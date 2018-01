Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros en el horóscopo semanal

Aries

Semana de muchos pendientes en el trabajo, sólo trata de darte el tiempo necesario para que no te presiones. Inicias un tratamiento de belleza o piensas en hacerte un cirugía estética. Te buscarán de una empresa importante para ofrecerte un trabajo de alto nivel, te recomiendo ir a la entrevista vestido con colores fuertes. Los casados o con pareja tendrán una semana muy tranquila y sin complicaciones, los solteros tendrán mucha compatibilidad con los Leo y Virgo, además de que los buscarán amores del pasado. EL día 11 te llegará un dinero extra que no esperabas. Ten mucho cuidado con problemas de garganta o infección en las vías respiratorias. Tus números de la suerte son 01, 17 y 88, tu color el azul claro. Trata de ser más discreto con tu planes y proyectos para no atraer malas vibras.

Tauro

Semana de renovarse por completo, inicias tu nueva dieta y entras al gimnasio para cumplir tus propósitos de año nuevo. De regreso en el trabajo tendrás algunas preocupaciones para ponerte al día, pero debes mantenerte con la mejor energía y actitud. Te va a llegar una propuesta de trabajo, en las entrevistas te debes limitar a contestar lo que te preguntan. En tu vida personal tienes que olvidar rencores y perdonar a los que crees que te hicieron daño en 2017, recuerda que con el año nuevo también llega la oportunidad para iniciar de cero. Haces cambios en tu casa para renovar toda tu energía. Tendrás un cambio de suerte con los juegos de azar el 11 de enero, procura jugar con los números 23, 10 y 88. Tu color es el rojo. Cuídate de problemas de la espalda o riñones, no dudes en ir con tu médico.

Géminis

Debes aprovechar esta semana para acercarte con tu familia y esforzarte para retomar la relación con tus padres. Piensas en volver a estudiar y dejar un poco la fiesta para poner un equilibrio en tu vida. Se aproxima un viaje por cuestiones de trabajo. Tu día con mayor suerte será el 9 de enero, tus números ideales son 04, 55 y 21, viste de blanco para mejorar tus energías. Te recomiendo ser muy honesto en tu vida amorosa y darte un tiempo en esa relación si ya no te hace feliz. Los solteros tendrán una semana muy divertida en la que conocerán a personas muy compatibles con las que podrían iniciar una relación. Además te buscará un amor del pasado que te hizo daño, así que sé cauteloso y cierra ese círculo. Te va a llegar la oportunidad para ir al extranjero por cuestiones académicas o laborales.

Cáncer

Una semana muy importante para tu vida en cuestiones económicas, te recomiendo hacer esa inversión en la que has estado pensando este 12 de enero, tendrás mucho éxito y prosperidad. Tramita tu pasaporte y visa para poder salir de vacaciones en abril. No desistas en la búsqueda del amor, en los próximos días la energía estará de tu lado para encontrar una pareja estable. No sigas evitando tus problemas financieros, en cuanto tengas la oportunidad liquida tus deudas y tarjetas de crédito. Tendrás la oportunidad de seguir estudiando para mejorar tus oportunidades profesionales. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano y mantenerte más activo físicamente. Habrá revisión o auditoría de tus jefes en el trabajo. Tus números de la suerte son 06, 77 y 19. Tu color, el rojo.

Leo

Aunque esta semana reflexionarás sobre algunas cuestiones personales difíciles en tu vida, este 2018 será un año muy afortunado para tu signo, así que debes dejar de mortificarte y empezar a abrirte más a la buena suerte que llegará. Te invitarán a muchas reuniones sociales en las que conocerás a personas importantes para tu vida profesional, sólo trata de no excederte con el alcohol y los vicios. Controla tu temperamento y trata de mejorar tu humor para atraer energías positivas. Vienen oportunidades importantes en tu trabajo, pues tus jefes están revisando tu desempeño para ofrecerte un nuevo puesto. Llegará a tu vida un nuevo amor de los signos de Sagitario o Piscis con quien podrás iniciar una relación estable y duradera. Tus números de la suerte son 23, 15 y 09. Tu color, el azul fuerte.

Virgo

Semana de cambios muy fuertes en tu vida profesional que te traerán mucha abundancia y prosperidad. No te lamentes más por la mala racha de suerte que has tenido, la fortuna llegará a tu vida. Deja de vivir al día y procura ahorrar para comprarte una casa y empezar a formar tu patrimonio. Ante cualquier peligro en la calle sólo invoca a tu Ángel de la Guarda, que siempre te protegerá y velará por tu bienestar. Te buscará un viejo amor del signo de Acuario que te reclamará algo, sé más inteligente y cierra ese círculo para que no te robe energía, además llegará alguien del signo de agua muy compatible contigo. Esta semana es ideal para hacerte un cambio de look y empezar el año totalmente renovado. Tendrás un golpe de suerte en el azar con los números 99, 23 y 16. Tu color, el blanco.

Libra

Semana de preocupaciones y mortificaciones que no son tuyas, recuerda que aunque a tu signo le importa mucho ayudar a los demás, muchas veces eso te trae problemas que sólo te roban energía. Te llega una propuesta de poner un negocio o trabajar en otra empresa de nivel internacional con la que tendrás un gran crecimiento profesional. Tu mejor día va a ser el 10 de enero y comenzarás con una muy buena racha de suerte. Cuídate de problemas de dolor de cabeza o nervios, trata de calmarte y dormir más. Cambias de celular o computadora. En tu vida amorosa estarás indeciso sobre seguir o terminar con esa relación que ya no te llena, piénsalo muy bien para que no te arrepientas después. Tus números de la suerte: 41, 06 y 43. Tu color es el rojo. Te compras ropa, decides ponerte a dieta y hacer ejercicio.

Escorpión

Tendrás un golpe de suerte el día 11 de enero con los números 55, 09 y 23, que te ayudará a cumplir tus sueños. Te recomiendo vestir de color gris o negro para atraer mejores energías. También se aproxima un aumento de sueldo o acenso de puesto. Tienes que medir tus palabras cuando te enojas, porque hablas sin pensar y eso puede lastimar a la gente. Ten cuidado con las infecciones de estómago y trata de no comer comida callejera. Te invitan a trabajar en una campaña política o en el gobierno, aprovecha para alimentar tu currículum y abrir más puertas en el futuro. Arreglas papeles de abogados o trámites de residencia. Ten cuidado con las pérdidas o robos, trata de ser más precavido en las calles y estar al pendiente de tu entorno. Te llega un dinero extra, inviértelo en hacer cambios en tu casa.

Sagitario

Semana importante profesionalmente con la firma de contratos y un viaje de negocios que se aproxima. Debes poner más carácter en tu relación amorosa y no aceptar nada con lo que no estés a gusto, recuerda que los noviazgos son de dos personas. A los solteros les vendrá un amor verdadero del signo de Piscis o Aries que va a ser muy formal para ti. Esta semana es la mejor para renovarte físicamente con cambios de look y, tal vez, un nuevo guardarropa, recuerda que como te ven te tratan y esto te ayudará a abrir puertas. Tu mejor día será el 11 de enero, pues las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte a progresar. Te recomiendo no criticar tanto a los demás, pues eso genera pensamientos negativos en tu contra. Tus números de la suerte son 04, 33 y 98. Tus colores, el gris o blanco.

Capricornio

Semana de amarrar contratos para tu negocio y que definirá cómo te va a ir el resto del año, así que no dejes a la suerte y pon mucho esfuerzo en lo que haces. Trata de controlar tu temperamento con tu familia. Inicias los trámites para sacar un crédito para comprar una casa o departamento. Cuídate de las brujerías o malas energías que te están rodeando últimamente y date baños de agua bendita con manzana roja por tres días. Ve con tu médico para tratar los malestares de la vista que has tenido últimamente. Te recomiendo activarte físicamente saliendo a caminar, no sólo te llenará de energía, sino que también te ayudará a aclarar tus ideas y despejarte. Tus números de la suerte son 01, 30 y 21. Tu color, el azul claro y blanco. El mejor día de tu semana para encontrar el amor será el 11 de enero.

Acuario

Semana de cambios radicales en tu vida, decides cambiarte de trabajo para progresar en tu vida profesional. Ten cuidado con ex parejas, pues una de ellas te está haciendo un trabajo para que te vaya mal en tu nueva relación, te recomiendo hacerte una limpia. A partir del día 9 de enero una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero llegará a ti, así que aprovecha para realizar todo lo que te has propuesto para el inicio de año. Ve con tu doctor para que te revise por problemas de huesos y articulaciones. Trata de prepararte más en cuestiones de relaciones públicas, eso te ayudará a crecer en todos tus proyectos. Procura no involucrarte en problemas que no son tuyos. Tus números de la suerte 04, 33 y 87. Tu color el rosa. Vendrá a ti un nuevo amor de los signos Virgo o Escorpión.

Piscis

Semana de mucho ánimo para emprender diferentes actividades en tu vida, hay una energía positiva que te estará rodeando a partir del día 12 de enero y será muy benéfica para tu signo. Te llega un aumento de sueldo o te dan un bono. En el trabajo hay alguien que se está enamorando de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y hablar de la situación para que ninguno de los dos se meta en problemas. En cuestiones de salud, ten mucho cuidado con problemas de la piel y trata de ir con un dermatólogo. Te busca un familiar para pedirte prestado, si puedes, ayúdalo. Estás pensando en mudarte de casa para estar más cerca del trabajo y encontrar un poco de paz interior. Te compras ropa y renuevas completamente tu look. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 25 y 07. Tus colores, el azul y gris.

Te recomendamos en video: