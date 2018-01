Cómo enamorarlo según su signo zodiacal

Las estrellas tienen buenos consejos para ayudarte en cuestiones amorosas. Si sigues la astrología, sabes que las personas nacidas bajo cada signo zodiacal tienen ciertas características que determinan su personalidad y por ende, su forma de enamorarse o de encontrar algo interesante. Así que aprovecha el poder de los astros para conseguir lo que quieres con la persona en cuestión.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

A Aries les gustan los desafíos y la persecución, así que prepárate para dárselos. Les gustan las mujeres inteligentes y apreciarán cualquier broma inteligente entre ustedes. No los presiones o jamás querrán dar el siguiente paso. Mantente fresca y propón actividades nuevas. Como aman mantenerse activos, les encantará que tengas la iniciativa de explorar el mundo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los hombres de Tauro son gobernados por el planeta Venus, por lo que aman la buena comida, la belleza y cualquier cosa que alimente los sentidos. La mejor manera de llegar al corazón de un Tauro es alimentarlos con comida deliciosa. Ojo, esto no significa que tengas que atenderlos sino que tengas uno que otro detalle delicioso con ellos de vez en cuando. Los taurinos no necesitan más que aceptación. Un hombre nacido bajo este signo, no quiere que intentes cambiarlos.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Debido a la naturaleza de doble cara de la personalidad del hombre Géminis, pueden ser difíciles de entender. Los Géminis odian el aburrimiento, así que no dejes que se pierda la espontaneidad en tu relación. Para un Géminis es muy importante la confianza así que nada mejor que ser quien lo escuche y aconseje pero que también les asegure diversión en todos los sentidos.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los hombres con cáncer sienten las cosas muy profundamente y cuando sienten amor sienten que lo hacen con todo su corazón. Tener intereses propios les hace sentirse atraídos. Sé honesta, comprometida y espontánea.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Trátatalo bien, hazle saber lo bien que te hace su compañía y lo afortunada que te sientes por haber coincidido con él en esta vida, eso enloquece a los Leo. Míralo con amor y atención porque él toma mucho en cuenta ese tipo de acciones.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los hombres de Virgo son esencialmente perfeccionistas, así que, si bien no es necesario que seas perfecta, debes ser capaz de presentarte como alguien que tiene todo bajo control. Los hombres de Virgo se enamoran de mujeres sabias e independientes que pueden tomar decisiones por sí mismas, que son intuitivas, asertivas y trabajadoras. No les gusta las personas falsas o que pierden el suelo.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un Libra se enamora de una mujer que no es ambiciosa. No tengas expectativas irrazonables ni le exijas nada. Un Libra necesita una compañera que traiga paz y comprensión a su vida. Al hacer todo lo contrario y las cosas se salen de control, mantengan una comunicación abierta y sincera.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Mira a un hombre Escorpio directamente a los ojos. Es tan simple como eso. Estos chicos son apasionados y saben perfecto lo que quieren así que con la mirada sabrás al instante si esa conexión entre ustedes dos funciona. Sólo ten cuidado … tienden a inclinarse un poco en el lado celoso, así que asegúrate de que cuando estás coqueteando es obvio que sólo está con él.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si quieres adentrarte en el corazón (o los pantalones) de un hombre de Sagitario, llévalo a un programa de comedia. O (quizás sea mejor para lo que estás buscando) planea una noche viendo a sus comediantes favoritos mientras comes algo para llevar. Hagas lo que hagas, asegúrate de que ambos se están riendo y pasándolo de maravilla. Cuando vea el tiempo increíble que puede tener contigo, nunca te dejará ir.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los hombres de Capricornio tienden a ser súper responsables y metódicos, así que planeen una noche de concierto para sacarlo de la cabeza y pasárselo en grande. Él siempre está listo para comprometerse con la mujer que gana su encanto, así que asegúrese de que USTEDES sean esa persona mostrándole que usted sabe lo que le gusta (y que puede divertirse haciéndolo).

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sé una mujer franca. Acuario se enamora de las mujeres auténticas, que hablan cuando es necesario y sobre todo, que son sinceras consigo mismas. Como son hombres muy perseverantes, no se conforman con cualquier tipo de relación. La estabilidad para ellos es indispensable y debes mostrar tu compromiso sentimental hacia él desde un principio.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un hombre de Piscis es TODO sobre los sentimientos, así que si quieres conectarte con él, vas a tener que darle todo. Nada falso, nada extraño … solo enséñale quién eres en realidad, míralo a los ojos y mantén una conversación increíble.

