Las predicciones de Zita Tarot para una semana muy positiva para iniciar cosas nuevas

Para Lectura Tarot puedes escribir a zitatarot@hotmail.cl

Twitter: @zitatarot

…Amigos esta es una buena semana para ordenar y proyectar, las energías de la Luna nos encaminan hacia superarnos a nosotros mismos, lo que no debe faltarnos son las ganas de querer hacer las cosas, de enfrentar a quienes no nos valoran para que empiecen a respetarnos, es sí, entendiendo que con respeto todo se logra, y si no podemos alcanzar aquello que queremos es porque simplemente no estaba para darse, pero si nos hemos portado bien, y hemos ayudado a otros a ser felices, inevitablemente llegará la recompensa a nuestras vidas, y mucho más de lo que incluso esperamos, muy buenas vibras para todos y que esta sea una semana de triunfos para cada uno de los seres buenos que leemos este Horóscopo, asíseráasíses, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana se quiebres en la que será importante decidir que es lo más importante para asumirlo y continuar, lo que no es bueno para uno es mejor sacarlo y recomenzar…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana aplicar la determinación en lo que corresponda…su Vibración Numerológica predice que mejor liberarse de todo aquello que solo es un lastre en nuestra vida…y sus Números para este período son (1, 2, 7, 11, 16)…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Claridad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, la fortuna tiene siempre dos caras, dependeré de las intenciones de uno para que esa fortuna sea positiva o negativa, lo importante es aprovechar la oportunidad de la mejor manera…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana seguir siempre el camino que lleve hacia la luz…su Vibración Numerológica predice que cuando la suerte toca a nuestra puerta no hay que desaprovecharla…y sus Números para este período son (1, 9, 10)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para hacerles tener ben puesto los pies en la tierra y ver la realidad, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana en la que el éxito toca a nuestra puerta, solo hace falta abrir y dejarlo entrar, no dejemos de luchar por lo que creemos alcanzar porque las energías nos apoyan estos días…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana hacer todo lo que debamos para lograr ese triunfo que anhelamos…su Vibración Numerológica predice que llega a nosotros esa recompensa tan justa de recibir por fin, regocijémonos…y sus Números para este período son (1 y 7)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darnos una visión clara de las acciones y camino a seguir, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio y Conocimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, por estos días hay que tratar de hacerlo todo, sin dejar nada de lado, pero se sugiere hacerlo con cariño, para que fructifique, y amor por quienes nos dan la mano y/o dependen de uno…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana hacer lo mejor que sepamos y hallamos aprendido en nuestra vida, cuando se da lo mejor las cosas fluyen en positivo…su Vibración Numerológica predice que además de hacer lo que debemos hay que hacerlo como se debe, siendo leales a nosotros y a lo que es correcto…y sus Números para este período son (4 y 5)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para hacer que hagamos las cosas con más delicadeza y amabilidad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, buen periodo para evaluar con detalle todo aquello que tenemos y lo que se nos pone en frente, nada debe estar hecho al azahar ni sin la dedicación que corresponde cuando buscamos el éxito…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana entender que es lo más importante y darle toda la energía para que resulte y resulte bien…su Vibración Numerológica predice que la sabiduría de los años es maravillosa porque siempre nos guía a través de lo que hemos podido aprender, si no la tenemos pues hay que buscarla en aquellos que la poseen …y sus Números para este período son (2 y 20)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Cobre) y nos colabora estos días internamente para darnos fortaleza y seguridad en lo que queremos emprender, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Encanto creciente, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, hay instancias en la vida que hacen seamos lo que somos a partir de las decisiones que hemos tomado, no decidamos entonces nada sin analizar sus proyecciones y lo que nos va a implicar asumir ese camino…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana asumir la responsabilidad que nos compete en cada una de las decisiones que tomemos, es nuestra opción y nuestro compromiso…su Vibración Numerológica predice que cuando las cosas se hacen bien hechas, con respeto y entendiendo sus repercusiones, es inevitable resulten bien al final…y sus Números para este período son (5, 8, 17)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Violeta) y nos colabora estos días internamente para transmutar en positivo todo aquello que hemos decidido emprender, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Excelencia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, muy buenas energías nos rodean por estos días, aparecen posibilidades que antes no teníamos y que hacen podamos visualizar la opción de conseguir algo que nos ayude a avanzar…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser prácticos y tomar lo bueno dejando de lado aquello que no es productivo…su Vibración Numerológica predice que más de algo importante se realiza en nuestro favor en este período…y sus Números para este período son (1, 4, 13, 19)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Dorado) y nos colabora estos días internamente para sentir que somos capaces de poder ser exitosos y alcanzar nuestras metas, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Emprendimiento positivo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, momento en el que es importante evaluar una estrategia a seguir para mejor administrar lo que tenemos, si hacemos lo que es mejor podremos ver los frutos exitosos que tanto buscamos…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana sin dejar de lado las ilusiones estar bien aterrizados para no dejar pasar las cosas que realmente podemos alcanzar y nos hacen avanzar…su Vibración Numerológica predice que energéticamente tendremos muy buenas energías para que aquello que elijamos venga bien aspectado…y sus Números para este período son (3, 4, 21)…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y nos colabora estos días internamente para darnos Ánimo y Fuerza para seguir con mucha energía, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, en este período aparecen novedades que nos llevan a pensar es buen momento de hacer tal o cual cosa asociada a estas noticias, puede que alguien, o de alguna forma llegue esta información y nos motiven…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no perder el ánimo para seguir, echarse a morir no es bueno, pero tampoco lo es cerrarse a solo aquello que pensamos es lo mejor…su Vibración Numerológica predice que si queremos una mejora en nuestras vidas debemos tratar de entender que las cosas no necesariamente van a darse de la forma que queremos, por tanto es importante ser un tanto flexible…y sus Números para este período son (2, 8, 17, 20)…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y nos colabora estos días internamente para Incentivarnos y darnos esa calidez que a veces sentimos nos falta de los demás, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta será una semana en la que sentiremos de muchas formas los sucesos nos vana a proveer satisfacciones, para que eso suceda es importante hacer las cosas bien y perfeccionar si es necesario…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda, para esta semana, que entendamos parte de esa perfección implica dejar de lado todo aquello que no ayuda a proyectarnos ni crecer…su Vibración Numerológica predice que es muy buena semana para sentir lo que hacemos se nos considera, eso nos ánima y hace seguir…y sus Números para este período son (3, 7, 16, 21)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Beige) y nos colabora estos días internamente para darnos Paz y tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana compleja en la que podemos advertir que de pronto aquellos en los que creíamos podíamos confiar ya no son tan confiables, analicemos si es deslealtad o simple flojera, porque no es lo mismo…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana rescatar lo que tanto nos costó llegar a lograr, proteger aquello, o aquellos, que sean importantes, y continuar…su Vibración Numerológica predice que aunque enfrentemos una desilusión no permitamos que quien nos hizo mal pueda continuar haciéndolo, votemos lo que no sirve…y sus Números para este período son (5, 9, 14, 18)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Turquesa) y nos colabora estos días internamente para Darnos un incentivo armonioso, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, este será un período de esfuerzo, donde lo que se nos ponga enfrente lo podremos alcanzar , pero con mucha lucha de por medio, pero lo podemos alcanzar si ponemos nuestra lucha y empuje…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana hacerle la lucha en cada detalle sin dejar nada de lado que luego nos debilite…su Vibración Numerológica predice que si tenemos la iniciativa, y ponemos nuestro mejor esfuerzo, las cosas empiezan a fluir en positivo si o si…y sus Números para este período son (2, 11)…el Color que nos corresponde esta semana es el (Rojo) y nos colabora estos días internamente para darnos esa Fuerza y Coraje que nos lleva al éxito, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Atracción y Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

Te recomendamos en video