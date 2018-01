Cómo mantener el interés de tu 'crush' según su signo del zodiaco

Aries

Por fortuna no es uno de los hombres del zodiaco al que se deba o tenga que leer entre líneas, es como es, y si está interesado en ti no dudará en hacértelo saber. No tienes que esforzarte, pues terminarás por aburrirlo, deja que las cosas sigan su curso.

Tauro

Si Aries es seguro, Tauro no lo es, suele ocultar sus intenciones. Hará todo lo que esté en sus manos por pasar desapercibido, algunas veces se pondrá nervioso, no sabrá cómo actuar, por eso es más fácil para ti mantenerlo cerca, porque puedes actuar y anticiparte.

Geminis

Su trato cambiará si es que está interesado en ti, él hace una investigación previa para saber qué tantas oportunidades tiene contigo, no necesitarás mucho para hacerle saber que tú también estás dispuesta a intentarlo, sólo sé sutil, este signo del zodiaco suele asustarse con el compromiso.

Cáncer

Este signo no es uno de los que suela demostrar su amor, por eso si tu 'crush' te hace cumplidos, si está al pendiente de ti, entonces todo va por buen camino. Como le cuesta trabajo, lo ideal es que sienta que estás en el mismo canal, de lo contrario saldrá huyendo.

Leo A este signo le cuesta trabajo deshacerse de sí mismo, dejarse de lado. Cuando se enamora está dispuesto a satisfacer cualquier cosa que tú quieras, estará más llamativo para ti. La mejor forma de hacerle saber que te gusta es corresponderle, cuando salgas con él, vístete para matar.

Virgo

Es uno de los signos más detallistas y eso lo llevará a darte cosas materiales muy significativas. La mejor forma de mantener su interés es mostrándole que aprecias lo que hace por tu y que también estás dispuesta a dar.

Libra

Si algo saber hacer un hombre Libra es dar en el clavo, convertirse en la persona que siempre deseaste en tu vida, para que siga por el mismo camino es necesario que se sienta seguro y bien cuidado. Cuando tiene la certeza de estar haciendo lo correcto las cosas fluyen mejor.

Escorpio

Aveces tiene una personalidad acosadora y eso puede ser incómodo si no estás en el mismo canal. En general es uno de los signos que está al pendiente de lo que hace o deja de hacer la persona que le interesa. Es el primero en comentar, el primero en dar 'Me Gusta'. Basta con que mantengas el hilo y aceptes sus halagos, si es que así te apetece.

Sagitario

Es uno de los signos que se asume como coqueto, pero al momento de la acción es tímido y un tanto inseguro. Es el típico que da dos pasos en la relación y retrocede tres. Dale su espacio hazle sentir que está bien y que aceptas su comportamiento. A veces es necesario jugar su juego.

Capricornio

Nunca aceptará que le interesas, aunque dé todas las señales. Siempre está predispuesto y sus relaciones las toma como desafíos, razón por la que busca personas que le representen un reto a nivel emocional e intelectual.

Acuario

No son emocionales, todo lo contrario, no saben cómo expresar lo que sienten, situación que complica las relaciones porque siempre te dan la sensación de no estar listos. Debes armarte de paciencia, sólo así podrás llevar la relación al siguiente nivel.

Piscis

Son muy emocionales, pocas veces saben cómo manejar las situaciones, cuando sienten que pierden el control se comportan como unos idiotas frente a ti, te evitan o intentan hacerse creer que no les interesas. Al final, sólo tú decides si eres partícipe de su juego.

