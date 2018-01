Lo que cada hombre del zodiaco define como 'buen sexo' según su signo

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Sexo en el que no pueden dejar de pensar.

Debes estimularlo tanto mentalmente como físicamente. Nunca debes ser predecible, Aries es un signo que se aburre con facilidad. Por eso siempre debes sorprenderlo con nuevas técnicas, o aunque sea un detalle que lo tenga pensando cuál será tu próximo movimiento.

Necesitas impresionarlo, no basta tener dos o tres buenos movimientos. Aries necesita algo diferente e inesperado. Así que ya sabes cuál es la clave para consentirlo.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Sexo con ambiente.

Tauro hace del sexo toda una experiencia. Si quieres impresionarlo váyanse a cenar antes, tómense una copa de vino, arreglen el cuarto para tener un ambiente óptimo y puedan disfrutarlo totalmente.

Si quieres impresionar a un hombre de este signo concéntrate en los detalles previos. Eso lo entusiasma mucho más que una buena técnica. Eso se puede resolver con la práctica, tú no te preocupes.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio

Sexo inesperado.

Un Géminis siempre está presionado. Le encanta ponerse todos los problemas a la espalda, y tiene muchas cosas en la mente que lo tiene disperso.

Por eso su desahogo es en el dormitorio. Si quieres impresionarlo, simplemente haz algo distinto, llévalo a límites que nunca imaginó. Él necesita ser espontáneo mínimo en este ámbito.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Sexo seguro.

Los Cáncer son muy amorosos, y quieren sentirse deseados. Si quieres impresionar a un Cáncer simplemente llénalo de muchos besos, acarícialo en todo momento, dile cosas tiernas al oído.

Ellos solamente pueden llegar al éxtasis si estás seguros y se sienten deseados. Para ellos sentirse amados es lo más sexy que puede haber. La compañía las preocupa muchísimo más que la técnica.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Sexo que es empoderador.

Los hombres Leo tienen una personalidad tan abrumadora que solo en la cama se dejan llevar. Por eso lo que más excita a un leo es que tú tomes el control.

También es tan vanidoso Leo, que debe sentirse sexy en todo momento. Si se pone a pensar en ese kilo que engordó o en ese barro que le salió el actos sexual se verá arruinado por sus inseguridades. Entonces ya sabes, azuza su ego y toma el control. ¡No te arrepentirás!

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Sexo que es significativo.

Un Virgo aprecia muchísimo el acto sexual, pueden continuar una y otra vez, y parecen no tener abasto. Y aunque no tiene problema con tener sexo sin compromiso, prefieren mil veces más la conexión emocional.

Un hombre de este signo siempre se excitará más cuando sienta que una relación tiene un significado, en lugar de estar con alguien al azar. Parecen ser fríos, pero en verdad tienen un corazón enorme que está esperando que los ames con pasión para que puedan sentirse seguros.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Sexo que es romántico.

Los libra son los reyes y reinas del amor y el romance, y el buen sexo para ellos es una experiencia emocional totalmente inmersiva.

Les cuesta muchísimo trabajo llegar al éxtasis total si no están enamorados. Aman sentirse acurrucados con sus parejas, sentirse queridos. Ellos necesitan la conexión emocional, sino ni siquiera están interesados. Pero en el momento en el que se enamoran, son de los signos más pasionales.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Sexo que es intenso.

Un Escorpio es un poco más superficial, y aunque lo emocional agrega un ingrediente único, no tiene problema con tener relaciones meramente físicas.

Lo único que les importa es que sea my intenso y duradero. Necesitan sentirse deseados 100%. Con ellos sí conviene practicar la técnica, porque son demasiado pasionales. Tranquila, los hombres de este signo siempre estarán dispuestos a practicar contigo hasta que consigan ese ensamble perfecto.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sexo que es misterioso.

Le encanta la intriga a los nacidos de este signo. Necesitan de nuevas brisas y de una estimulación de todos los sentidos para poder llegar al éxtasis.

Tiene que haber algo inesperado para que ellos puedan decir que fue la mejor experiencia que tuvieron. Aunque tiene que ser sutil. No tienen problema con el sexo sin compromiso, pero sí debe haber una estimulación mental antes del acto porque si no no podrán disfrutarlo totalmente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sexo que está un poco fuera de su zona de confort.

Capricornio tiene demasiadas reglas, y su estructura es máxima. Los nacidos de este signo les gusta que los saquen de su zona de confort, más porque luego ellos no tienen la creatividad suficiente para hacerlo por sí mismos.

Quieren ser empujados, aunque sea levemente, a explorar nuevas cosas y experiencias. Pueden quedarse en la rutina sin problema alguno, pero si quieres sorprenderlo, esa jamás será la manera.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Sexo que es erótico.

Un Acuario es más sensible de lo que quiere expresar. Necesita que confirmen muchas veces que lo aman, pero en el sexo lo más importante es que sea súper erótico.

Más que una réplica de una película porno, debes jugar con el erotismo inherente al ser humano. Las sensaciones, las texturas, comienza lento y después ve subiendo la intensidad.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Sexo apasionado.

Siendo los más emotivos y creativos, un Piscis necesita sentirse totalmente consumido por sus parejas sexuales. Debe haber mucha intimidad, y sobre todo, la pasión es la que debe predominar en la relación sexual.

Aman sentir el deseo carnal en sus ventas, y necesitas tener mucha energía para poder aguantar el ritmo de un Piscis. Se sienten atraídos por la adrenalina, por las acciones algo irresponsables, pero sobre todo a lo que es diferente.

Nueva Mujer Cómo hacerle el amor a un hombre, según su signo del zodiaco Nunca te dejes llevar por las apariencias

Te puede interesar en video: