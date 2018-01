Esta es la forma en la que podrías encontrar el amor según tu signo del zodiaco

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Reduce la velocidad. Eres un signo enérgico pero debes aprender a disfrutar de los pequeños momentos. No dejes que el compromiso te intimide y déjate llevar por los momentos lentos como un paseo tranquilo o una tarde tranquila. Explora tu propia ciudad, descubre un nuevo café o busca pequeñas aventuras como una clase de algo que jamás pensaste tomar. Seguro encontrarás el amor en esos lugares inesperados.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Acepta que no sabes todo sobre el amor. Sé más humilde, pero también mantén tus estándares porque mereces una buena persona. Aprende que no podrás controlar todo. Tómate tu tiempo y verás cómo llegará lo que mereces.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Recuerda que no tienes que tomar todo tan en serio. Escucha y trata de quedarte en el momento. Dile a su cerebro que se calle a veces, especialmente cuando esté siendo negativo o miedoso. Respira y ve por lo que quieres. Sé más honesta contigo misma antes que nadie.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Mereces el mundo. Ten cuidado a quién entregas tu corazón pero no seas paranóica.. Aléjate de aquellos con los que no puedes contar. No te preocupes por arreglar a nadie. Habla cuando sientas algo, cuando estés herida o sientas que caes. No te disculpes por ser como eres.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sigue tus instintos en lugar de tratar de seguir un plan. Demuestra lo creativa que eres, llegará alguien con la misma creatividad a tu vida. Dedica más tiempo a hacer preguntas que a hablar de ti misma. Recuerda que solo puedes controlar tus propias elecciones. Encuentra la alegría y la emoción en este hecho, en lugar de la frustración.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Permite que tu sentido intelectual tenga voz en tu vida amorosa, pero no dejes que tenga el control absoluto sobre ella. Sé más abierta con tu corazón y arriésgate un poco. Deja ver que eres una persona interesante. inteligente y divertida. Date la libertad de existir y mostrarle al mundo de lo que eres capaz.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Haz las cosas porque quieres hacerlas. Deja de tratar de complacer a todos los demás. Cuando estés con alguien, disfruta el momento en lugar de pensar en todos los otros lugares que podrías o deberías estar. Confía en tu instinto y en las decisiones que tomas. Haz las cosas pensando en tu felicidad y no por lo que todos los demás piensan.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Date permiso para ser feliz. Se quién eres, no intentes hacerte más pequeño para que otra persona se sienta cómoda. Sé consciente de tus pensamientos negativos; cuanto más consciente eres de ellos, menos reinarán sobre tu mente. Permítete gravitar hacia las personas que te hacen reír, y aquellos que hacen el amor parecen un poco más livianos de lo que estás acostumbrado.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Haz el primer movimiento. Toma un riesgo pero recuerda que sólo tu tienes el control de tu vida amorosa- Disfruta y sé feliz y espontánea pero de vez en cuando demuestra tu lado tierno y cohibido pues habrá muchos que estén dispuestos a protegerte. Los enamorarás cuando vean que no eres nada débil.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Date permiso para reírte. Recuerda que el amor debe incluir un poco de lógica pero también de espontaneidad. A veces está bien no tener un plan. No dejes ir a quien te haga sentir bien afuera de tu zona de confort.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

No te pongas una pared enfrente. Deja que la gente te vea que también puedes ser vulnerable. Lo único que estás protegiendo cuando mantienes las paredes es tu propia soledad. Apóyate en quien te pone un poco nerviosa, eso generalmente significa que tu corazón está sintiendo algo grandioso.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Decide por ti misma lo que quieres pero recuerda que mereces un gran amor. Deja de ver lo que le sucede a otras personas y hacer ideas de que nunca tendrás eso. Cree que lo tendrás, cree que lo mereces. Haga preguntas, dígale a la gente cuando está interesado en ellas, diga 'sí' a las fechas, incluso si todavía no está seguro de si le gustaría. Salir Haz cosas. Recuerda que así es como ocurren los momentos inesperados.

LEER MÁS

Nueva Mujer Las predicciones de Baba Vanga para la humanidad que te dejarán helada

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO