir este momento y te hará desear confiar nuevamente en la gente y tener una buena relación. Recuerda que no todo tiene que ser trabajo. Disfruta la vida un poco más. Aprecia las pequeñas cosas y serás más feliz.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tienes una relación con la que estás muy bien. Continuará de esa manera después de la Superluna, pero recuerda que las cosas cambian cuando dejas de valorarlas como solías hacerlo. Te estás poniendo demasiado cómoda donde estás. No dejes que eso suceda ya que podrías caer en la monotonía y el aburrimiento.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Estás en una relación en la que no estás completamente comprometida emocionalmente. No tienes la capacidad de darle tu corazón a alguien para no sufrir pues no te has tomado el tiempo para sanar adecuadamente el pasado. Después de la Superluna, esta persona va a querer algo más serio y tendrás que ser honesto contigo mismo y con ellos.

Escorpio (del 23 de octubre al 22 de noviembre)

Has estado en un lugar extraño en tu relación pues no sabes si continuar o no. Este es un lugar inusual para un Escorpio porque la mayoría de las veces sigues a tu corazón y no miras hacia atrás. Estás en conflicto no porque no sepas qué es, sino porque no lo estás haciendo como debes. Con la Superluna sabrás exactamente qué hacer y esta vez lo harás.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario tiende a saber manejar los temas del corazón, pero son inteligentes para ocultarlo. Sabiendo muy bien su fortaleza también puede ser su debilidad. De todos los signos, aprecian pequeñas cosas que se parecen más a algo tan simple como la luna. Es esa apreciación la que les dará la relación que merecen porque siempre la valorarán.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

31 días en el nuevo año y la suerte no ha estado a su favor. Sigues intentando con alguien y no te están dando la luz del día. Déjalos ir. Siga adelante. Te van a mandar un mensaje de texto con algo estúpido sobre la luna solo para mantener tu atención. Ignoralo.

Acuario (del 21 de enero al 18 de febrero)

Mantienes tu vida personal y tu relación muy privada, lo cual es admirable. Solo quieres protegerlo y valorarlo. Pero alguien de tu pasado va a volver a tu vida después de la Super Blue Blood Moon y vas a tener que elegir para mantenerte en el camino que has recorrido o cambiar un poco.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Como alguien que usa su corazón en la manga y se ha lastimado por eso, juraste que no te enamorarías de alguien de nuevo. Pero aquí te estás cayendo y vas a ver la luna con alguien que te importa y los mirarás y sabrás que está bien y esta vez no estarás tan asustado.. Te sientes casi estancado entre lo que se espera, lo que realmente quieres, no saber y querer hacer feliz a la gente. Verás esta luna y te darás cuenta de que todo es mucho más simple de lo que crees.

