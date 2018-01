Las 7 mujeres con más carácter del zodiaco

Signos zodiacales con carácter más fuerte

Te presentamos los signos zodiacales con carácter más fuerte, aunque estos solamente son los más propensos a tener personalidades con mayor carácter, esto no es absoluto y cualquier signo zodiacal puede llegar tan lejos como ellos quieran.

TAURO

(20 de abril al 20 de mayo)

Las mujeres del signo Tauro son tranquilas, y se caracterizan por su pragmatismo. Puede ser el signo más estable si hay compatibilidad con su entorno o con las personas con las que se relaciona. Sin embargo, si alguien hace enojar a una mujer de este signo debe tener mucho cuidado. Son muy rencorosos, y también impulsivos en las discusiones, jamás se dejan pisotear por nadie, pero a veces pueden ser demasiado hirientes sin medir las consecuencias.

Una mujer Tauro sempre consigue lo que quiere, tienen una tenacidad y una capacidad de constancia que enloquece a los que se llevan con ellas. También es uno de los signos más leales, por lo tanto por mucho que se enoje contigo, un Tauro jamás te dejará varado ni se rendirá con las personas que ama.

GÉMINIS

(21 de mayo al 20 de junio)

Es abrasiva la personalidad de las mujeres Géminis. Esto gracias a su personalidad dual, esto se convierte en un arma de doble filo. Por una parte, pueden ser las personas más adaptables, dulces, y versátiles; por otro lado, pueden tener una carácter tan fuerte que llega a opacar o a intimidar.

Es uno de los signos con más carácter porque son constantes, trabajadores y no le tienen miedo a los retos, y aunque teman siempre cumplen con su palabra. También tienen una fortaleza en ellos que les impide rendirse, o tirar la toalla. Las mujeres Géminis pueden ser difíciles de entender a veces, pero no hay mejor guerrera de la vida que este signo.

LEO

(23 de julio – 22 de agosto)

Las mujeres Leo son extremadamente seguras de sí mismas, de hecho es el signo del zodiaco que posee mayor confianza. A veces, a muchos les puede caer mal porque pueden caer en la arrogancia. Sin embargo, quienes conocen en verdad el interior de este signo saben que son positivas y sensibles.

Estar con un Leo, es una infusión de energía pura. Tienen un carácter muy fuerte por la exigencia con la que llevan aquello que las apasiona, y ese perfeccionismo que se niega a abandonarlos. Son muy ambiciosas, siempre quieren ganar, ser los mejores y normalmente lo consiguen.

Una mujer Leo siempre es el centro de atención de las reuniones, y posee un atractivo y pasión que son la envidia de muchos.

VIRGO

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Este signo tiene que estar dentro de los signos zodiacales con carácter más fuerte, puesto que tienen una determinación absoluta. Nunca quitan el dedo del renglón, y su característica tendencia a analizar todo y su consciencia de la realidad es algo que las ayuda a lograr cumplir todos sus objetivos.

Tienen el mejor análisis dentro de los signos del zodiaco, y su manera práctica de llevar la vida hace que se sean líderes innatas. Son mujeres especialistas en resolver cualquier problema que les pongas enfrente, siempre buscan el camino para no quedarse atrás en el cumplimiento de sus metas. Son extremadamente inteligentes, y organizadas.

ESCORPIO

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Son poderosas las mujeres de este signo. Tienen un pasión por la vida que resulta envidiable y muy contagioso. Sin embargo, también viven con una intensidad que intimida a otros, y que si no se controla, puede resultar cansado para sus semejantes. Y como toda persona que posee esta característica, sufre de terribles celos, más cuando se sienten desplazados.

Son muy reservadas, y a veces es difícil descifrar lo que están sintiendo o pensando en todo momento. A veces puedes creer que ya tiró la toalla, pero las mujeres de este signo saben recuperarse después de cualquier problema. Por eso son de los signos zodiacales con carácter más fuerte.

SAGITARIO

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un sagitario es temeraria, aventurera, optimista. Todos tendríamos que tener una amiga sagitario que nos saque de nuestra zona de confort, porque aunque tenga miedo a lo desconocido le encanta vencerlo y conocer lugares, personas, sensaciones nuevas.

Ellas saben que hay un mundo extenso, y están ávidas por descubrir cada rincón de éste. Son generosas y siempre están llenas de energía. También son rebeldes, y esto no siempre tiene que ver con los vicios o que rompan reglas, simplemente no puedes contenerlas, buscan más, rompen com estigmas.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre – 19 de enero)

Es uno de los signos del zodiaco con mayor madurez. Son realistas, no se dejan llevar tan fácilmente por sueños o utopías. Tienen una reflexión que los lleva a sobrepensar mucho las situaciones que viven. Esto las ayuda en muchas ocasiones porque son conscientes de sus fallas y de las áreas de oportunidad en su vida, pero también las lleva a tener muchos pensamientos que las confunde y amarga un poco.

También tienen una ambición que los lleva lejos, pero a veces su peor defecto puede ser el miedo. Se dejan llevar por éste hasta le punto que dejan de realizar todo lo que planearon de manera tan meticulosa. Sin embargo, es su carácter es fuerte y nos se dejan vencer tan fácilmente.

Te recomendamos en video: