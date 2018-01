Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

La Estrella

Auspiciosa manera de comenzar un nuevo año. La carta señala amplias posibilidades de que los proyectos que tengas a largo plazo se vayan cumpliendo en el transcurso de los próximos meses, por lo que debes tomarlo como un estímulo para acometer con lo necesario de tu parte y alcanzarlos.

Tauro

La Torre

Toda obra humana es perfectible. Partiendo de esta premisa, lo que se ha derrumbado también se podrá reconstruir, ya no partiendo de cero, si no con el bagaje de conocimientos y experiencias ya aprendidos, para no repetir los errores y cambiar los materiales para reconstituir con mayor solidez.

Géminis

Cuatro de Espadas

Tienes que recuperar tus energías y, con ésto, tu salud en general que podría estar afectada. La energía física se recupera descansando y durmiendo lo suficiente, sin embargo, en tu caso el gasto mayor de energía es la mental, y para éso las terapias alternativas son las más recomendables.

Cáncer

Paje de Copas

El amor autocentrado, en una u otra medida, está presente en todos los seres humanos, es parte del primitivo instinto de conservación. Pero, debemos controlarlo y aprender a dar amor al prójimo, de no hacerlo las consecuencias negativas pueden venir de los demás con resultados impredecibles.

Leo

Siete de Espadas

La victoria si es fácil deja de serlo, pues pierde el máximo atributo que es aquello que se consigue con gran esfuerzo. En el trato con los demás, esta semana podrías conseguir algunas victorias fáciles que dejen “heridos en el camino”. No es digno de ti caer en estas conductas, estás llamada a mucho más.

Virgo

El Juicio

Lo que debas definir, la elección que tengas que hacer o el paso trascendente que debas dar, estará precedido por tu claridad mental y por tu consciencia, garantías suficientes para actuar con prudencia, pero con resolución, y con la confianza de estar en la senda apropiada.

Libra

El Emperador

Actúa con fuerza, voluntad y determinación en todo lo que hagas. Cuídate de hacerlo sin herir a nadie, no será necesario, ya que tus intereses personales estarán a resguardo por el sólo hecho de que tus acciones tengan los atributos ya referidos.

Escorpio

La Muerte

Año nuevo, oportunidades nuevas. Sin embargo, es necesario hacer una revisión de lo que hasta ahora cargas en tus espaldas y que son temas no resueltos. Una opción es poner un punto final y liberarte de ellos. Si pudieras hacerlo, las oportunidades se presentarán una a una.

Sagitario

Diez de Copas

Semana en que no faltarán las ocasiones para confraternizar y estrechar lazos de amistad y amor con familiares, seres queridos y personas que bien vale la pena conocer. Despliega la facilidad que tienes para propiciar estos encuentros y disfruta momentos inolvidables que reconforten el espíritu.

Capricornio

La Emperatriz

Semana en la que nada debiera faltar para pasar días y momentos agradables en buena compañía. El componente personal o disposición anímica es insustituible en estas ocasiones, todo lo demás estará al alcance de la mano, es cuestión de remar en la dirección correcta.

Acuario

Reina de Copas

Todo estará dispuesto para que, en cada ocasión en que debas interactuar con grupos o personas individuales, afloren tus mejores atributos de compañerismo, sensibilidad social y consciencia de lo colectivo. Ésto te ayudará a perseverar en tus principios y a retroalimentar positivamente tus convicciones.

Piscis

La Sacerdotisa

Tus mejores atributos personales estarán elevados a la máxima expresión durante estos días. Ésto significará que tus relaciones con los demás se verán favorecidas, lo que reconfortará tu espíritu y te hará descubrir facetas nuevas de tu personalidad, que hasta ahora no se habían manifestado.

