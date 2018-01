Horóscopo de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de 2018

Aries

Será un año para trabajar en tu temperamento y tratar de ser más tolerante, recuerda que no siempre puedes tener la razón y es importante escuchar las opiniones de los demás. Tus mejores meses serán marzo, abril, agosto y noviembre, en los que se te presentarán nuevos retos, proyectos laborales y mucho éxito en nuevos negocios que te traerán estabilidad económica. Aprovecha para reinventar tu look. Tus números mágicos para todo el año serán 07 y 13. En cuestión de salud debes tener cuidado con los problemas de pulmones y los nervios. Los que tienen pareja seguirán con su relación, mientras que los solteros tendrán algunas aventuras pasajeras, pero sin formalizar alguna relación. Tendrás la oportunidad de participar en una campaña política o ser líder de algún movimiento social.

Tauro

Este año será de muchos viajes y experiencias nuevas, especialmente en los meses de febrero, mayo, junio y septiembre, en los que también habrá oportunidad de firmar nuevos contratos laborales. Debes tener cuidado con las traiciones de algunas personas a las que considerabas tus amigos. Te recomiendo mejorar tu dieta y hacer más ejercicio, pues tendrás algunos malestares por presión alta y colesterol; no dudes en ir con tu médico regularmente si te sientes mal. Los que tienen pareja experimentarán un año de altibajos, pero lograrán superar el año. Los solteros tendrán un 2018 lleno de conquistas. Tus números serán el 03 y 21, con ellos tendrás mucha suerte y un golpe en los juegos de azar este año. Debes tener mucho cuidado a mediados de año y protegerte contra las pérdidas y robos en la calle.

Géminis

Prepárate para un año de cambios radicales en tu vida. En cuestiones laborales te irá muy bien con nuevos puestos y ascensos con los que crecerás mucho económicamente. Por otro lado, tu vida amorosa estará marcada por el rompimiento, por lo que debes esforzarte mucho si quieres que tu relación sobreviva a 2018. Tus meses con más suerte serán enero, abril, junio y noviembre, sólo debes tratar de ser más cauteloso y no platicar tanto tus planes para que no se te arruinen. A mitad de año se te presentará la oportunidad de irte a vivir al extranjero, piensa muy bien antes de tomar una decisión. Los vicios serán un problema, así que debes controlarte y tratar de llevar una vida más sana. Tendrás un golpe de suerte en primavera con los números 01 y 17. Mejora tu energía usando colores fuertes.

Cáncer

El elemento de tu signo es el agua y este año estará dominado por la Luna, por eso estarás envuelto en mucho misticismo y te llenarás de mucha energía espiritual. En cuestiones económicas crecerás mucho debido a nuevos proyectos y negocios, gracias a lo cual podrás comprarte una casa o departamento antes de que termine el año. En tu vida se vislumbra una cirugía, así que tendrás que cambiar hábitos alimenticios y llevar una vida con más ejercicio. Los solteros serán muy compatibles con personas de los signos Géminis, Virgo y Capricornio, mientras que los que ya tienen una pareja estarán formalizando su relación e, incluso, hablarán de matrimonio. Tus mejores meses serán febrero, abril, junio y agosto. Los números que te traerán más suerte este año serán 03 y 21, juega con ellos a la lotería.

Leo

Este 2018 será de mucha pasión y fuerza para tomar decisiones importantes en tu vida. Tus mejores meses serán marzo, mayo, agosto y diciembre, en los que se te presentarán nuevos negocios y oportunidades de crecimiento laboral. Tendrás un importante crecimiento económico todo el año, sólo recuerda no presumir demasiado para no generar envidias o malas vibras. Debes hacer dieta y beber mucha agua para evitar problemas estomacales, que serán tu punto débil todo el año. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 27. Los solteros seguirán en busca de la pareja ideal y tendrán muchos amoríos. Los casados tendrán muchas tentaciones, pero saldrán victoriosos en su relación. Debes cuidarte de traiciones de tus amigos. Este año marcará a tu familia por un problema legal del que saldrán victoriosos.

Virgo

Éste será el mejor de los años para los Virgo, ya que se cumplirán todos sus sueños y vencerán todos los retos que se se pongan enfrente. También será un año de mucha experimentación personal en la que aprenderás a conocerte mejor a ti mismo, por lo que debes dejar atrás todos esos complejos que no te han dejado ser plenamente feliz. Tus mejores meses serán febrero, marzo, septiembre y octubre; tu color el azul. Tus números el 05 y 19, con los que tendrás un golpe de suerte en la segunda mitad del año. Debes evitar los enojos y corajes, recuerda que son tu punto débil y podrían causarte problemas de salud, te recomiendo tomar té relajante y hacer ejercicio para llenarte de energías positivas. Te llega la propuesta para trabajar en una campaña política o ser líder de un movimiento.

Libra

Éste será un año importante en tu vida, pues los que están solteros encontrará a su pareja ideal, mientras que los que ya tienen una relación pensarán en formalizarla aún más y casarse. Tus mejores meses serán febrero, junio, septiembre y octubre. Los números que te traerán más suerte serán el 08 y 22. Trata de usar más el color amarillo. Debes reforzar más tus viejas amistades y empezar a desconfiar de las personas que no conoces, pues muchas veces sólo se te acercan con dobles intenciones. En cuestiones de salud te recomiendo ver a un especialista que te ayude a dormir mejor y descansar más. La relación son tu mamá será más cercana que nunca, así que trata de aprovechar todo lo que tiene que enseñarte. Tendrás la oportunidad de hacerte una cirugía estética, pero no debes dejar el ejercicio.

Escorpión

Será un 2018 de mucha suerte en todos los sentidos, sólo debes cuidarte de malas vibras y envidias de personas cercanas a ti, te recomiendo llevar contigo algo de plata para protegerte. Todo el año tendrás oportunidades de salir de viaje, ya sea por trabajo o vacaciones. Tus mejores meses serán marzo, julio, septiembre y noviembre, en los que recibirás nuevos proyectos laborales y podrías cambiarte de casa. Piensas en sentar cabeza y formalizar tu relación pensando en tener hijos en el futuro cercano. Tendrás algunos padecimientos del corazón, por lo que debes tener una mejor alimentación y crear una rutina de ejercicio. El 01 y 29 serán los mejores números de tu año y con los que tendrás un golpe de suerte en otoño. En 2018 estarás más propenso a los accidentes, sé más precavido.

Sagitario

2018 será un año en el que decidirás reinventarte por completo, así que buscas trabajo, nueva pareja y experimentas nuevas cosas que hasta ahora te había dado miedo intentar. Vas a crecer mucho económicamente gracias a propuestas de trabajo que se te presentarán y que te darán mucha estabilidad, sólo recuerda ser humilde y agradecido para no atraer malas vibras. El verano será un poco difícil por problemas de salud, pero no debes preocuparte demasiado, pues saldrás victorioso. Te recomiendo ir con tu médico y tratar de llevar una vida más saludable. Tus mejores meses serán febrero, mayo, agosto y diciembre, que serán perfectos para la firma de cualquier contrato o documento oficial. Los números con los que tendrás un golpe de suerte en otoño son 00 y 29. Ten cuidado con traiciones amorosas.

Capricornio

Este año será de mucho autoanálisis, crecimiento personal en muchos sentidos y para reinventarte. Tus mejores meses del año serán enero, marzo, agosto y diciembre, en los que se te presentará la oportunidad de emprender un nuevo negocio que te ayudará a crecer económicamente. El 18 y el 30 serán los números con los que tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar en primavera. Los que están solteros encontrarán el amor en personas del signo Aries, Cáncer o Libra. Los que tienen pareja recibirán la propuesta de matrimonio o para irse a vivir juntos. Debes tratar de controlar tus impulsos y ser menos temperamental para evitar problemas con tus amigos y en el trabajo. Debes ser muy cuidadoso con los contratos y documentos que firmas, pues este año estarás más propenso a los fraudes.

Acuario

En este 2018 vas a madurar mucho como persona y dejarás un poco de lado la fiesta que hasta ahora no te había dejado avanzar, con ello llegará a tu vida mucha estabilidad emocional y económica. Vas a tener un golpe de suerte en otoño con los números mágicos 16 y 04. Trata de usar más los colores blanco y azul para atraer mejores vibras. Debes tratar de cambiar tu carácter tan fuerte, que es lo que a veces hace que tropieces en tus objetivos. Se viene un viaje muy importante que harás con tu familia y que los unirá mucho. Los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre serán ideales si quieres iniciar un negocio propio. Los casados tienen un embarazo en puerta y los solteros tendrán una relación corta, pero muy apasionada. Tramitas un crédito para comprar una casa y construir tu patrimonio.

Piscis

La fuerza espiritual de los Piscis será la mayor de todo el zodiaco, por lo que será un año de mucha suerte y protección. Tendrás dos golpes de suerte en primavera y otoño con los números 08, 20 y 21, trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Tus mejores meses serán marzo, abril, agosto y septiembre, en los que te decides a poner un nuevo negocio relacionado con el diseño o sistemas de redes digitales. Ten mucho cuidado con amores prohibidos y trata de evitar problemas de infidelidad. Recibirás un ascenso importante en la empresa en la que trabajas y que te dará mucha estabilidad económica, así que debes controlar tu personalidad impulsiva para no tener problemas en ese nuevo cargo. Decides retribuir algo a la sociedad haciendo donativos o poniendo una casa hogar para animales callejeros.

