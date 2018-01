No te pierdas el horóscopo semanal de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Tu energía se renueva el 17 de enero y será tu mejor día, te recomiendo poner una veladora blanca y pedirle a los ángeles que te ayuden en todo lo que necesites. En estos días te vendrán mejores oportunidades de trabajo o cierre de contratos, sólo trata de leer bien lo que firmas. Este mes llegará a tu vida un amor verdadero y sincero del signo Virgo o Piscis. En cuestión de salud, debes tener mucho cuidado con los huesos o problemas de cadera, que se agudizan con los fríos. Tendrás muchas fiestas o reuniones de última hora. Te pones al corriente con tus impuestos. Eres muy popular entre tus amigos, por eso siempre estás en compañía. Los números con los que tendrás un golpe de suerte en la lotería este mes son 17, 09 y 66. Tu color, el azul, el cual te ayudará a salir adelante de cualquier problema.

Tauro

Semana de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta de que es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Ponte como meta esta semana dejar de ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues de energías negativas, recuerda que eres un signo que tiene mucha comunicación con lo espiritual y tendrás revelaciones divinas. Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa o renta. Se acerca a tu vida un aumento de sueldo o un ascenso a un mejor puesto en la misma empresa. Ten cuidado con dolores de huesos o de cuello, trata de no forzarte mucho haciendo ejercicio. Tramitas tu pasaporte y visa para planear tus vacaciones al extranjero. Los que tienen pareja formalizarán su relación y piensan en vivir juntos. Tu color es el blanco, tus números 02, 12 y 41.

Géminis

Semana con buena energía para concretar proyectos para este 2018, el mejor año para consolidarse como los mejores líderes o empresarios. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o paseo con tu pareja. Sé más discreto con tu dinero para no atraer envidias o robos. En cuestión de salud trata de relajarte más y alejarte de las presiones, a tu signo lo dominan mucho los problemas hormonales o psíquicos. Amigos o familia te pedirán ayuda económica, recuerda que siempre se te regresan tus buenas acciones, así que apóyalos. A los solteros les llegará un amor muy compatible de los signos Leo o Virgo. Tendrás dos golpes de suerte en esta semana, uno en cuestiones de azar y otro con un proyecto de trabajo. Tus mejores días serán 16 y 19. Tu color, el rojo, y tus números 07, 88 y 23.

Cáncer

En esta semana te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo nuevos con personas muy importantes, trata de no platicar tus planes para que no te los salen y así se puedan realizar. Eres muy conquistador y esta semana conocerás a personas muy afines a ti de las que podrás enamorarte. Tramitas un crédito de casa o carro. Cuídate mucho de problemas de intestino o dolores de estómago. Pagas deudas atrasadas o resuelves problemas legales a tu favor. Terminarás una amistad o una relación que sólo te traía malas energías. Tus mejores días serán 16 y 20 de enero, en los que tendrás suerte para crecer económicamente o cambiar tu automóvil. Los números con los que tendrás un golpe de suerte son 00, 14 y 55. Tu color, el rojo. Procura no prestar dinero esta semana.

Leo

Semana con buena energía positiva para cerrar los negocios que tienes planeados o para concretar ese ascenso de trabajo que te traerá estabilidad económica. Ten cuidado con los accidentes de carro y trata de ser más precavido en las calles para evitar robos. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida esta semana. En el amor estarás un poco confundido, te costará trabajo decidirte entre un nuevo amor y alguien del pasado. Los Leo son el signo más carismático y siempre están rodeados de mucha gente, por eso trata de tomar un curso de relaciones públicas para estar más preparado. Tus mejores días serán 16 y 17, especialmente para trámites de créditos o empezar negocios nuevos. Tu color, el azul, y tus números el 11, 21 y 25. Tu compatibilidad será con los signos de Sagitario y Acuario.

Virgo

Este 2018 será tu año en cuestiones de conseguir mejores puestos de trabajo a nivel ejecutivo, así que trata de seguir con esas relaciones públicas y trata de ir a todos los eventos que te inviten. Trata de cambiar a esas amistades que sólo traen energías tóxicas. Ten cuidado con los chismes y trata de poner una veladora de tres colores y rezarle a San Judas Tadeo para quitar las envidias o malas energías. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Acuario que será muy compatible contigo y hablará de darte mucha seguridad y protección. Los casados tendrán algunos problemas por celos, sólo traten de tener paciencia. Tus números de la suerte son 00 y 17. Tu color, el amarillo. Cierra círculos con esos viejos amores que te están buscando. Cuídate de dolores de espalda o cuello por la tensión.

Libra

Semana de mucho trabajo o juntas con jefes de última hora, recuerda que este año tendrás más responsabilidad en tu oficina. Piensas en retomar tus estudios para estar mejor preparado en el futuro. Te llega un dinero extra por la lotería con los números 02 y 21. Cerrarás algunos contratos de nuevos negocios, sólo trata de ser un poco más desconfiado para que no te defrauden. Los casados comenzarán a hablar de tener un hijo. A los solteros les llegará un amor del signo de Leo o Libra con el que serán muy compatibles. A tu signo lo domina el carácter y la desconfianza, pero en cuestiones de pareja debes dejar de dramatizar o exagerar las situaciones sentimentales y vivir en paz. Sacas tu pasaporte para comenzar a planear tus vacaciones en el mes de marzo. Tus colores serán el gris o amarillo.

Escorpión

Semana de mucha energía positiva para crecer profesionalmente y tener más oportunidades de trabajo, recuerda que el 2018 será tu año en todo lo relacionado con la estabilidad económica. Trata de controlar tus enojos o carácter, a veces dices palabras que lastiman mucho, así que trata de medirte y tener más prudencia. Cuídate de dolores de espalda o estómago que tienes por tanta energía negativa y estrés en tu trabajo. Esta semana te buscarán muchos amores nuevos y del pasado, recuerda que tu mejor compatibilidad es con los signos Virgo, Libra y Aries. Te pones a dieta y comienzas a hacer ejercicio. Pon atención a tus sueños, tu ángel de la guarda te manda un mensaje para prevenirte de algún peligro. Tus mejores días serán el 16 y 18. Tus números de la suerte son 09, 21 y 34. Tu color, el azul fuerte.

Sagitario

Semana de muchas presiones de trabajo o por deudas del pasado, tu signo tiene la fortaleza para salir adelante de los problemas económicos, sólo ten calma y organízate más. Cuídate de dolores de huesos o de columna. En tu trabajo tendrás juntas de última hora o vendrá gente de fuera para supervisión, así que trata de tener todo en orden. En el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja. Te llega la propuesta de dar clases o conferencias. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio. Los mejores días para conseguir trabajo nuevo serán el 16 y 19 de enero. No comas tanto, recuerda que tu ansiedad es de nervios, trata de ir a una terapia psicológica para que saques todos esos traumas que cargas. Tus números de la suerte son 22, 19 y 76. Tu color, el rojo.

Capricornio

Semana de algunos cambios en tu trabajo o decides otras oportunidades para superarte más, este 2018 será de mucho crecimiento en tu vida profesional, así que no tengas miedo y busca nuevas opciones. Trata de ser más fiel en tu relación amorosa; aunque a tu signo lo domina la pasión y sexo ocasional, debes tratar de ser más controlado. Para los solteros la mejor compatibilidad será con los signos de Libra o Piscis. Te regalan una mascota o decides adoptar una. Trata de salir a hacer ejercicio o correr para mantenerte más sano. Será una semana de muchas fiestas o cumpleaños. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Procura retomar tus estudios para abrirte más oportunidades en el futuro. Pagas deudas del pasado y piensas en comprar un coche. Tus números de la suerte son 08 y 77.

Acuario

Este 2018 será un año para renovarse totalmente y buscar el bienestar en todos los sentidos, tu signo tendrá muy buena suerte en todo lo que se proponga y más en lo económico. El amor llegará muy fuerte para todos los Acuario esta semana, especialmente a los divorciados, quienes conocerán a personas muy compatibles. Trata de acercarte más a tu familia esta semana, recuerda que son el pilar de tu vida. Te cambia la suerte para bien el día 17 de enero, así que trata de hacer todo lo que tienes en planes y se te va a cumplir. Estarás nostálgico por un amor del pasado del signo de Aries, pero trata de cerrar ese círculo para continuar con tu vida. Te llegará la oportunidad para tomar algunos cursos de relaciones públicas. Tus números de la suerte serán el 01, 13 y 99. Tu color, el verde.

Piscis

Este mes de enero es muy importante para ti, pues todo lo que hagas en estos días repercutirá durante todo el año. Cuídate de dolores de pulmones o garganta que se agravan en esta época de frío, así que trata de ir con tu médico. En el amor, piensas mucho en separarte de tu pareja, recuerda que a tu signo lo domina el drama y todo lo exagera, así que trata de calmarte y platicar antes de actuar. Para los amigos de Piscis que están solteros será una semana llena de amores nuevos o aventuras apasionadas. Este 2018 será un año perfecto para poner tu propio negocio. Saldrás a muchas fiestas esta semana, sólo contrólate con los vicios. Trata de protegerte con una veladora roja el día 16 para quitarte todas las envidias. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 17 y 29. Te regalan una mascota.

