La razón por la que estás fracasando, según tu signo del zodiaco

El 2018 ha iniciado y con él vienen buenas rachas para algunos signos, pero hay momentos en los que muchos signos del zodiaco nos cuestionamos cuándo comenzará lo bueno. Esto es lo que tu signo está haciendo que lo está llevando a momentos de crisis.

ARIES

Sin duda te gusta la aventura, pero en los últimos meses ha sido todo tan repetitivo, no hay emoción en tu vida, estás esperando que cosas buenas te pasen, pero no haces nada porque las cosas cambien.

No tienes claro lo que quieres, se te complica enfocarte, tu mente no sabe lo que quiere, estás enfrascada en lo mismo, no quieres hacer nada nuevo, no estás donde quieres y en este momento en lo único que piensas es en escapar.

GÉMINIS

Estás viviendo la edad en la que te cuestionas todo, en la que vives con decenas de preguntas existenciales. Te estás cuestionando cuál es tu sentido en la vida y eso te devora por dentro.

CÁNCER

Sigues guardándote cosas, sientes que quieres decir lo que sientes y lo que quieres, pero hay algo que te lo impide, estás en una lucha interna, pero sigues fingiendo que todo está bien.

Últimamente no estás tomando la responsabilidad de las cosas que te afecta, vives pensando que el mundo está contra ti, sin detenerte a pensar en tus errores y en las situaciones que has dejado pasar.

VIRGO

Te sientes perdido, últimamente la rutina se apropió de ti, no te sientes inspirado, vas en la dirección equivocada, intentas salir, pero sólo se queda ahí, en un intento, no accionas ni haces nada por cambiar tu situación.

LIBRA

Estás en un tono apático, te alejas de las personas, cancelas planes, te estás engañando, crees que nadie te necesita y que todas esas mentiras que crees van a mejorar tu situación.

Deja de pensar tanto las cosas, es el momento de que te tomes un respiro, que dejes que las cosas fluyan, hay demasiadas cosas que quieres abarcar, pero tienes que aprender a tener bien claras tus prioridades.

SAGITARIO

Llevas mucho tiempo descuidándote, no haces suficiente ejercicio, no comes bien, te descuidas y eso, tarde o temprano te va a pasar la factura. No cuidar tu cuerpo te está haciendo sentir agotado.

Tienes que aprender a relajarte, cuando no estás en tu trabajo, estás ocupándote en otras cosas que te impiden ver qué es lo que en verdad necesitas, esa es la razón por la que últimamente estás tan apagada.

ACUARIO

Hay muchos cambios en tu vida, estás luchando por adaptarte a ellos, pero eso te está quitando energía. No estás seguro de saber si puedes manejar todo ese estrés.

Tu vida social no tiene el éxito que esperabas, tus círculos más cercanos están tomando otros caminos y te sientes abandonado, eso te molesta, porque odias sentirte solo.

