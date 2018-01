La persona con la que eres más compatible según tu signo de luna

Mientras tu signo del zodiaco representa las lecciones que debes en la vida y la forma en la que te comportas, el signo de Luna es el que realmente representa tu alma y lo que eres al interior. No es coincidencia que tu signo de la Luna sea el verdadero indicador del tipo de personas que te atraen en tus relaciones amorosas y con las que tendrás tu "felices por siempre".

Después de todo, nos atraen las personas que comparten los mismos sueños que nosotros, los que reaccionan de la misma manera ante la vida y con quien nos sentimos cómodos y a salvo. Aquí te presentamos cómo la Luna afecta tu compatibilidad con el zodíaco. Quizá puedas encontrar a tu compañero ideal.

Luna en Aries

Aries es el signo guerrero. El líder apasionado que atraviesa cada obstáculo en su camino. Cuando la Luna está en Aries, eres alguien determinado que va por su objetivo con toda la fuerza. Eres tan apasionada, activa y animada, que necesitas alguien del mismo tipo; aquellos que irradian confianza y masculinidad y son actores independientes de principio a fin.

Mejor compatibilidad: Aries, Leo o Sagitario.

Luna en Tauro

Tauro es el signo obstinado. Eres una persona hogareña, indulgente y amante del lujo, que disfruta de los entornos pacíficos cercanos a la naturaleza. Cuando la luna está sobre Tauro, eres una persona sensual y romántica que adora expresar afecto a través del tacto y los placeres materiales. Te gustan las personas que encarnan esos rasgos porque en su presencia te sientes como en casa y en paz. Odias tanto el conflicto que las personas que no puedes estar con alguien que genere drama, por ello te sientes atraída por las personas pacíficas a quienes les gusta la rutina, incluso si son un poco aburridas.

Mejor compatibilidad: Tauro, Virgo y Capricornio.

Luna en Géminis

Géminis es el signo frívolo. Es travieso y adora comprometerse con la gente sociable. Cuando tu Luna está en Géminis, eres más activo que nunca. Te encanta experimentar cosas nuevas, culturas, comida y personas, y te atraen las personas con las que puedes hablar durante catorce horas seguidas. No eres tan emocional y no te gustan las demostraciones de afecto, por ende, no podrías estar con compañeros melosos o demasiado apegados.

Mejor compatibilidad: Géminis, Libra o Acuario.

Luna en Cáncer

Un signo de interior blando con exterior duro. Tienes una gran agudeza emocional y maternal. Cuando tu Luna está en Cáncer, los que te rodean pueden sentir tu calidez. Eres muy femenina por lo que te atraen los hombres varoniles que son muy sentimentales y emocionales, que disfrutan del hogar y la familia. Tu naturaleza es vulnerable por lo que te gusta tener a alguien con quien te sientas protegida y en confianza.

La mejor compatibilidad: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Luna en Leo

Si la Luna está en Leo, tu alma es la de una diva. Esta naturaleza es muy evidente para todos los que están cerca de tiya que disfrutas ser el centro de atención. Eres generosa, cálida, romántica y creativa. Tu carisma es un imán de personas pero repeles inmediatamente a aquellas que te faltan el respeto o te demeritan de alguna manera.

Mejor compatibilidad: Leo, Sagitario y Aries.

Luna en Virgo

Virgo vive para servir a los demás, para ayudar a las personas a mejorar su vida y salud. Si la luna está en Virgo, exhibirás estos rasgos en tus relaciones cercanas. Te sientes muy atraída por personas que son tan tranquilas, racionales y bien organizadas como tu y que además se preocupan por cuidarte cuando te sientes fatal.

Mejor compatibilidad: Virgo, Capricornio y Tauro.

Luna en Libra

Si la Luna está en Libra, saldrá tu lado más dominante, especialmente cuando de amor se trata. Necesitas alguien que siga tus reglas, alguien justo como tú: pacífico, calmado, amoroso y racional. Alguien que se lleve bien con prácticamente todos los que quieres.

Mejor compatibilidad: Libra, Acuario y Géminis.

Luna en Escorpio

Escorpio es el signo más poderoso del zodíaco.; el más intenso, seductor y transformador. Cuando la luna está en tu signo, eres poderosa, magnética, intensa y al mismo tiempo reservada. Buscas un compañero que ofrezca pasión intensa, misterios fascinantes y la capacidad de entregarse por completo en el romance. Desprecias absolutamente a las personas que son aireadas, superficiales e indignas de confianza.

Mejor compatibilidad: Escorpio, Piscis o Cáncer.

Luna en Sagitario

Sagitario es el signo del filósofo. El aprendiz perpetuo, el maestro y el viajero mundial. Y cuando tu Luna está en Sagitario, eso es exactamente lo que eres en el interior. Eres amante de la diversión, sin prejuicios y te encanta vivir y dejar vivir. Usted es un alma independiente que se nutre de la libertad personal, la espontaneidad y largas discusiones filosóficas sobre el mundo, el Universo y otras abstracciones. Y dado que nuestra Luna representa lo que consideramos su hogar, te atraen fuertemente las personas que no se aferran y que exhiben estas mismas características.

Mejor compatibilidad: Sagitario, Aries y Leo.

Luna en Capricornio

La naturaleza de Capricornio es de un ser alejado e inexpresivo en las relaciones amorosas, lo que puede hacer sentir frío, distancia y aburrimiento para la mayoría de las personas. Pero eso no significa que no tengas fortalezas ya que eres increíblemente decidida, disciplinada y trabajadora. Tienes mucha clase por lo que te atraen las personas de las que peudas sentirte orgullosa y que te den la seguridad de estabilidad en la relación.

Mejor compatibilidad: Capricornio, Tauro y Virgo.

Luna en Acuario

Acuario es el signo del rebelde. Le gusta revolucionar el mundo y hacer cambios notorios en su entorno. Eres una persona poco convencional y buscas lo mismo en una pareja; alguien que se destaca de la multitud porque son únicos y diferentes. Necesitas a tu lado a alguien que se interese por revolucionar día tras día. Tu compañero romántico perfecto es alguien a quien puedas considerar tu mejor amigo.

Mejor compatibilidad: Géminis o Libra.

Luna en Piscis

Piscis es el signo soñador. Su alma es suave, imaginativa y creativa por lo que vive para tener romances de ensueño. Cuando la luna está en Piscis, sientes la mayor comodidad. Te atraen mucho las personas amables, emocionales y amantes de la paz. No soportas a los que les gusta crear conflicto.

La mejor compatibilidad: Piscis, Cáncer o Escorpio.

LEER MÁS

Nueva Mujer El significado de la ‘Superluna azul’ y cómo nos afectarán los dos primeros eclipses del año Es momento de encender tus sentidos y aclarar tu mente

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO