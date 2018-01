Su signo del zodiaco revela si está realmente enamorado de ti

Predicciones 2018

Todos requerimos de ciertas predicciones 2018 para que nuestro año sea mejor. Mucho más en el ámbito amoroso, en donde todo siempre es mucho más complicado.

No hay nada más cansado que intentar interpretar los sentimientos de otra persona, por eso aquí te decimos cómo actúan los hombres enamorados, según su signo zodiacal.

ARIES

Si un Aries está enamorado lo notarás enseguida. No son de aquellos que se quedan callados o tienen miedo. Son arriesgados, y espontáneos.

Estarán contigo todo el tiempo, harán planes a tu lado, mostrarán desde un inicio cuáles son sus intenciones o sentimientos, esto cuando están realmente enamorados. Sus palabras tiernas, siempre vendrán acompañadas por acciones que las respalden.

TAURO

Ellos mostrarán sus sentimientos, hasta que tú des una señal que van por buen camino. No les gustan los riesgos, y optan por relaciones estables.

Su forma de conquista es delicada, algo que te puede confundir si no sabes interpretar las señales. Tampoco esperes los mil signos, porque un Tauro es cauteloso, no intrépido. Así que tranquila, no es que vaya algo mal.

GÉMINIS

Los Géminis optan por una comunicación abierta. Te dirán aquello que sienten, cuando lo sientan. No se van con rodeos, ni son de miradas que tienes que interpretar, algo que es una gran ventaja.

Te quieren, te lo dice. No quieren algo, también te lo dicen. También creen ser discretos, pero todo sus gestos y lenguaje corporal expresan lo que en ese momento están sintiendo. Por eso, aunque no expresarán sus sentimientos, éstos saldrían a relucir en segundos.

CÁNCER

Son súper amorosos los nacidos en estas fechas, ellos siempre intentarán realizar un contacto físico contigo. Nada irrespetuoso, en la fase del coqueteo comenzarán con un abrazo, ligero toque en el brazo, un beso en la mejilla.

No hay como un hombre cáncer para hacerte sentir querida y protegida. Saben cuidar sus relaciones, y es muy obvio cuando alguien les gusta.

LEO

Tienes que tener cuidado con los Leo, ellos son seductores por naturaleza. Por lo tanto, debes fijarte que sus palabras tiernas no te enamoren si éstas no vienen acompañadas por acciones que las respalden.

Para algo serio suelen ser cuidadosos con su corazón, por eso puedes mandar la señal que sí quieres algo. En el momento que un Leo se enamora de verdad, te darás cuenta inmediatamente.

VIRGO

Un virgo puede llegar un poco receloso por miedo a que lo lastimes. Pero en el momento en el que se enamoran, dedican cada momento libre a estar contigo.

Cancelan compromisos, mueven todo, atraviesan el tráfico, todo por estar más tiempo junto a ti. Al menos en un inicio, cuando la atracción, la pasión y todo lo relacionado funge como un velo que ciega al enamorado.

LIBRA

Son muy meticulosos y tímidos. Te costará trabajo descifrar los sentimientos de un hombre Libra, ellos se enamoran pero nunca saben qué hacer.

Al final se acercaran, con un poco de torpeza que inspira mucha ternura. Son personas amorosas, que aunque con un carácter fuerte, tienen el corazón más noble dentro del zodiaco. Estáte atento a sus sentimientos, porque su timidez puede caer en la cobardía.

ESCORPIO

Es el signo más sexual del zodiaco. Una sola mirada bastará para saber si está interesado en ti o no. Los hombres de este signo no tendrán miedo, y lanzarán todas las apuestas por ti.

No tienes que dudarlo, no tendrás que pensar si te quiere o no, una vez que caes en las redes de un Escorpio, éste hará todo lo posible por conseguir tu corazón.

SAGITARIO

Son muy coquetos los Sagitario. Así que no te costará trabajo poder diferenciar las señales de enamoramiento de este signo.

Estará junto a ti, te buscará, caerá en el juego de seducción más básico. Intentará ignorarte, y después llegará con todo su esplendor. Son juguetones, y muy sexuales. Es un gran compañero en relaciones amorosas, y jamás te aburres estando con ellos.

CAPRICORNIO

Son muy cautelosos, jamás encontrarás a un Capricornio expresando en primer instancia su amor. Primero necesitan tentar terreno, sentirse seguros, estar convencidos que es una relación funcional y que ven a futuro.

En el momento que estén totalmente convencidos, comenzarán a mostrarse más amorosos con sus parejas. Solamente asegúrate en hacerlos sentir seguros, para que puedan dar el siguiente paso.

ACUARIO

Llegan cautelosos, pero cuando tienen el primer signo de aceptación se vuelven locos. No escatiman en detalles, y te conviertes en su centro de atención.

Los chicos de este signo demostrarán que cupido se apoderó de ellos porque no escatimarán en nada pues serás su centro de atención.

PISCIS

En un inicio, Piscis puede ser misterioso y costará trabajo descifrarlo. Los hombres de este signo son recelosos, porque saben que en el momento en el que caigan rendidos a las garras del amor, será imposible zafarse de ellas.

Enamorados son las personas más románticas, y amorosas. Solamente deben sentirse en confianza, y seguros que no los lastimarás.

