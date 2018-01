Los 4 hombres del zodiaco que siempre huyen del matrimonio

Aunque no es una regla, hay signos del zodiaco a los que la idea del compromiso les cuesta mucho trabajo. Los compromisos y entablar relaciones a largo plazo se convierten en un verdadero problema. No quiere decir que no lo hagan, sólo les cuesta un poco más renunciar a ciertas cosas.

ARIES

Son uno de los signos más comprometidos con sus ideales, son rigurosos y de principios firmes, eso hace que sean compañeros difíciles, no quieren ceder o colocarse en un posición en la que tengan que elegir, pues siempre se verá como la prioridad.

GÉMINIS

Son uno de los signos más encantadores del zodiaco porque son buenos conversando, saben crear espacios de confianza, pueden hacerte sentir especial con sus palabras. Sin embargo, les gusta la informalidad, el no ponerle etiquetas a lo que están sintiendo, se sienten cómodos sin títulos.

SAGITARIO

No les gusta tomarse la vida con seriedad, creen en al libertad, valoran y aman su soledad, disfrutan de pasar la vida a solas, sin tener que darle explicaciones a los demás, cuando las cosas toman un tinte serio, usualmente se alejan.

ACUARIO

Son uno de los casos curiosos del zodiaco porque buscan conexiones profundas, pero les cuesta trabajo establecer relaciones a largo plazo. Son cambiantes, en un minuto están bien y al otro sienten que necesitan algo más.

