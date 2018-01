3 hechizos fáciles para atraer amor y abundancia a tu vida

¿Tienes curiosidad por la magia pero no tienes idea de dónde empezar? ¡No temas! No tienes que nacer con talentos o dones psíquicos para atraer la magia a tu vida. Lo creas o no, todos tenemos acceso a cierta magia del universo. Te rodea en todo momento, esperando que lo aproveches. Y ya que el 2018 está lleno de nuevas oportunidades, es momento que tomes las riendas de lo que quieres. Aquí hay algunos hechizos fáciles de amor y abundancia para probar, sólo recuerda hacer todo desde el corazón.

Prosperidad y dinero

¿Se están acumulando las facturas? ¿Desearías que tu jefe finalmente te diera el aumento que mereces? Un hechizo de prosperidad podría ser justo lo que necesitas. Esto es lo que necesitas:

1 Vela verde

Incienso de hierbabuena

Canela en polvo

Papel moneda, dinero moneda o papel verde para parecer dinero

El hechizo: Siéntate en el suelo y organiza a tu alrededor tus billetes y monedas en un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Dentro del círculo, enciende el incienso y la vela verde. Toma un momento para imaginar que todos tus problemas de dinero desaparecen. Imagínate teniendo todo el dinero que deseas. Medita tus objetivos monetarios. Cuando estés completamente inmersa en tu sueño, espolvorea un poco de canela sobre el dinero que te rodea. Mientras haces esto, canta:

"Tengo todo el dinero que podría necesitar.

Soy próspera"

Una vez que hayas terminado, muévete hacia la izquierda alrededor del círculo y recoge el dinero en una bolsa o contenedor. Permite que el incienso y la vela se quemen completamente. Puedes conservar parte de este dinero como un amuleto de la suerte o gastarlo como desees. Este hechizo funciona mejor si lo haces los jueves por la mañana, durante la luna creciente o la luna llena.

Amor

¿Has estado soltera por mucho tiempo? ¿Deseas un amante apasionado? ¡Prueba este hechizo de amor!

Necesitarás:

Aceite esencial de jazmín, rosa o ylang-ylang

1 pieza pequeña de cuarzo rosa

1 vela rosada

Papel y pluma

El hechizo: enciende la vela. En el papel, escribe sobre el amor que anhelas. Si quieres atraer a un nuevo amante, describe las cualidades que te gustaría que tuvieran. Si deseas agregar algo de pasión a una relación existente, describe esa pasión en acción. Escribe cuanto quieras. Dedica un tiempo a meditar sobre tus deseos mientras untas tus muñecas, cuello y cofre con el aceite esencial. Sostén el cuarzo rosa cerca de su corazón, luego canta:

"Este amor que deseo

me recorre como un fuego.

Este amor que quiero,

Debo tener."

Imagina tus intenciones fluyendo a través de ti y dentro del cuarzo rosa. Potencia la piedra con el amor que buscas. Cuando hayas terminado, deja que la vela se consuma hasta el final. Mantén el cuarzo rosa junto a la ventana, junto a tu cama, o incluso en tu bolso para que siempre te acompañe. Guarda el papel en un lugar seguro hasta que tus deseos se hagan realidad. Este hechizo se lanza mejor los viernes por la noche o la luna llena.

Protección

¿Te mudaste a un nuevo hogar? ¿Sientes que algún compañero del trabajo te está dando mala vibra? ¿Estás rodeada de personas que te hacen sentir mal o cansada? Parece que necesitas lanzar un hechizo de protección. Esto es lo que se necesitas:

2 velas negras

1 palo de mancha de salvia y un cuenco

1 flor de clavel

El hechizo: Siéntate en la entrada de tu casa o al lado de la puerta de ésta. Enciende una vela en tu lado derecho y otra a tu izquierda, luego enciende el tallo de salvia. Después de colocar con seguridad la salvia ardiente en un tazón delante de ti, observa cómo asciende el humo y se expande por la habitación. Sostén el clavel en tus manos e imagina el humo que limpia tu vida y tu hogar de toda negatividad. Imagínate rodeada por una luz blanca: segura, sana y libre de daños. Medita en esto todo el tiempo que quieras. Cuando te sientas lista, abre la puerta de entrada.

Permite que escape el humo, y con él, la negatividad que estás sacando de tu interior. Deja el clavel afuera junto a la puerta y espera que las velas se quemen completamente. Este hechizo se lanza mejor un sábado por la noche, durante la luna menguante o la luna nueva.

