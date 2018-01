Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de enero

Aries

Semana de mucho trabajo y algunas presiones en lo laboral por juntas con los jefes. En estos días tendrás tres golpes de suerte: uno relacionado con la firma de un contrato con una empresa muy importante, otro en los juegos de azar con los números 09, 13 y 21, y un tercer golpe en el amor conociendo a personas muy afines o formalizando más tu relación de pareja. Cuídate de las malas energías de tus amistades y trata de ser más discreto con tus logros para no generar envidias innecesarias de quienes te rodean. Haces algunas mejoras a tu casa. Te vas de viaje en esta semana. Tu mejor día va a ser el 31 de enero y tendrás mucha ayuda espiritual. Te va a invitar a salir alguien del signo Leo o Escorpión. Tramitas tus papeles de escuela. Tus colores son el rojo y el amarillo. No prestes dinero esta semana.

Tauro

Días de controlar tu temperamento, no te sientas agredido por las opiniones de tus amigos o familiares, recuerda que ellos sólo quieren el bien para ti. Te buscan para un nuevo trabajo que te dará mucha estabilidad económica. Es momento de buscar más estabilidad con tu pareja y no salir con nadie más para no arriesgar tu relación. Te compras un carro nuevo o mandas a arreglar el tuyo. Se aproximan unas vacaciones familiares. Amigos cercanos te pedirán ayuda. A los solteros les llegará un amor incondicional; los casados tendrán una muy buena racha con sus parejas. Te pones a dieta, sólo trata de no tomar pastillas que puedan afectar tu salud. Cuídate de problemas de los huesos y trata de hacer ejercicio sin presionar mucho a tu cuerpo. Tus números de la suerte son 03, 21 y 65. Tu color, el verde.

Géminis

Días de estar muy alegre y sentirte pleno con tu vida. Esta semana vendrán a ti dos golpes de suerte: el primero relacionado a cuestiones de trabajo y el otro sobre amores nuevos o de un compromiso firme. En estos días regresará un amor que se fue y esta ocasión es para quedarse. Cuídate de los problemas de nervios y trata de no pensar de más. Continúa con el ejercicio, los resultados se están comenzando a notar. Ser el gemelo del zodiaco hace que tu personalidad sea más fuerte que la de los demás y eso a veces intimida a las personas cercanas, te recomiendo ser más abierto a las opiniones ajenas. Te visitan familiares. Te invitan a la boda de una persona muy cercana. Tendrás que arreglar tu casa o renovar tu cuarto. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 98. Tu color, el blanco.

Cáncer

Semana de estar con los últimos detalles de tu negocio o trabajo nuevo, aprovecha, estás en una racha que te dará buena suerte con el dinero y los préstamos. Recuerda que estos días determinarán muchas cosas del resto de tu año, por lo que debes echarle muchas ganas para que todo salga bien. Se muy cuidadoso en la calle para prevenir robos o accidentes. Te pones a dieta y comienzas a renovar tu guardarropa. Alistas una visita a familiares que no veías hace mucho tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 87. En el amor seguirás buscando a la persona ideal y conocerás alguien del signo Capricornio o Libra que será muy compatible. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o casa. Piensas en regresar a la escuela. Tu color, el café o el blanco.

Leo

Semana de comenzar de nuevo y sentir que ya dejas el pasado atrás, recuerda que tu signo es muy determinante en las relaciones de trabajo y más en cuestiones amorosas, así que serán días de poner en orden toda tu vida. Tendrás tres golpes de suerte en estos días: uno se te dará el día 29 de enero en cuestiones de negocios nuevos o una entrevista de trabajo, otro en las apuestas o juegos de azar con los números 03, 21 y 99, y el tercero en el amor, pues conocerás a una persona del signo de Libra o Piscis que te hará sentir muy bien. Ten cuidado con tus problemas de infecciones de piel, trata de ir con tu médico. Un familiar te va a pedir dinero prestado. Cuídate mucho de una mujer en tu trabajo que te está haciendo brujería para que te corran. Tu color será el amarillo, úsalo para mejorar tu energía.

Virgo

Será una semana con días muy buenos y con la vibra correcta para emprender tu propio negocio. Tendrás dos golpes de suerte en esta semana: el primero el 30 de enero cuando recibirás un reconocimiento en tu trabajo, y el otro estará relacionado a los juegos de azar con los números 09, 65 y 11. Aprovecha toda esa buena vibra para hacer cambios importantes en tu vida. Trata de pagar deudas del pasado porque eso a veces no te deja avanzar. Vas a conocer a personas muy importantes en un evento. Cuídate de problemas de la garganta, recuerda que en esta época siempre tienes problemas de salud por el clima. Cambias tu colchón o la recamara completa, eso te ayudará a no tener tantos problemas musculares. Se muy discreto en tu trabajo, te quieren poner una trampa. Tu color de la suerte es el verde claro.

Libra

Semana de muy buenas noticias y sorpresas económicas. Ten cuidado con los chismes y trata de no comentar nada en el trabajo, serán unos días de confusión laboral. Eres el mejor amigo y siempre estás dispuesto ayudar a los demás. Tendrás algunas dudas en tu relación, pero seguirás con tu pareja. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de amores nuevos o conocer personas muy afines a ti de los signos de Acuario o Aries. Pones en orden tus papeles oficiales del seguro, impuestos y de migración. Ya no dudes tanto de ti mismo y pon todo el empeño en tus proyectos para siempre sacarlos adelante y tener mucho éxito. Tus números de la suerte son el 02, 77 y 81. En la escuela y la oficina debes mantenerte más centrado y dejar las distracciones a un lado. Cuidado con amores prohibidos. Tu color será el rojo.

Escorpión

Semana para cambiar tu vida por completo y acabar con la monotonía, recuerda que tu signo es muy fuerte y, a veces, se sabotea a sí mismo, debes tratar de cambiar eso para no caer en depresiones. Te recomiendo poner en orden todos tus papeles oficiales y currículum, pues en estos días te llegará un propuesta muy importante. Ten cuidado con el amor, trata de no arriesgar mucho para no salir lastimado por alguien que no te valora. Decides cambiar de look o te pones a dieta. Trata de soltar lo que no es tuyo y dejarlo en libertad para que esas energías no obstruyan tu felicidad. Te van a pagar una deuda importante, te recomiendo invertirlo en bienes raíces. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de apuestas o juegos de azar con los números 02, 11 y 87. Vístete de color azul fuerte para mejorar tu vibra.

Sagitario

Esta semana recibirás algo de dinero extra por bonos o comisiones. Serán días de dejar entrar esa luz del amor y por fin encontrar a la persona ideal del signo de Leo o Aries. Ya no lo des todo por tus amigos, lamentablemente a veces ellos no quieren cambiar y esa energía te obstruye, es mejor hacer una depuración de tus relaciones nocivas. Un proyecto para un negocio te llenará de energías para salir adelante económicamente. Te busca un amor del pasado que sólo te va a estar molestando, trata de dejarlo atrás y cerrar de una vez ese circulo dañino. Comienzas el reto de adelgazar y renovarte por completo. Buscarás ayuda de un abogado para un asunto muy importante. Compras boletos de avión o ya preparas tu viaje de vacaciones para marzo. Tus números de la suerte son 03, 86 y 55. Tu color, el naranja.

Capricornio

Semana de emociones muy fuertes para tu signo en la que tomarás decisiones muy importantes en tu vida. A veces eres muy tajante en tus decisiones y eso te puede traer consecuencias en el futuro, así que piensa antes de actuar. En cuestiones de trabajo te ofrecen cambiarte de puesto o darte otra responsabilidad con más sueldo. Ya no te detengas en tu vida amorosa y deja los rencores, es momento de volverte a enamorar, especialmente de alguien del signo Cáncer o Aries que serán muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de un negocio nuevo que te ofrecen amigos o familiares, aprovecha esa oportunidad, pues te irá de lo mejor. Cambias tu carro o compras una camioneta. Cuídate de las traiciones de compañeros de trabajo. Tus números de la suerte son 03, 76 y 18. Tu color, el rojo intenso.

Acuario

Semana de estar muy alegre y con muchos éxitos en tu trabajo, ésta es una época muy importante para tu signo en cuestiones profesionales. Te llegan regalos sorpresa o decides comprarte algunas cosas para celebrarte a ti mismo. Cuídate de dolores de estómago o úlceras, es importante que vayas al médico y no dejes los malestares de lado. Haces trámites del Seguro Social. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, pero puedes aprovechar para desestresarte. Un viejo amor del signo Virgo o Sagitario regresará a tu vida, pero debes pensarlo muy bien para no tomar decisiones precipitadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 87. Trata de estar muy al pendiente de tus papás, a veces te alejas, pero ya es momento de retomar la relación. Ya no lo pienses y cámbiate de casa. Tu color, el gris.

Piscis

Semana de algunos pendientes en el trabajo y piensas en cambiarte a otra empresa, recuerda que a tu signo le gustan mucho las emociones y siempre estás cambiando de lugar. Eres muy sentimental y familiar y eso hace que todo mundo te busque para pedirte un consejo personal. Recibes un dinero extra para pagar tus deudas. Arreglas papeles de tu título o escuela. En el amor seguirás muy estable con tu pareja de Piscis o Géminis, pero trata de ya no pensar lo que no es y estar en paz con tu relación sentimental. Continúa con tus clases de idiomas. Piensas en formar una empresa con amigos. Te compras ropa o te renuevas el look. Tus números de la suerte son 03, 22 y 76. Tendrás dos golpes de suerte, uno en el que saldrás victorioso en un asunto legal y otro en cuestiones de azar. Tu color es el azul.

