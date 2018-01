Las señales que cada signo del zodiaco da cuando está secretamente enamorado

Cada signo del zodiaco tiene características que lo hacen único y muy especial, es por ello que a veces su actuar delata sentimientos que no deseaba que nadie más supiera como la persona a la que ama y hoy la tenemos para ti.

ARIES

Hace que la persona amada salga de su zona de confort, busca que sean tan aventureros como él, que prueben nuevas cosas y experiencias, que abran sus posibilidades.

TAURO

No va por la vida diciendo que está enamorado, pero una vez que la persona le ha dejado ver que merece su corazón, se abrirá de manera incondicional.

GÉMINIS

Les cuesta trabajo ser afectuosos, por eso, cuando veas que este signo es atento, da amor y no teme tener muestras de afecto, puedes decir que hay una conexión especial.

CÁNCER

Cuando este signo abre sus cosas más personales, cuando incluye a su pareja en nuevos planes, cuando realmente quiere que formes parte de sus círculos personales, debes saber que va enserio.

LEO

Es demasiado atento, no hay detalle que pase desapercibido, es materialista, así que también hará demostraciones con cosas que no pediste.

VIRGO

Es uno de los signos que sabe escuchar y no olvidará lo que dijiste. Comprenderá desde los pequeños detalles que te quitan el sueño hasta los grandes proyectos que rondan en tu cabeza sin juzgarlos.

LIBRA

Cuando este signo comienza a probar las cosas que le gustan a su pareja y de verdad se esfuerza, sabes que está enamorándose, buscará compartir los intereses, tener tema de plática y hacer sentir especial al otro.

ESCORPIÓN

Demuestra su amor siendo leal, cuando en verdad está comprometido, no permitirá que nada dé incertidumbre a su pareja. No coquetea, no tiene ojos para nadie más.

SAGITARIO

Estimulará a su pareja, buscará hacerla crecer, la hará retomar sus sueños y las cosas que siempre ha querido poner en práctica, no hay nada que a los ojos de Sagitario su pareja no pueda lograr.

CAPRICORNIO

Cuando ha encontrado el amor se porta como un incondicional, como alguien que estará ahí pese a las adversidades, da un sentimiento de seguridad del que muy pocos se pueden jactar.

ACUARIO

Se convierte en una pareja que siempre está dispuesta a solucionar cosas, siente el dolor, la lucha y el cansancio de su pareja, eso lo vuelve un espacio de seguridad para quien lo ama.

PISCIS

Da amor con todo su ser, es apasionado, no se reserva nada, es entusiasta, hace sentir que no es necesario ocultar lo que siente pues está seguro de todo el amor que tiene para dar.

